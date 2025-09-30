VIDEO. 37,94km/h ! Louis Rees-Zammit signe son retour en Premiership à la vitesse de l’éclair
Screenshot : Bristol Bears
La star du rugby gallois a été flashé à plus de 37,9 km/h sur cette course, soit 1km/h de plus que Louis Bielle-Biarrey il y a 10 jours face à Montauban.

Son transfert a fait pas mal de bruit cet été. Quand le monde sut que Louis Rees-Zammit abandonnait ses rêves de NFL pour revenir à son premier amour du rugby à XV, il fut forcément très courtisé.

Finalement, le sprinter Gallois s’est engagé aux Bristol Bears, et leur projet de titre. Un club aux moyens de ses ambitions qui vient d’ailleurs d’en passer 40 à Leicester, pour la première journée de Premiership.

Pour clôturer le spectacle et s’offrir des débuts dignes de ce nom, l’ailier star a d’ailleurs planté son premier essai sous ses nouvelles couleurs, à la dernière minute.

LBB dans le rétro

Une réalisation dans son style caractéristique, à savoir tout en vitesse et en instinct de finisseur. Sur un ballon de récupération dans les 30 mètres de Bristol, l’ancien joueur de Gloucester réclamait tout de suite le ballon.

Servi dans son couloir face à une défense désorganisée, et mettait les cannes et déposait absolument tout le monde, dont son vis-à-vis Hassell-Collins, international anglais pas réputé pour être le moins rapide sur un terrain.

Le plus rapide sur le terrain. Les statistiques ne mentent pas. Clignez des yeux et vous le raterez. - Bristol Bears sous leur publication

Et marquer 73 mètres (oui, c’est précis) plus loin. Et pour cause, la star du rugby gallois a été flashé à plus de 37,9 km/h sur cette course, soit 1km/h de plus que Louis Bielle-Biarrey il y a 10 jours face à Montauban.

Le pire ? C’est que celui qui a déjà couru le 100m en 10’44 sec ne semble ne pas trop forcer…

