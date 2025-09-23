VIDEO. TOP 14. Bière interdite au pesage : le dérapage de trop à Aimé-Giral, l’USAP serre (très) fort la vis

Après un match déjà compliqué sur le terrain face au Racing 92, avec une défaite 15-28, c’est en tribune que les choses ont dégénéré à Aimé-Giral.
Jets de bière, envahissement de terrain, comportements déplacés… Face à ces débordements répétés, le président François Rivière a décidé de taper du poing sur la table. Et cette fois, ce sont les supporters du pesage qui sont dans le viseur.
Bière interdite, abonnés privilégiés
« On va interdire l'entrée de bière, de gobelet de bière, dans la zone du pesage pendant le temps des matchs », annonce sans détours le président via L'Indépendant. Concrètement, les supporters pourront toujours se désaltérer avant, à la mi-temps ou après, mais pas pendant les 80 minutes.
Et si cette première mesure ne suffit pas, le club envisage de restreindre l’accès au pesage aux seuls abonnés, réduisant ainsi la jauge de 1 500 à 500 personnes. Une décision forte, mais jugée nécessaire.
"La discipline est une affaire de tous"
Déjà dans le collimateur de la LNR après les incidents de l’access-match à Grenoble, l’USAP joue gros. Une commission de discipline doit prochainement se réunir pour statuer sur les sanctions potentielles, allant du huis clos au match délocalisé.
François Rivière, lui, se montre intransigeant : « Il est évident que si on identifie des responsables d’un jet de gobelet, ils seront chacun interdits de stade jusqu’à la fin de la saison ».
Il appelle également à la responsabilité collective : « Quand les supporters voient qu’il y a autour d’eux des supporters complètement bourrés, c’est un réflexe de bons supporters de les interdire de stade. Basta. »
L’USAP joue gros
L’enjeu dépasse le simple cadre disciplinaire. « Notre sujet, ce n’est pas de punir, on n’est pas un maître d’école. On doit protéger l’USAP et l’institution. » Alors que le club attend les décisions de la Ligue, les supporters, eux, sont appelés à changer de comportement, sous peine de voir leur stade perdre de sa ferveur… et son public.
AKA
Concernant ce WE, on en est où??? Car malgré les belles promesses de Mr le Président, on ne va pas en rester là surtout au vu du passif de leurs pochetrons de la main courante!!!
tom34070
Et qu'en est il de la discipline des supporter de l'USAP sur les match a l'exterieur? baguare degradations, incivilité, etc... La ligue ne doit pas seulement sevir par des amendes ou suspension de terrain. des interdiction de deplacement pour les supporter doivent etre prononcees, des match a huis clos sur une grosse partie de la saison ( 3 a 6 matchs). Les bons supporter ferons en sorte qu'il n'y est plus de problemes.
Amis à Laporte
Le président Rivière attend que de l'eau se soit écoulée sous le pont ?
potemkine09
Voilà une décision qui va être aussi efficace qu'un emplâtre sur une jambe de bois.
jujudethil
´ Le président François Rivière a décidé de taper du poing sur la table.´
Je pense malheureusement que cela ne suffira pas, il va falloir taper au niveau des points ou du portefeuille, car la prise de conscience ne se fait que dans l’adversité. De plus, chez nos amis, catalans, le mal bien plus profond que ça, mon grand-père paternel qui était andalou autrement, dit ennemi, juré des catalans. 🤭 ( et vice versa) disait déjà d’eux au siècle dernier:
Catala si no te la fa te les fara.
Même si c’est de l’andalou, je vous laisse traduire, ce n’est pas très difficile. 😂
tom34070
je ne pense pas que penaliser les joueurs qui mettent leurs tripes sur le pré soit une solution. mais coler a 3 6 match a huis clos fera guise d'amende exemplaire et fera prendre conscience au 99% de bon supporter de ne pas laisser faire les mauvais
Roger Coudenlèrc
Lourde décision ?...
NMa
Je pense que le mal est plus profond, et supprimer la bière en pesage n'y changera pas grand chose.
tom34070
normal, les catalans sont des anes
Julien CoZo
le truc c est pas de dire ça, mais oui il y a un vrai soucis avec le rugby catalans, et pas juste a l'USAP. A chaque tournois, déplacements et ce dans toutes les catégories des gosses jusqu'aux adultes y a toujours des soucis avec les clubs catalans. J'ai des souvenirs assez triste en tant qu accompagnant d équipe de gamins. C est un vrai problème, nous on y allait plus a la fin et on ne les recevait plus non plus.
jujudethil
Il n’a pas tout à fait tort, mais je pense qu’il fait plutôt référence à cet autocollant que les catalans mettent sur leur véhicule et qui représente un âne , animal qui d’ailleurs est très intelligent et bizarrement sobre. 🤭