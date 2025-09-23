VIDEO. TOP 14. Bière interdite au pesage : le dérapage de trop à Aimé-Giral, l’USAP serre (très) fort la vis

Jets de bière, envahissement… L’USAP dit stop. Le président Rivière annonce des mesures fortes contre les débordements du pesage. Les abonnés seront bientôt les seuls à pouvoir y entrer.

Après un match déjà compliqué sur le terrain face au Racing 92, avec une défaite 15-28, c’est en tribune que les choses ont dégénéré à Aimé-Giral.

Jets de bière, envahissement de terrain, comportements déplacés… Face à ces débordements répétés, le président François Rivière a décidé de taper du poing sur la table. Et cette fois, ce sont les supporters du pesage qui sont dans le viseur.

Bière interdite, abonnés privilégiés

« On va interdire l'entrée de bière, de gobelet de bière, dans la zone du pesage pendant le temps des matchs », annonce sans détours le président via L'Indépendant. Concrètement, les supporters pourront toujours se désaltérer avant, à la mi-temps ou après, mais pas pendant les 80 minutes.

Et si cette première mesure ne suffit pas, le club envisage de restreindre l’accès au pesage aux seuls abonnés, réduisant ainsi la jauge de 1 500 à 500 personnes. Une décision forte, mais jugée nécessaire.

"La discipline est une affaire de tous"

Déjà dans le collimateur de la LNR après les incidents de l’access-match à Grenoble, l’USAP joue gros. Une commission de discipline doit prochainement se réunir pour statuer sur les sanctions potentielles, allant du huis clos au match délocalisé.

François Rivière, lui, se montre intransigeant : « Il est évident que si on identifie des responsables d’un jet de gobelet, ils seront chacun interdits de stade jusqu’à la fin de la saison ».

Il appelle également à la responsabilité collective : « Quand les supporters voient qu’il y a autour d’eux des supporters complètement bourrés, c’est un réflexe de bons supporters de les interdire de stade. Basta. »

L’USAP joue gros

L’enjeu dépasse le simple cadre disciplinaire. « Notre sujet, ce n’est pas de punir, on n’est pas un maître d’école. On doit protéger l’USAP et l’institution. » Alors que le club attend les décisions de la Ligue, les supporters, eux, sont appelés à changer de comportement, sous peine de voir leur stade perdre de sa ferveur… et son public.