TOP14. Tuilagi opéré, Segonds et Fischer blessés : Bayonne a perdu gros face à Montauban
L’infirmerie de Bayonne continue de s’agrandir, avec les blessures de Tuilagi, Segonds et Fischer. Crédits Image d'illustration.
Top 14
  • 9 Matchs joués
  • 6 Victoires
  • 4 Classement
  • 273 Points marqués
  • 260 Points encaissés
Alors que Bayonne sort d'une victoire face à Montauban (49-7), Grégory Patat a annoncé l’absence de plusieurs cadres pour les prochaines semaines.

Invaincu à domicile depuis le début de la saison, Bayonne affiche un magnifique visage dans le stade Jean-Dauger. Si les victoires de classe sur sa pelouse, face à Toulouse, Toulon ou encore Clermont, scellent la solidité des Basques sur leurs terres, la victoire face à Montauban ce week-end est tout aussi importante pour la course aux play-offs.

Bayonne surclasse Montauban mais perd ses cadres

Face au promu, Grégory Patat a fait le choix d’aligner son équipe type. Une stratégie payante puisqu’ils sortent vainqueurs avec le bonus offensif face à une formation montalbanaise dépassée de bout en bout de la rencontre. Malgré ce très bon résultat, le technicien basque peut nourrir des regrets, puisqu’il perd son centre Manu Tuilagi pour plusieurs semaines et son ouvreur Joris Segonds.

Le centre aux 60 sélections avec le XV de la Rose est victime d’une fracture de la main. C’est en tout cas ce qu’annonce son entraîneur en conférence de presse. « Six à huit semaines d’absence pour Manu Tuilagi, c’est une grosse perte pour nous. »

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par TOP 14 Rugby (@top14rugby)

Joris Segonds touché au genou, Alexandre Fischer commotionné

Les nouvelles ne vont pas en s’arrangeant pour l’Aviron Bayonnais. Remplacé à l’heure de jeu contre Montauban, Joris Segonds semble lui aussi touché et souffrirait du genou. Une bien triste nouvelle pour le meilleur réalisateur du championnat, même si cela ne semble pas trop grave pour le demi d’ouverture.

Grégory Patat l’a aussi évoqué : Alexandre Fischer, appelé avec le XV de France pour préparer la rencontre face à l’Afrique du Sud, est lui aussi forfait pour plusieurs semaines. Face à Montauban, le flanker s’est assommé sur un plaquage, ce qui lui a valu une sortie sur civière une dizaine de minutes après son entrée.

TRANSFERT. Annoncé dans la ligue rebelle, Mateo ''la grinta'' Carreras reste finalement en Top 14TRANSFERT. Annoncé dans la ligue rebelle, Mateo ''la grinta'' Carreras reste finalement en Top 14

L’infirmerie de Bayonne pleine à craquer

Côté bayonnais, l’infirmerie se garnit encore un petit peu plus : on compte désormais 15 joueurs aux soins pour les Basques. Même si les retours d’Alex Moon, Herschel Jantjies et Reece Hodge sont programmés pour les semaines à venir, les absences de Manu Tuilagi et d’Alexandre Fischer devraient être d’au moins un mois.

  • Giovanni HABEL-KÜFFNER(tendon d’Achille)

  • Maxime MACHENAUD (genou) 

  • Pierre CASTILLON (cheville) 

  • Baptiste CHOUZENOUX (coude) 

  • Guillaume MARTOCQ (genou)

  • Tom LEVEQUE (cheville)

  • Tevita TATAFU (cheville) 

  • Luke TAGI (cheville) 

  • Herschel JANTJIES (main)

  • Alexander MOON (cheville)  

  • Ignacio CALLES (mollet)

  • Swan CORMENIER (pied) 

  • Manu Tuilagi (main)
  • Joris Segonds (genou)
  • Alexandre Fischer (commotion)

Mettre l'équipe type et gagner c'est bien mais sans offenser Montauban, il aurait pu faire plus tourner et épargner ses cadres Segond avait plus de 70 minutes de temps de jeu sur 7 matchs avant, Tuilagi joue presque toujours 80 minutes ,
Même si Bayonne est en tension sur certains postes ( piliers, demi de mêlée ...) pour tenir sur la durée du top 14, il faut un groupe élargi !

  • il y a 2 heures

