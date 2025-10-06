VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?

Thomas Ramos a manqué un coup de pied important qui s'écrasait sur le poteau, et le vent basque a tourné...

"40 à 26 : Qui aurait pu prédire un tel score y a encore une dizaine de minutes ?" C'est en ces mots à peine paraphrasés qu'Eric Bayle, LA voix du rugby sur Canal Plus, faisait retombait sa voix à l'issue de la victoire de l'essai de Tom Spring ce dimanche soir. Un exploit personnel pour clore le spectacle, qui venait parachever le succès de l'Aviron Bayonnais face à Toulouse.

Un passage à vide fatal

Il faut dire qu'autour de la 65ème minute de jeu, les coéquipiers de Romain Ntamack menaient encore 21 à 26 et qu'il semblait alors difficile pour Bayonne de déloger des Rouge et Noir en quête d'un succès à l'extérieur sur une terre où ils n'avaient plus gagné depuis 2020. Et puis Thomas Ramos a manqué un coup de pied important qui s'écrasait sur le poteau, et le vent basque a tourné...

Entre la 68ème et la 80ème minute, les locaux étaient galvanisés, les Toulousains s'endormaient peut-être un peu et voilà comment les essais s'enfilaient comme des perles, face à une défense attentiste à chaque fois que de la vitesse était amenée sur les extérieurs. Une période de flottement défensif total où les Toulousains ont encaissé 3 essais coup sur coup, tous sur des mouvements rondement menés.

Capilla, Tiberghien puis Tom Spring ont ainsi crucifié la défense rouge et noire en fin de partie, dans un Jean-Dauger en ébullition.

Bayonne, un leader inattendu mais mérité

Grâce à cette victoire méritée, Bayonne, désormais devient leader du Top 14 et montre qu’il faudra compter sur lui encore cette saison, surtout à domicile.

Côté toulousain, Ugo Mola n’a pas mâché ses mots après la rencontre : "Il va falloir appuyer vite sur le bouton du caractère". Un signal d’alarme clair après deux roustes de suite à l'extérieur. Car à ce jeu-là et des équipes qui veulent à tout prix s'offrir le scalp du Stade Toulousain, le talent seul ne suffit pas. Et ce sur 80 minutes, pas 65...