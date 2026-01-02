Top 14. Première pour Du Preez, retour de Cazeaux, LBB sur le banc : la composition de Bordeaux

Pour la réception du Racing 92, Bordeaux pourra compter sur des retours de marque : la recrue Jean-Luc Du Preez sera alignée pour la première fois avec l’UBB.

Défaits sur la pelouse de Clermont lors de la dernière journée de Top 14, les Bordelais vont tenter de redresser la barre face au Racing 92 à Chaban-Delmas.

Fort d’une dynamique européenne parfaite et grâce au retour de joueurs importants, Bordeaux part favori face au Racing. Pour entamer la phase retour, les joueurs de Yannick Bru reçoivent néanmoins une équipe qui est sur deux victoires consécutives et faisant trembler le Stade Français à Jean-Bouin lors de la dernière journée.

Plus de quatre mois après sa dernière apparition sur les terrains, le Springbok, capé 15 fois, va retrouver la compétition avec sa nouvelle équipe. Arrivé de Sale à l’intersaison, ce numéro 8 de 1,94 m pour 114 kg apporte toute son expérience au solide paquet d’avants rochelais.

Il n’est pas le seul retour côté bordelais : Cyril Cazeaux figure sur la feuille de match après avoir soigné son pouce, tout comme Ben Tameifuna, qui s’était blessé à la cuisse.

Orphelin de l’autre « roue du carrosse », Damian Penaud sera titulaire aux côtés de Pablo Uberti. Romain Buros prendra place à l’arrière.

Mathieu Jalibert retrouve son poste de numéro 10, associé à Maxime Lucu qui portera le brassard. La dernière fois que les deux hommes ont été titulaires à la charnière, ils avaient rapporté 21 points à leur équipe.

Excellent ces derniers temps avec Bordeaux, Temo Matiu débutera la rencontre, comme il l’a fait lors des six derniers matchs. Lui aussi performant, Tiaan Jacobs enchaînera également une sixième apparition consécutive sous le maillot de l’UBB.

Nicolas Depoortère et Louis Bielle-Biarrey prennent place sur le banc des remplaçants ; c’est la première fois de la saison pour le jeune ailier du XV de France et de l’UBB.

Quatre Bordelais toujours sur le flanc

Si Conor Sa est de nouveau disponible, tout comme Cyril Cazeaux, Ben Tameifuna et Jean-Luc Du Preez, quatre éléments restent néanmoins au soin côté UBB.

Valentin Hutteau poursuit sa rééducation après une opération du genou, tout comme Marko Gazzotti, touché à la cheville en début de saison. Pour ces deux joueurs, aucune date de retour précise n’est pour l’instant annoncée.

Pierre Bochaton, touché aux cervicales, sera également absent pour la réception du Racing 92, tout comme le flanker Lachlan Swinton, victime d’une blessure au genou. Leur retour est toutefois attendu au cours du prochain bloc de rencontres.

