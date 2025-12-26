Top 14. Bayonne privé de son atout majeur au centre de l’attaque face au Stade Français

Alors qu’ils affrontent l’une des meilleures équipes à l’extérieur, les Bayonnais devront se passer de l’une des stars de l'effectif au centre de l’attaque.

Arrivé il y a deux saisons en provenance des Sale Sharks, ce centre aux 60 sélections avec le XV de la Rose a propulsé l’Aviron Bayonnais dans une nouvelle ère dès son arrivée. L’année dernière, l’équipe s’est d’ailleurs qualifiée pour la phase finale.

Ce colosse de 1,85 m pour 111 kg y est forcément pour quelque chose ayant disputé 20 rencontres de Top 14, dont 18 en tant que titulaire. Blessé, il n’avait toutefois pas pu participer à la phase finale.

Absent pendant environ un mois et demi à cause d’une nouvelle blessure, Manu Tuilagi est de nouveau forfait pour la réception du Stade Français.

C’est en tout cas ce qu’annonce Grégory Patat dans les colonnes de Rugbyrama, Manu Tuilagi est donc indisponible face à Paris après un protocole commotion lors de la dernière journée face à La Rochelle.

Ce dernier n’aurait pas obtenu le feu vert du médecin après avoir passé plusieurs examens, notamment chez un neurologue ce matin encore, malgré une prise en charge rapide après le choc survenu un peu après l’heure de jeu.

« Il est rentré dans le protocole plus strict et pourra être là pour Montpellier », confiait son manager au micro de Rugbyrama.

Il sera donc remplacé au centre par Guillaume Martocq, associé à Sireli Maqala pour la deuxième fois cette saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aviron Bayonnais Rugby Pro (@avironrugbypro)

Pas de retour programmé pour Tevita Tatafu

Si Manu Tuilagi est sûr de pouvoir reprendre en janvier face à Montpellier, on ne peut en dire autant de son coéquipier Tevita Tatafu, qui poursuit encore sa rééducation de la cheville. Si son retour devait initialement être programmé pour la fin de l’année, il reste difficile pour le manager de donner une date précise.

Tevita Tatafu n’est plus apparu avec le maillot bayonnais depuis mai dernier, lors de la victoire face à Vannes. Il avait disputé ce jour-là 35 minutes avant de céder sa place à Luke Tagi.

Devant, on note également l’absence de Pierre Castillon et celle de Rodrigo Bruni, tandis qu’Andy Bordelaise a retrouvé les terrains la semaine dernière, aux côtés de Facundo Bosch et Emerick Setiano, une première ligne qui devrait être reconduite ce week-end face à Paris.

''Légendaire avant même qu’il soit joué'', l’access-match épique entre Biarritz et Bayonne raconté par François Vergnaud