Vers une charnière Dupont/Ntamack ? Quelle composition pour Toulouse face aux redoutables écossais de Glasgow ?

Malade le week-end dernier, Romain Ntamack devrait récupérer son poste d’ouvreur face à Glasgow. Le banc, lui, devrait être modifié par rapport à celui aligné face aux Sharks.

Après la victoire 56 à 19 de ses troupes face aux Sharks de Durban, Ugo Mola n’était que moyennement satisfait du résultat. Il faut dire que l’exigence est évidemment de mise lorsqu’on est le Stade Toulousain et que l’on sait ce que la moindre manque comptable peut engendrer, en Champions Cup.

Pourquoi la démonstration face aux Sharks ne satisfait pas (encore) le Stade Toulousain ?Mais le manager stadiste cherchait peut-être aussi à piquer ses joueurs, conscient que le déplacement à Glasgow ce samedi soir n’aurait rien, mais alors vraiment rien de la promenade de santé qu’ils ont connu face aux Sud-Africains, venus sans leurs Springboks Etzebeth, Kolisi, Esterhuizen et consorts.

Dupont devrait encore patienter

Une chose est sûre : la rigueur sera de mise dès ce mardi, jour de reprise de l’entraînement pour les coéquipiers d’Antoine Dupont. A ce propos, le joueur vedette connaîtra-t-il sa première titularisation depuis son retour de blessure ?

RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?On se souvient qu’en 2018, lors de sa première grave blessure au genou droit, le demi de mêlée avait enchaîné 3 feuilles en tant que remplaçant, avant d’attaquer une rencontre (et d’inscrire un triplé au passage). S’il est apparu en cannes ces dernières semaines, il doit encore retrouver du rythme sur la durée et quelques sensations. Ce qui pourrait conduire Mola à faire confiance à son pote Paul Graou, en Écosse.

Des questions au poste de centre

Ailleurs, rien n’est encore décidé et il conviendra également de voir dans quel état de forme sont revenus les joueurs à l’entraînement, cette semaine. Pierre-Louis Barassi et Santiago Chocobares, qui n’avaient pas validé la dernière étape de leur protocole commotion la semaine dernière, pourraient postuler.

104kg : qui est ce centre Néo-Zélandais de ProD2 qui fait tourner les têtes des clubs de Top 14 ?

En revanche, Juan Cruz Mallia, Mathis Lebel et Mathias Remue viennent d’être opérés et sont forfaits. Ce qui devrait laisser le champ libre à un triangle arrière composé de Kinghorn, Capuozzo et Ramos.

Devant, les cadors Julien Marchand, Thibault Flament, Many Meafou où Anthony Jelonch seront titulaires, sauf revirement de dernière minute. Tandis que Jack Willis postule lui aussi et devrait retrouver une place de titulaire face à Glasgow.