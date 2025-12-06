Objectif non négociable face aux Sharks : le Stade Toulousain entre obsession et détermination

Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit les Sharks de Durban pour lancer sa Champions Cup. Une entrée en matière déjà importante : les Rouge et Noir savent qu’ils doivent décrocher la victoire bonifiée, sous peine de revivre le scénario frustrant de la saison dernière.Toulouse–Sharks. Dupont supersub, Thomas au centre : un XV très costaud et un banc qui peut tout renverser Anthony Jelonch le rappelle : « Il faut que d'entrée, il faut taper vite et fort. Il faut prendre beaucoup de points. » La fameuse unité manquante avait coûté aux Toulousains une demi-finale à domicile. Cette fois, personne ne veut laisser filer quoi que ce soit.
Ce discours n’a rien d’anodin. La Champions Cup, dans son format actuel, est un sprint : 4 matchs, pas un de plus pour se placer. Ramos résume parfaitement : « L’objectif quand on aborde une telle compétition, c’est 20/20. » En termes de stratégie, cela signifie deux choses :
- maximiser les bonus offensifs, car les équipes qui terminent à 19 points (comme Toulouse l’an dernier) peuvent se retrouver derrière d’autres à… 12 points ;
- imposer immédiat un tempo européen, plus rapide et plus vertical que le Top 14. Avec un déplacement piégeux à Glasgow puis chez les Saracens, larges vainqueurs de Clermont (47-10), le premier match devient capital pour se mettre dans le bon tempo.
Les Sharks : une équipe différente, un contexte identique
Jelonch insiste : les Toulousains n'ont pas oublié la confrontation de l'an passé. « Ils nous avaient joué au complet là-bas… » Cette fois encore, les Sud-Africains viendront avec une équipe remaniée mais également de la densité, de la puissance et de la vitesse. Le danger, pour Toulouse, serait de tomber dans un faux rythme ou dans un duel frontal prolongé. Le staff a martelé : varier les zones, garder de l'ambition au pied, jouer debout et frapper tôt. La clef sera la capacité à maintenir un rythme constant sans s'exposer aux turnovers sud-africains.
La dimension mentale : repartir de zéro, sans tension
Julien Marchand veut éviter que l’équipe ne s’encombre du passé : « Il faut redémarrer une nouvelle compétition maintenant. » Pas question de jouer crispé : « Il faut surtout arriver décomplexés, être sûrs de nos forces. » Cette approche mentale colle à l’ADN toulousain : confiance dans le collectif, dans les automatismes, et refus de spéculer sur les scénarios comptables.
Ramos de rappeler l'évidence : « On est prévenus. » Toulouse sait que la poule est très solide, et que chaque déplacement coûtera de l'énergie. D'où l'importance de valider rapidement un match propre à Ernest-Wallon : bonus, rythme, sérénité. Pour Toulouse, ce match n'est pas seulement une entrée en matière : c'est un tournant structurel. Réussir un 5/5 ouvre une route claire vers un quart à domicile puis une demie en cas de qualification. Rater, ne serait-ce que d'un point, peut tout complexifier. L'an passé, les Toulousains avaient reçu les Sharks en 8e avant de se déplacer à Toulon puis à Bordeaux. Leur aventure européenne avait falli tourner court à Mayol, avant de s'arrêter face aux futurs vainqueurs de la compétition.
Le message est clair : l’urgence est sportive, pas émotionnelle. Les Toulousains connaissent la chanson : commencer fort, jouer juste, frapper tôt. À eux d’écrire, dimanche, la bonne version de l’histoire.