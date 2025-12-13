À Bristol, le danger viendra de loin : Rees-Zammit vs Luc, duel à distance, gros impact

À Ashton Gate, Pau défie Bristol en Champions Cup. Et le match pourrait bien se jouer loin du ballon, entre Rees-Zammit et Aymeric Luc.

Battue lors de la 1re journée de Champions Cup par Northampton malgré une prestation séduisante (27-35), la Section Paloise se déplace ce dimanche à Ashton Gate pour défier Bristol lors de la 2e journée. Un match déjà crucial dans une poule 4 très serrée, où Pau n’a plus vraiment le droit à l’erreur.

Dans un match où chaque erreur pourrait coûter cher, Pau doit montrer son plus beau visage.

Parmi les nombreux duels à suivre, un attire particulièrement l’œil : Louis Rees-Zammit contre Aymeric Luc. Un duel à distance puisque les deux hommes sont alignés à l'arrière. Mais un face-à-face statistique et stratégique qui pourrait peser lourd.

Rees-Zammit, la menace permanente de Bristol

Dès la première journée, Louis Rees-Zammit a rappelé pourquoi il reste l’un des joueurs les plus explosifs du circuit européen. Face aux Scarlets, l’arrière des Bears a cumulé 139 mètres gagnés ballon en main (2e de la J1), 12 courses, 7 défenseurs battus, 1 essai et surtout 7 contacts dominants, deuxième total de la journée. ''Il est vraiment plus costaud et rapide'' : ce qui a changé chez Louis Rees-Zammit durant son expérience en NFL

À Bristol, tout passe ou presque par lui sur les ballons de relance. À la moindre approximation défensive, le Gallois peut transformer une action anodine en coup de poignard.

En face, Aymeric Luc incarne un profil très différent. Moins feu follet, mais redoutablement intelligent. Lors de la 1re journée, le Palois s’est illustré avec 2 interceptions (meilleur total ex æquo) et figure déjà dans le top 5 de la compétition pour les turnovers remportés (3). Offensivement, il n’est pas en reste : 92 mètres gagnés, 13 courses, 5 défenseurs battus.

Luc, c’est l’arrière qui anticipe, coupe les transmissions et offre des ballons de contre à son équipe.

Pour Pau, contenir Rees-Zammit est une condition non négociable pour espérer exister.

Le futur de Pau se décide sur le terrain

Dans un match où Bristol aime étirer les blocs (393 mètres parcourus lors de la J1), Pau aura besoin d’un arrière capable de sentir le danger avant qu’il n’existe. Luc sera au cœur du dispositif : placement sur les chandelles, couverture du 3e rideau, choix de relance. S'il ne sera pas conservé à la fin de la saison par Pau, une prestation réussie ne manquera pas de jouer en sa faveur au moment de négocier son futur contrat. VIDEO. 37,94km/h ! Louis Rees-Zammit signe son retour en Premiership à la vitesse de l’éclair

Avec Bordeaux et Northampton déjà en tête, ce match peut redessiner la poule. Un exploit à Bristol relancerait totalement Pau. Une défaite compliquerait sérieusement la qualification. À Ashton Gate, le match se jouera peut-être loin des mêlées. À 60 mètres de la ligne, dans le cerveau et les jambes des arrières.