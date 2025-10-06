VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?

"40 à 26 : Qui aurait pu prédire un tel score y a encore une dizaine de minutes ?" C'est en ces mots à peine paraphrasés qu'Eric Bayle, LA voix du rugby sur Canal Plus, faisait retombait sa voix à l'issue de la victoire de l'essai de Tom Spring ce dimanche soir. Un exploit personnel pour clore le spectacle, qui venait parachever le succès de l'Aviron Bayonnais face à Toulouse.
Un passage à vide fatal
Il faut dire qu'autour de la 65ème minute de jeu, les coéquipiers de Romain Ntamack menaient encore 21 à 26 et qu'il semblait alors difficile pour Bayonne de déloger des Rouge et Noir en quête d'un succès à l'extérieur sur une terre où ils n'avaient plus gagné depuis 2020. Et puis Thomas Ramos a manqué un coup de pied important qui s'écrasait sur le poteau, et le vent basque a tourné...
Entre la 68ème et la 80ème minute, les locaux étaient galvanisés, les Toulousains s'endormaient peut-être un peu et voilà comment les essais s'enfilaient comme des perles, face à une défense attentiste à chaque fois que de la vitesse était amenée sur les extérieurs. Une période de flottement défensif total où les Toulousains ont encaissé 3 essais coup sur coup, tous sur des mouvements rondement menés.
Capilla, Tiberghien puis Tom Spring ont ainsi crucifié la défense rouge et noire en fin de partie, dans un Jean-Dauger en ébullition.
Bayonne, un leader inattendu mais mérité
Grâce à cette victoire méritée, Bayonne, désormais devient leader du Top 14 et montre qu’il faudra compter sur lui encore cette saison, surtout à domicile.
Côté toulousain, Ugo Mola n’a pas mâché ses mots après la rencontre : "Il va falloir appuyer vite sur le bouton du caractère". Un signal d’alarme clair après deux roustes de suite à l'extérieur. Car à ce jeu-là et des équipes qui veulent à tout prix s'offrir le scalp du Stade Toulousain, le talent seul ne suffit pas. Et ce sur 80 minutes, pas 65...
Ronnie64
'La voix du rugby sur Canal Plus, faisait retombait sa voix '
Ca pique là.
Entre parenthèses la dite voix du rugby et ses bis repetita continus est soûlante à la longue.
Pour le reste, victoire méritée de l'Aviron, confirmation de Capilla, le garçon frappe à la porte de l'équipe de France c'est indéniable.
Logiquement on devrait se vautrer à Pau le w-e prochain. 😄
Yonolan
D’abord on a vu un match de rugby qui a été âprement disputé
Et puis les 10 dernières minutes avec une énergie bayonnaise débordante et un ST qui a pris la marée avec 3 essais et quelques fautes défensives coupables
Cette victoire clôt le débat doublons pas doublons
Bayonne affirme ses ambitions et qu’il sera difficile d’aller gagner dans le chaudron Jean Dauger
Toulouse peine actuellement loin de ses bases et particulièrement dans la conquête sur ses deux dernières sorties
En tous cas ce début de Top 14 est très serré et aucune équipe ne se détache vraiment
Ce qui rend chaque journée au final passionnante
On va pas s’en plaindre
pascalbulroland
6 points séparent le 10 ème du 1 er, ça promet pour les doublons, mais aussi après les match de CC...
Roger Coudenlèrc
Beau match, en effet ! Du suspens, des essais, du beau jeu,...
Toulouse n'es pas à la fête en ce début de saison, tout comme l'UBB, et pour l'intérêt du championnat, ce n'est pas plus mal...
pascalbulroland
Félicitations aux Bayonnais qui ont su faire le dos rond de la 40 ème à la 65 ème et ce sont nourris des erreurs Toulousaines pour remporter ce match intense.
Comme a dit Mola, quand tu en prends 40, tu montes dans le bus et tu fermes ta bouche.