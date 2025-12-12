Dupont–Ntamack réunis, Marchand capitaine : Toulouse à Glasgow avec une équipe ambitieuse pour frapper fort

Pas de calcul côté toulousain. Avec Dupont, Ntamack et Marchand, le Stade affiche clairement ses ambitions pour ce choc européen face à Glasgow.

Le Stade Toulousain a dévoilé sa composition pour défier les Glasgow Warriors ce samedi, lors de la 2e journée de Champions Cup. Une affiche déjà décisive dans cette phase de poules. Bonne nouvelle pour les Rouge et Noir : Romain Ntamack est de retour, remis de la maladie qui l’avait privé du match le week-end dernier. Il formera la charnière avec Antoine Dupont, pendant que Julien Marchand portera le brassard.

En revanche, Chocobares et Barassi, toujours en protocole commotion, ne sont pas encore de la partie. Devant, Jack Willis, ménagé récemment, est bien sur la feuille. Toulouse se présente solide, ambitieux, avec une équipe taillée pour répondre au défi écossais.

Une charnière Dupont – Ntamack qui change tout

C’est évidemment le grand enseignement de cette compo. Le retour de Ntamack n’est pas anodin face à une équipe de Glasgow qui aime jouer vite, large et mettre du rythme. Sa capacité à gérer les temps faibles, à varier le jeu au pied et à attaquer la ligne sera précieuse. Avec Dupont, Toulouse retrouve son cerveau collectif, celui qui fait souvent basculer les matchs européens serrés. On avait plus vu les deux hommes alignés ensemble depuis la rencontre du 6 Nations face à l'Irlande en mars dernier. Et en club ? Il faut remonter à la finale du TOP 14 le 28 juin face à l'UBB !

Un centre jeune, mais cohérent

Sans Chocobares, Ahki ni Barassi, Paul Costes et Kalvin Gourgues auront une vraie carte à jouer. Un duo jeune, complémentaire, avec de la lecture défensive et une vraie capacité à jouer après contact. Face à Sione Tuipulotu, référence internationale avec le XV du Chardon, le test sera corsé. Mais Toulouse aime aussi révéler ses talents dans ces contextes-là. Glasgow, terrain miné : les raisons précises qui inquiètent Ugo Mola avant le choc européen du Stade Toulousain

Le combat devant, clé du match

Face à des Warriors en pleine confiance (4 victoires sur leurs 5 derniers matchs), Toulouse aligne un pack dense et mobile. Marchand, Flament, Jelonch, Willis : ça respire l’Europe. La présence de Meafou sur le banc est aussi un vrai atout pour faire basculer le match dans le dernier quart d’heure. Attention toutefois à la capacité de Glasgow à enchaîner les temps de jeu (199 ballons joués lors de la J1).

Une victoire à Glasgow permettrait au Stade Toulousain de frapper un grand coup dans cette poule, face à un adversaire qui a déjà pris 5 points à Sale. Avec la meilleure attaque de la 1re journée (56 points, 8 essais), les hommes d’Ugo Mola ont montré qu’ils étaient prêts. Ce déplacement dira beaucoup de leur capacité à aller loin cette saison.

Avec Graou, Roumat, Meafou ou Teddy Thomas, Toulouse a clairement ciblé une fin de match explosive. Un signal fort envoyé aux Warriors : le Stade ne vient pas pour gérer, mais pour gagner. Reste maintenant à transformer cette belle feuille de match en performance sur le terrain. Et en Champions Cup, on le sait : seul le terrain juge.