TOP 14. 1ère mêlée à 18 ans, 1ère cape face au Bleus à 20 ans : la trajectoire folle de ce jeune Fidjien de Castres

Une seule apparition en Top 14, et déjà sur la scène internationale contre les Bleus, ce joueur du C.O possède une trajectoire folle.

Il n'a disputé que 20 minutes face aux Bleus samedi, c'est exactement le même nombre de minutes qu'il cumule en Top 14 avec son club du Castres Olympique. Atu Sokobale est l'un des grands espoirs de la mêlée fidjienne, alors qu'il n'a que 20 ans. Cet O.V.N.I n'avait jamais disputé de mêlée avant son arrivée dans le Tarn il y a deux saisons.

Pourtant, samedi face aux Bleus, Mick Byrne a accordé à Atu Sokobale toute sa confiance, lorsqu'il le fait entrer à l'heure de jeu à la place de l'expérimenté Haereiti Hetet.

Une première sous les yeux de Pierre Yves Revol, en tribune ce soir-là pour observer celui qu'il a fait venir à Castres il y a maintenant deux saisons, et sa présence n'a rien d'un hasard...

Atu Sokobale de la troisième à la première ligne

Dès son arrivée à Castres, Atu est repéré comme un joueur à fort potentiel, au point d’intégrer rapidement le centre de formation du club. D’abord essayé en troisième ligne, il est vite repositionné au poste de pilier, là où sa puissance fait foi. Avant cela, il n'avait jamais effectué la moindre mêlée chez lui aux Fidji.

Il poursuit son apprentissage avec les espoirs du C.O. et enchaîne les apparitions sous le maillot bleu et blanc au sein de la jeune garde castraise.

Face à Toulouse, il a effectué sa première apparition avec les professionnels lors de la 4ᵉ journée de Top 14, le 27 septembre dernier.

Une entrée en jeu de courte durée, mais qui permet au joueur de seulement 20 ans de se mesurer à ce qui se fait de mieux dans l’hexagone… et aussi de se faire remarquer par le sélectionneur Mick Byrne.

Le XV pour le déplacement à Toulouse, présenté par la Banque Populaire Occitane 💪#STCO #TeamCO pic.twitter.com/j2kOFLXgQK — Castres Olympique (@CastresRugby) September 26, 2025

Sokobale en chiffres, le gaucher à fait plus que rivaliser

Seulement 20 minutes de jeu pour Atu Sokobale, et des statistiques franchement à son avantage. En mêlée, celui qui n’affûte sa palette dans ce secteur que depuis environ deux ans s’est montré plutôt à l’aise. Deux mêlées disputées et aucune pénalité concédée face à Thomas Laclayat.

Mieux encore, il parvient même à mettre le droitier des Bleus à la faute à la 73e minute de jeu, offrant à son équipe l’opportunité d’investir la moitié de terrain adverse.

S’il s’est montré à l’aise dans les phases statiques, le jeune Castrais ne s’est pas non plus caché dans le jeu courant. Très disponible, il a effectué quatre charges pour une dizaine de mètres gagnés. Le numéro 17 des Fidji a su répondre présent dans le jeu direct. Enfin, il a aussi tenu la dragée haute en défense, avec cinq placages réussis pour un taux de réussite de 100 %.

Seul point noir, ce ballon mal sécurisé à la 64e minute, gratté par les Bleus, mais sans conséquence au score.

Bref, une copie plus que correcte pour un pilier gauche qui n’a disputé que les 20 dernières minutes de la rencontre, et surtout pour une première sous le maillot de la sélection nationale.

"Écoute, on a un jeune pilier prometteur, ça pourrait t'intéresser"

Comme évoqué, le président du Castres Olympique était présent en tribune ce soir-là. Il semblerait que Pierre-Yves Revol entretienne une plutôt bonne relation avec le sélectionneur des Flying Fijians.

Comme Mick Byrne l’a rapporté à FBC News début octobre, c’est grâce à l’appel de Pierre-Yves Revol que le sélectionneur s’est penché sur le cas d’Atu Sokobale. Alors que les deux hommes discutaient de l’intégration de Vilimoni Botitu avec l’équipe des Fidji, Pierre-Yves Revol a glissé le nom du jeune Castrais.

« Au cours de la conversation, il a mentionné le nom d’Atu. Il m’a dit : “Écoute, on a un jeune pilier prometteur, ça pourrait t’intéresser.” Et là, cela a piqué ma curiosité. [...] Du coup, il m’a parlé d’Atu et j’ai commencé à le suivre. Je me suis dit : “Il joue contre les Français, il entre en jeu en championnat avec Castres, donc il a acquis de l’expérience. »

Champion des Fidji de lancée de poids

Loin des terrains de rugby, ce jeune au parcours atypique s’est pris de passion pour le lancer de poids. Lors des Coca-Cola Games 2023, une compétition universitaire d’athlétisme aux Fidji, il a terminé à la première place en représentant le Sigatoka Methodist College.

Il s’agit de la première médaille d’or de l’histoire de l’établissement dans cette compétition, grâce à la performance d’Atu Sokobale, qui a propulsé le poids à 14,13 mètres. Même si ce résultat reste éloigné des records olympiques, Atu confirme par cette médaille sa force naturelle, de bon augure pour l’exercice de la mêlée.