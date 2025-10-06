VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?
Erbinartegaray prend le trou ! Screenshot : Canal Plus
Thomas Ramos a manqué un coup de pied important qui s'écrasait sur le poteau, et le vent basque a tourné...

"40 à 26 : Qui aurait pu prédire un tel score y a encore une dizaine de minutes ?" C'est en ces mots à peine paraphrasés qu'Eric Bayle, LA voix du rugby sur Canal Plus, faisait retombait sa voix à l'issue de la victoire de l'essai de Tom Spring ce dimanche soir. Un exploit personnel pour clore le spectacle, qui venait parachever le succès de l'Aviron Bayonnais face à Toulouse

Un passage à vide fatal

Il faut dire qu'autour de la 65ème minute de jeu, les coéquipiers de Romain Ntamack menaient encore 21 à 26 et qu'il semblait alors difficile pour Bayonne de déloger des Rouge et Noir en quête d'un succès à l'extérieur sur une terre où ils n'avaient plus gagné depuis 2020. Et puis Thomas Ramos a manqué un coup de pied important qui s'écrasait sur le poteau, et le vent basque a tourné...

Entre la 68ème et la 80ème minute, les locaux étaient galvanisés, les Toulousains s'endormaient peut-être un peu et voilà comment les essais s'enfilaient comme des perles, face à une défense attentiste à chaque fois que de la vitesse était amenée sur les extérieurs. Une période de flottement défensif total où les Toulousains ont encaissé 3 essais coup sur coup, tous sur des mouvements rondement menés.

Capilla, Tiberghien puis Tom Spring ont ainsi crucifié la défense rouge et noire en fin de partie, dans un Jean-Dauger en ébullition.

Bayonne, un leader inattendu mais mérité

Grâce à cette victoire méritée, Bayonne, désormais devient leader du Top 14 et montre qu’il faudra compter sur lui encore cette saison, surtout à domicile.

Côté toulousain, Ugo Mola n’a pas mâché ses mots après la rencontre : "Il va falloir appuyer vite sur le bouton du caractère". Un signal d’alarme clair après deux roustes de suite à l'extérieur. Car à ce jeu-là et des équipes qui veulent à tout prix s'offrir le scalp du Stade Toulousain, le talent seul ne suffit pas. Et ce sur 80 minutes, pas 65...

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Ronnie64
    6860 points
  • il y a 49 secondes

'La voix du rugby sur Canal Plus, faisait retombait sa voix '
Ca pique là.
Entre parenthèses la dite voix du rugby et ses bis repetita continus est soûlante à la longue.
Pour le reste, victoire méritée de l'Aviron, confirmation de Capilla, le garçon frappe à la porte de l'équipe de France c'est indéniable.
Logiquement on devrait se vautrer à Pau le w-e prochain. 😄

  • il y a 49 secondes

Derniers articles

 Vidéos
VIDÉO. Top 14. En forme internationale, Louis Bielle-Biarrey (UBB) rentre dans l’histoire
News
TOP 14. Azéma en danger ? Après 5 défaites, l’USAP rentre en crise
News
RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine Dupont
Vidéos
VIDÉO. Top 14. 115 points : l’ASM Clermont pulvérise les compteurs contre Montauban
News
Top 14. Menoncello remplace Ahki, la recrue de la décennie au Stade Toulousain ?
News
Le Stade Toulousain face au défi basque : la composition avec Ntamack et Willis pour affronter Bayonne en TOP 14
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Tout le monde parle de Serin, mais c’est lui que Toulon va verrouiller
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Courtisé par Toulouse, Émilien Gailleton fait un choix fort et symbolique
News
Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT
News
TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes