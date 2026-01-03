10 joueurs du centre de formation dans la composition de Toulon pour défier Alldritt et le Stade Rochelais

Avec une longue liste de blessés, les deux staffs ont tranché. Voici les compositions de La Rochelle et Toulon pour le match de TOP 14.

Ce dimanche soir (21h05), le Stade Rochelais reçoit Toulon au stade Marcel-Deflandre pour clôturer la 14e journée de Top 14. Une affiche de gala… mais disputée dans un contexte très particulier.

Les deux staffs doivent composer avec des infirmeries débordantes. Côté rochelais, pas moins de 14 joueurs sont indisponibles, dont plusieurs cadres du paquet d’avants et des lignes arrières.

À Toulon, Pierre Mignoni a également dressé une liste impressionnante d’absents avant le déplacement en Charente-Maritime. Malgré tout, les deux clubs ont dévoilé des compositions compétitives, quitte à faire des choix contraints et parfois audacieux.

La Rochelle privée de ses piliers habituels

Pour Ronan O’Gara, la gestion de l’effectif relève presque de la haute voltige. L’absence de cadres comme Bourgarit ou Boudehent pèse lourd, notamment dans le combat et la conquête. Les multiples commotions (Haddad, Kante Samba, Lavault) et blessures musculaires forcent le staff à revoir sa hiérarchie. À Deflandre, l’intensité ne baisse jamais, mais l’équilibre habituel des Jaune et Noir est modifié.

Toulon aussi touché, Mignoni obligé d’adapter

Le RCT n’est pas mieux loti. Melvyn Jaminet, opéré de la main droite, est forfait pour encore six semaines. Devant, la saison est déjà terminée pour Patrick Tuifua et Swan Rebbadj, tous deux absents pour de longs mois. Lucchesi, Gros, Gigashvili ou Garcia manquent également à l’appel, tout comme Frisch ou Villière, touchés mais annoncés proches du retour.

Les deux XV alignés racontent beaucoup de choses. La Rochelle mise sur un pack volontaire, avec une troisième ligne mobile et une charnière chargée de mettre du rythme pour éviter un affrontement trop frontal. Toulon, de son côté, aligne une équipe très jeune devant, avec l'espoir de rivaliser physiquement malgré les absences.

Un test de caractère plus que de noms

Ce rendez-vous compte double. Pour La Rochelle, il s’agit de revenir dans le wagon de tête malgré une période compliquée physiquement. Pour Toulon, l’enjeu est de montrer que le groupe peut tenir malgré l’hécatombe. À l’échelle du championnat, ce match rappelle à quel point la profondeur d’effectif est devenue essentielle sur une saison longue et usante.

Dimanche soir, ce sera un match de caractère, d’adaptation et de courage collectif. Et souvent, ce sont ces soirées-là qui révèlent les vraies forces d’un groupe.