2m10, 22ans : cet Anglais pourrait poser des problèmes à Ducat et Castres

Meilleur contreur de ballon lors de la première journée de Champions Cup, Guillaume Ducat pourrait avoir affaire à un sacré client samedi contre Edimbourg.

Il fut très probablement l'homme le plus en vue lors de la première journée de Champions Cup avec Castres. Guillaume Ducat a une nouvelle fois rappelé qui était le patron de l'alignement au Castres Olympique.

L'ancien Palois bénéficie franchement d'un avantage de taille sur la plupart de ses adversaires grâce à ses 2m05 d'envergure. Rarement embêté dans ce secteur, il pourrait cependant se confronter à un sacré client face à Édimbourg.

Absent depuis le début de la saison, cet espoir anglais pourrait bien créer des problèmes à l'expérimenté deuxième ligne de Castres.

C'est évidemment le genre de joueur qui ne passe pas inaperçu, et pour cause : Rob Carmichael, deuxième ligne de 22 ans, possède un gabarit hors norme de 2m10 et 125 kg. Un profil atypique qui a su convaincre les dirigeants d'Édimbourg de le recruter la saison dernière.

Mais le jeune Anglais peine à s'imposer dans le collectif écossais, face à Grant Gilchrist et Marshall Sykes, tauliers en deuxième ligne. De plus, il est blessé depuis plusieurs mois au poignet.

Un début difficile avec son nouveau club, lui qui découvre l'élite pour la première fois il y a trois ans avec son ancien club de Leicester. Il y jouera une seule rencontre et figurera une fois encore sur la feuille de match face à Newcastle, sans pour autant entrer en jeu.

Dans les petits papiers de l'équipe professionnelle malgré ses 19 ans, il intègre tout naturellement l'équipe U20 de l'Angleterre et participe au Tournoi des Six Nations cette année-là. Cette fois, le géant anglais prend part à toutes les rencontres et notamment une titularisation face à la France, emmenée par Nouchi, Gailleton, Depoortère, Bielle-Biarrey ou encore Oscar Jégou.

Les Bleus ne feront qu'une bouchée des sujets de Sa Majesté en les battant chez eux sur le score de 7-42, pas suffisant pour remporter le Tournoi, dominé cette année-là par l'Irlande.

L'année suivante, Carmichael prend donc la direction d'Édimbourg et ne participe à aucune rencontre avec l'équipe professionnelle. Il devra attendre la saison dernière pour évoluer avec la première d'Édimbourg, prenant part à 3 rencontres, toutes avec le numéro 19 dans le dos.

Annoncé disponible début octobre par son club, le gaillard anglais pourrait être une arme redoutable face à l'alignement castrais, le meilleur de la compétition pour l'heure.

L'alignement castrais meilleur contre de la 1ʳᵉ journée de Champions Cup

Sur la pelouse de Gloucester, Castres a craqué dans les dix dernières minutes de la partie, en encaissant deux essais de Charlie Atkinson. Mais ils peuvent se satisfaire d'une excellente conquête, puisque Castres repart avec le meilleur ratio de contres en touche pour la première journée de Champions Cup.

Avec sept ballons volés aux Anglais, l'alignement castrais fut un véritable poison pour Gloucester. Sur ces sept contres, six ont été réalisés par Guillaume Ducat.

Une sacrée performance pour un homme coutumier du fait, qui peut aussi compter sur de solides lifteurs, à l'image de Quentin Walcker.

Qui est Guillaume Ducat, l'inconnu épié par le XV de France

Édimbourg a remporté quatre des cinq dernières confrontations face à Castres

Cette rencontre aura une importance capitale pour les locaux, qui n'ont pas su ramener la victoire lors de la première journée sur la pelouse de Gloucester. Si Castres veut aussi bien figurer dans cette compétition que la saison passée, la victoire contre Édimbourg semble impérative.

Mais entre ces deux équipes, la majeure partie du temps, c'est Édimbourg qui repart avec la victoire. Sur les cinq dernières confrontations, Castres n'a gagné qu'une seule fois, en 2010 lors de la 3ᵉ journée de HCUP.

Depuis, la formation écossaise est même venue l'emporter à Pierre-Fabre il y a trois saisons, battant les locaux 21-34, sans broncher.

Fort d'une excellente dynamique en championnat, Édimbourg confirme son statut de gros poisson. Ses deux derniers déplacements en championnat, sur la pelouse du Munster et de Cardiff, se sont soldés par deux courtes défaites d'un seul point.

Les hommes de la capitale écossaise viennent clairement pour faire le coup à Castres, cette équipe largement en dessous de ses standards habituels à domicile, avec déjà deux défaites en championnat cette saison.