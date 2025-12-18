TOP 14. - 2 millions : Pourquoi la réforme du salary cap pourrait bouleverser l’équilibre du Stade Toulousain ?

On vous en parlait il y a quelques jours : le Top 14 pourrait bientôt voir le salary cap augmenter et passer de 10,7 à 11 millions d’euros. Et ce dès la saison prochaine, puisque la majorité des présidents y sont favorables afin de réduire les écarts de moyens entre les clubs.
Néanmoins, si un tel amendement était voté en février prochain, cela bouleverserait profondément l’équilibre d’une entité : le Stade Toulousain. Pour cause, vous avez déjà probablement lu quelque part que chaque international dit "premium" offre un crédit de 180 000 euros supplémentaire à son club.
ECONOMIE. Quels postes payent le mieux en Top 14 ? Ce que dit le rapport de la LNR
Ce qui permis à Toulouse de pouvoir pousser sa masse salariale jusqu’à près de 12 millions d’euros en 2024/2025, puisqu’il comptait 11 internationaux sur cette fameuse liste la saison passée. Ce que confirme le rapport du cabinet missionné par la LNR, qui indique dans son audit que le club haut-garonnais dépassait les 99% du plafond autorisé, comme 6 autres clubs de Top 14 d’ailleurs.
Deux visions s’affrontent
Le truc, c’est que si ces crédits venaient à lourdement diminuer (voire disparaître), le Stade Toulousain, principal pourvoyeur d’internationaux du pays depuis 5 ans, se verrait largement embêté. Le club a en effet bâti une partie de son effectif pléthorique grâce à cette marge supplémentaire offerte du fait de la réussite sportive de ses cadres.
TOP 14. Absent à Noël, le père Stade Toulousain annonce 10 grosses prolongations pour la nouvelle année
Le consultant pour Sud-Radio Philippe Spanghero, qui connaît très bien le produit Top 14, résume ainsi la situation : "Deux visions s’affrontent. Celle du Stade qui affirme que c’est un aménagement anti-Toulouse. Et honnêtement, dans les faits, c’est le cas. Ce sont les principaux concernés. Et celle de la Ligue qui assure que ce n’est pas orienté contre le Stade Toulousain. (…) "Cette somme vous a permis de creuser l’écart. Résultat, le produit global est impacté. Vous gagnez très régulièrement au détriment de l’incertitude sportive et le Top 14 perd de la valeur. Cet aménagement n’est donc pas dirigé contre Toulouse, mais pour protéger le produit.""
Mais Toulouse a aussi fait bon usage de cette règle en mettant des moyens toujours plus colossaux pour sa formation, qui lui permet notamment de rester si performant pendant les doublons. Alors que 10 de ses 11 joueurs présents sur la liste l’an dernier étaient passés par le CDF du club, le jeune Kalvin Gourgues devrait d’ailleurs lui aussi bientôt intégrer ce groupe premium du XV de France. D’où le fait d’y voir une injustice, alors que cette règle récompense justement le travail et le modèle du club.
On peut comprendre leur agacement. "Vous faites une règle, on la respecte. On met des moyens colossaux sur notre formation pour être meilleur sur nos jeunes et, une fois que cette règle commence à porter ses fruits pour nous, vous la changez…" Mais j’entends aussi ceux qui disent qu’il faut protéger le produit à long terme. Si on crée trop de déséquilibre et que Toulouse caracole en tête tous les ans, ça enlève l’intérêt au produit. Et c’est très préjudiciable…
Vers une évolution progressive ?
La solution pour le consultant phare de Sud-Radio ? Que ce changement du barème des indemnités intervienne de manière progressive. Car comme annoncé en grande trombe ces derniers mois, Toulouse a prolongé une grande partie de ses cadres (Capuozzo, Jelonch, Meafou, Willis, Kinghorn…) sur le long terme en se basant sur le règlement actuel. A l’image de la signature d’Antoine Dupont jusqu’en 2031.
"Si on change la règle l’année prochaine, ils n’auront plus de latitude et devront se séparer de joueurs importants", prévient Spanghero. Sous peine de dépasser le salary cap. Et vu la situation actuelle du club, Toulouse sera certainement très précautionneux à ce sujet…
Vieille Gloire
Payer des joueurs absents parce qu’ils sont en sélection, quelle entreprise accepte ça ? Aucune. Pourtant, c’est exactement ce qu’ils veulent imposer aux clubs formateurs quand ils réussissent.
En France, dès qu’un club gagne trop, on cherche à le freiner. Le Stade Toulousain est champion parce qu’il a construit un vrai collectif : formation, continuité, identité forte. Ce n’est pas un hasard.
Pourquoi les autres n’y arrivent pas ?
Parce que beaucoup ont préféré acheter des joueurs à droite à gauche plutôt que bâtir un projet solide. Une équipe faite de pièces rapportées, ça ne crée pas un collectif.
Dans ce contexte, une des positions de Toulouse que j'adopterai : ne plus donner ses joueurs à l’équipe de France, de toute façon les donner a miette par miette ne sert à rien. Pourquoi affaiblir son équipe, payer des salaires pour des absents, et en plus être pénalisé au salary cap ?
De plus, le club a Prolongé ses cadres en fonction du règlement existant. Changer brutalement aujourd’hui, c’est sanctionner une réussite méritée. S’il doit y avoir une évolution, elle doit être progressive, pas punitive. Punir l’excellence n’a jamais fait progresser un sport.
Et si, demain, les joueurs refusaient la sélection ? Et s’ils choisissaient de jouer uniquement pour leur club fanion, en acceptant de baisser un peu leur salaire ?
Sans équipe de doublons, le Stade réduirait mécaniquement sa masse salariale.
Là, j’aimerais vraiment voir leurs têtes.
Parce qu’au fond, tout le système repose sur une hypocrisie : on veut les meilleurs joueurs pour l’équipe de France, mais on refuse d’assumer le coût pour les clubs qui les forment et les paient.
TOULOUSE EST PÉNALISÉ CAR C'EST UNE FABRIQUE À JOUEUR !
Les joueurs, eux, paient double :
enchaînement des matchs, pression permanente, blessures, et derrière, on leur reproche presque d’être trop bons.
Voilà comme ça le discours sur le “déséquilibre” tomberait tout seul. Mais ça, personne n’en veut vraiment. Parce que ça obligerait enfin le système à regarder la réalité en face.
Vieille Gloire
Mon top12 toujours pas les gars ?
noComment
Il n'y a pas d'effectif pléthorique au ST; il y a des contrats pro ( à peu près 35 chaque année ) et des espoirs jouant en top 14. Et parfois des jokers médicaux
Cela amène à une revue d'effectif de 53 joueurs certaines années, soit presque 20 jeunes jouant au niveau supérieur, jeunes issus de la formation du ST ( et non pas achetés à prix d'or)
Il faut comparer le nombre de joueurs pro sous contrat dans tous les clubs de top , cela permet de constater que certains ont plus de contrats pro dans leur effectif, des contrats signés par des présidents qui s'en prennent au modèle toulousain ...
Pour des clubs bien contents que le ST joue presque la moitié de ses matchs sans son effectif complet!
Si les joueurs premium disparaissent, j'espère que la grande mise à disposition pour fg et ses ambitions sera abolie et que la 15 ou 16 joueurs pris systématiquement dans le club seront laissés à disposition du staff et j'espère aussi que les présidents enverront plus de joueurs en edf au nom de l'équité sportive et financière ...
Pancho34
Disons que 2millions ça permet de payer des sacrés joueurs quis sont pas premium ou des joueurs étrangers.
Surtout de garder tes joueurs avec des salaires supérieurs s'ils avaient le même montant que les adversaires.
D'un côté ça récompense le travail de la formation mais de l'autre peut être que tu peux pas recruter ou renouveler certains contrats parce que tu serais au max.
Les deux points de vues se défendent.
Mais si on veut une équité on met tout le monde à 13 millions et aucunes indemnités vis à vis du XV de France et la ça mettra tout le monde au même niveau.
Jacques-Tati-en-EDF
2 millions en compensation. Ce n'est pas le ST qui sélectionne les joueurs.
Quand même, Neti (ou Baille) Marchand, Cramont, Aldegheri, Mauvaka, Méafou, Flament, Cros, RNTK, Gourgues, Ramos ... sont devenus internationaux en jouant au ST pas avant.
pascalbulroland
Je voudrais comprendre...
La LNR a mis en place un système qui a profité à un club qui s'est servi de son CDF pour en profiter, et maintenant que plusieurs clubs vont l'imiter, il faudrait réduire l'avantage financier qu'il ( le ST) en retire pour plus d'équité ??
Ce n'est pas se tirer une balle dans le pied ??
Jacques-Tati-en-EDF
Oui, c'est ne pas inciter les clubs à former ... C'est contre productif !
NMa
Toulouse a de l'avance car il a une sacré aura et un gros centre de formation, qui lui permet de sortir de belle pépité chaque année.
C'est tout un fonctionnement et un esprit du jeu qui fait la réussite du ST. La preuve on tente de mettre ça en plus à l'UBB avec plus ou moins de réussite.
Les 2 millions c'est une compensation pour les doublons des matchs internationaux. Et comme WR ne changera jamais le calendrier international pour les beaux yeux d'un top 14 qui est un championnat complétement différent des autres championnat des grandes nations. Ca serait à nous de réformer notre championnat et/ou son réglèmement pour permettre aux équipes de ne pas patir des doublons.
balobal
Comme si c'était ce dispositif qui permettait au Stade d'être la machine à gagner qu'il est. Ce dispositif a été mis en place pour compenser la mise à dispo des joueurs, on dirait qu'ils l'ont oublié. Ce serait intéressant d'avoir une communication FFR et FG rapport aux ambitions CDM.
Parce qui si tu l'enlèves, et bah tu mets un taquet sur la mise à dispo des joueurs. Ca enlève l'huile du rouage comme on dit.
Et si ça se fait d'une saison à l'autre, et bah c'est clairement une envie de nuire à ceux qui utilisent ce dispositif en masse (ST essentiellement donc mais pas que). Tu laisses 2-3 ans pour que tout le monde s'adapte et gère ses contrats, là c'est propre et aucun soucis.
Jacques-Tati-en-EDF
Ca c'est un coup vache ...
C'est un peu comme si on revenait à la période RCT qui achetait des joueurs à droite et à gauche. Alors que ce principe était quand même incitatif pour Toulouse mais aussi pour d'autres clubs comme UBB ou Pau qui actuellement comptent sur la formation en recrutant quelques joueurs pour compléter l'effectif. C'est à dire qui ont compris qu'il fallait suivre un modèle de formation interne et recruter intelligent.
Donc au final, les clubs qui forment les meilleurs joueurs seront sanctionnés dans la mesure où pendant les périodes où ces joueurs joueront avec l'EDF ils ne seront plus disponibles.
Bref on renforce encore plus l'injustice des doublons. Et ça au nom de l'équité sportive mais sans tenir compte des efforts de la formation des clubs concernés.
Je trouve que cette mesure va tirer le rugby français vers le bas, voire le faire régresser peut-être à terme comme dans les années 2011 - 2015, avec le résultat de l'EDF qu'on connait.
Bref, peu incitatif, peu motivant pour la formation des clubs.
lebonbernieCGunther
Cette situation qui n'est propre qu'au seul Top 14 est la conséquence directe d'une autre particularité ovale: ces foutus doublons! Car sans eux, la question d'indemniser les clubs qui voient leurs meilleurs joueurs pointer absents pour cause d'EDF ne se poserait pas. Par ailleurs, l'indemnité est quelque peu subjective, maigrelette pour les petits fournisseurs, mais bien grasse pour les gros. Car avec +2.000.000, on peut en faire venir du monde! Et du beau!
Ensuite, c'est délicat à trancher, car le Stade récolte fort justement le fruit de son travail, mais sa réussite se nourrissant d'elle-même, comme une boule de neige qui grossit sans cesse, en face, ce sont les autres clubs se prennent l'avalanche en pleine tronche, saison après saison. Y'a matière à réfléchir face à cette suprématie qui va aller en augmentant au fil des saisons, c'est inexorable. Il est fort probable que le Stade rafle 7 ou 8 Boucliers par décennie, et je comprends que ça devienne gonflant à force. D'un autre côté, handicaper une méthode qui fait école serait assez tordu... Bref, en l'état, je vois pas de solution, sinon s'en prendre aux doublons et la seule manière serait de réduire drastiquement le format de la coupe d'Europe, puisque ce m*rdier est apparu avec elle.
Jacques-Tati-en-EDF
Je suis bien sûr d'accord concernant les doublons. Mais ça...
En ce qui concerne cette mesure, on se tire une balle dans le pied. En effet, actuellement et depuis quelques années, on voit une métamorphose dans les politiques des clubs. On est passé de la période "achat de joueurs étrangers" à une politique de formation des joueurs mais aussi des pratiques collectives du jeu. Un exemple évident est Pau qui passait tout son argent à recruter des NZ (période Mannix, Haymans, etc ...) sans grand succès à une pratique liée à la formation plus vertueuse avec Piquerronnies. Idem à l'UBB, idem Bayonne, idem La Rochelle (un peu moins + le RCT fait semblant mais essaie de sortir quelques joueurs ... Si le Racing et le SF le faisait, je crois qu'à terme ils performeraient )
A un moment où le niveau de l'ensemble des clubs a monté et est même prolifique d'un point de vue financier.
Si on laissait les clubs se développer dans la formation avec cette aide, le ST ne gagnerait pas autant. On aurait un nivellement vers le haut.
Après il y a le jeu pratiqué. Mais ça ... Chacun se le voit et ce n'est pas une question d'argent mais de compétence.
rugby85
Si c'est le cas Mola fera peut être moins tourner son effectif au détriment de l'EDF
Docsound
La réponse du ST pourrait être simple, ils pourraient refuser de libérer une partie des joueurs sélectionnés ou leur demander "poliment" de décliner l'invitation...
L'équipe de France aurait une drôle de gue...
Aristaxe
Toulouse n'a pas le droit de refuser la libération de ses joueurs, et ce en vertu du Règlement 9 de World Rugby. Et ne pas oublier qu'in fine, la LNR gère le Top 14 par délégation du ministère des sports et de la FFR, et que donc, la LNR n'est pas totalement indépendante et doit quand même rendre des comptes (ou en tout cas prendre en compte le fait qu'aller trop loin à l'encontre de la fédération pourrait signer son arrêt de mort). Si Toulouse refuse de libérer ses joueurs, il y a bataille contre la Fédé, le ministère des sports et World Rugby. Je veux bien croire que Toulouse soit un gros club, mais face à autant d'opposition, il plierait bien vite...
lebonbernieCGunther
Au moins, Jalibert aurait la place qu'il mérite!
Jak3192
"On" fait ce qu'on peut pour déboulonner les galactiques ? 🤔
Ah la la !🙄
A défaut d'être performant
on ruserait par la bande pour enfin espérer gagner avec des moyens pas très ©️valeurs ?
A chaque truc litigieux, ya un soucis à expliquer et à modifier pour un monde meilleur 😅
Quoiqu'il en soit, je comprends toujours pas en quoi ces salamalecs plomberaient le ST...
Ouvert à toute explication un minimum rationnelle 🤗
Dernière chose (pour le moment peut-être 🤭),
dans d'autres sports "l'hégémonie" de certains clubs dans d'autres pays sont communément acceptés. Les exemples sont très nombreux dans nombre de sports variés. Ça ne dérange personne la bassss. Les meilleurs sont récompensés de leur travail.
Mais ici, ce ne serait donc pas le cas 😂
"On" arriverait aux manettes par des bidouilles.
Triste et comique 😅
Jacques-Tati-en-EDF
Ca plombe le ST car lorsqu'ils n'auront pas leurs internationaux, ils n'auront pas de compensation financière (180 000e / joueur ) pour recruter quelques joueurs afin de compléter l'effectif lors des doublons (tels Willis, TT, Akhi, Roumat, ...ou Kaino, Elstadt, Bitunyata, Tekori, ...par le passé)
Il faudra que le club ne compte que sur sa formation.
Mais au final ça va sanctionner tous les clubs et la formation, car les clubs vont former des bons joueurs qui partiront en EDF et ces clubs seront donc sanctionnés pendant les doublons. Comme Pau ou UBB ou La Rochelle ...
Jak3192
Ok
Donc, en plus (?) suppression du bonus financier internationaux, c'est ça ? 😳
Mais ça je ne l'ai lu nulle part...
Passé à côté ? Légende urbaine ?
Si c'est le cas:
Ouahhhh la farce !
🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
De petites gens tous ces "responsables"
C'est presqu'encore meilleur que le camouflet de la "contre commission" de la semaine dernière 😅
Inutile de supputer sur cette annonce.
Suffit d'attendre pour voir comment réagira le ST, si cette magouille a lieu. 😂
Pas le genre à encaisser sans rien dire. 😅
Surtout que ce "bonus internationaux", est elle donnée par la LNR ou la FFR ?
Si c'est la LNR, les nains de jardin aux manettes effectivement, ça peut être validé
Mais comme c'est de la FFR, dont dépend l'EdF, c'est pas encore fait pour tenter de blouser 🤭
Et comme les joueurs sont "mis à disposition" (me gourre je ?), donc "gratos", par les clubs pour l'EdF rien n'est probablement fait en ce domaine.
FG Président n'est pas bonhomme à remuer le fumier pour faire mousser des lascars à 2 balles qui veulent être califes par bidouille.
Nan mais j'te jure 😅
Pas fini de rigoler moi 🤭