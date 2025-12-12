Glasgow, terrain miné : les raisons précises qui inquiètent Ugo Mola avant le choc européen du Stade Toulousain

Meilleure attaque d’Europe, mais doutes bien réels : pourquoi le déplacement du Stade Toulousain à Glasgow inquiète autant Ugo Mola.

Un déplacement qui sent le piège

Le Stade Toulousain se déplace ce samedi soir sur la pelouse synthétique de Glasgow pour la 2e journée de Champions Cup. Un rendez-vous déjà capital dans une poule resserrée. Les Warriors ont parfaitement lancé leur campagne européenne avec une victoire bonifiée à Londres face aux Sale Sharks (21-26), prenant 5 points d’entrée. En confiance, les hommes de Franco Smith restent sur 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. CHAMPIONS CUP. Pourquoi le déplacement à Glasgow a tout de périlleux pour le Stade Toulousain ?

Face à eux, Toulouse, qui a aussi dominé les Sharks... de Durban lors de la première journée, arrive fort de la meilleure attaque de la 1re journée (56 points, 8 essais), mais avec moins de certitudes que les saisons précédentes. En conférence de presse, Ugo Mola n’a pas caché ses inquiétudes avant ce déplacement très particulier.

« Beaucoup d’inquiétudes »

Rarement langue de bois, Ugo Mola a livré un diagnostic très lucide. Entre deux jours de récupération en moins, un effectif en flux tendu, et surtout un contexte de match très différent du Top 14, le manager toulousain sait que le Stade s’avance sur un fil. « Oui, il y a beaucoup d’inquiétudes de notre part (…) terrain synthétique, le temps, le vent, la pluie… » Mais au-delà des conditions, c’est surtout le profil de Glasgow qui interpelle : une équipe rompue aux joutes européennes, performante depuis 2 à 3 saisons, et habituée aux derniers carrés de l’URC. Pas un épiphénomène, un vrai client.

Pourquoi Glasgow est un casse-tête rugbystique

Glasgow, ce sont des stats qui ne font pas rigoler après la première journée : l'équipe qui fait le plus de passes, celle qui conserve le mieux ses ballons dans les rucks. Autrement dit : du rythme, de la possession, et une capacité à user l’adversaire. Leur troisième ligne Dempsey – Darge – Fagerson, quasi titulaire avec le XV du Chardon, incarne cette intensité permanente. Derrière, la charnière Horne – Hastings est parfaitement huilée, et au centre, Sione Tuipulotu, qualifié par Mola comme « un des meilleurs centres du monde aujourd’hui », est le véritable métronome offensif. Un joueur capable de faire basculer un match à lui seul.

Le synthétique, cet ennemi invisible

C’est un point souvent sous-estimé, mais capital. Les terrains synthétiques extérieurs sont, selon Mola, de vrais « terrains accidents ». Plus de turnovers, des rucks plus instables, une balle plus difficile à sécuriser. Or Glasgow a bâti son jeu là-dessus. Problème : Toulouse n’y est pas préparé par son championnat. « Notre championnat ne nous amène pas vers ce genre de séquences défensives longues. » Avec une semaine courte et des entraînements sous le soleil à 18 degrés, l’adaptation devra être express… en plein hiver écossais.

Ce que Toulouse peut (quand même) opposer

Malgré tout, le Stade Toulousain n’avance pas désarmé. Offensivement, les Rouge et Noir restent une référence européenne. Leur capacité à tenir le ballon, provoquer, enchaîner les temps de jeu, fait toujours partie de leur ADN. Mola insiste sur l’identité du club : « Notre identité reste de provoquer. » Même si Toulouse devra défendre longtemps, l’objectif sera clair : avoir aussi des séquences offensives, user Glasgow à son tour, et exploiter le moindre espace. La montée en puissance observée ces dernières semaines en Top 14 nourrit un certain optimisme. Le choc Glasgow–Toulouse, Stormers–La Rochelle, Toulon–Bath… voici le programme rugby TV completCe match pourrait déjà servir de révélateur. Revenir de Glasgow avec des points serait un énorme signal envoyé à la concurrence. À l’inverse, une défaite compliquerait la gestion d’un calendrier déjà chargé, entre doublons et internationaux sollicités. Dans une formule où l’on peut parfois se qualifier avec peu de points… mais aussi se retrouver « au fond du bus », chaque détail comptera.

Prudent mais lucide, Ugo Mola sait que ce déplacement en Écosse ressemble à un vrai test de maturité. À Glasgow, Toulouse ne sera pas jugé sur son panache, mais sur sa capacité à survivre dans un rugby qui bouscule les repères. Et c’est souvent là que commencent les grandes campagnes européennes.