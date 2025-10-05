RUGBY. Ce club richissime s’offre un sélectionneur renommé comme coach !

Sélectionneur de l’Écosse depuis 2017, Gregor Townsend va prendre la tête du club de Premiership des Newcastle Red Bulls dans les années à venir.

Nouveau riche du rugby européen, les Newcastle Red Bulls essayent d’étoffer leur effectif pour les saisons à venir. Pour mener à bien leur projet, le club du nord de l’Angleterre cherche aussi un meneur d’hommes capable de concrétiser ses ambitions et semble l’avoir trouvé. En effet, selon Rugby Pass, Gregor Townsend deviendrait l’entraîneur, voire le manager, de l’écurie de Premiership.

TRANSFERT. Après les stars sur le pré, Newcastle Red Bull s'offre un consultant de (grand) luxe dans son staff

Red Bull a convaincu Townsend

Selon les premières nouvelles, cette prise de fonction se ferait au plus tard après la Coupe du monde 2027, en Australie. Cependant, le média international confie que le sélectionneur pourrait connaître une prise de poste anticipée ou, tout du moins, voir ses responsabilités augmenter au sein du club prochainement. Cette hypothèse se ferait sous des conditions inconnues pour l’instant.

Toutefois, il est difficile d’imaginer que la fédération écossaise de rugby laisse sa tête pensante quitter ses rangs avant la compétition reine. Un double poste pourrait se faire, mais aucune information à ce sujet n’est connue pour l’instant. Dans ce sens, Gregor Townsend s’est rendu aux Newcastle Red Bulls, sur ces derniers jours. Il était présenté comme un consultant de luxe, capable d’intervenir ponctuellement en parallèle de ses missions avec le XV du Chardon.

En 2017, Gregor Townsend prend la tête de l’équipe nationale écossaise. Ancien international aux 82 caps, le natif d’Édimbourg a connu une carrière de joueur bien remplie, avant de se reconvertir comme entraîneur. Avant d’être nommé sélectionneur, il était à la tête des Glasgow Warriors et leur a permis de remporter le Pro 12, actuel URC, en 2015, pour la première fois de leur histoire.

VIDEO. Le nouveau maillot de l’Écosse cache un message que seuls les vrais fans comprendront

Quand il arrive à la tête du XV du Chardon, Gregor Townsend prend la relève du Néo-Zélandais Vern Cotter, qui a réussi à sortir l’Écosse du marasme connu pendant les années 2000. À la tête d’une équipe séduisante, le futur entraîneur des Newcastle Red Bulls a ramené l’équipe nationale sur les devants de la scène européenne. Néanmoins, sa formation, actuellement 8ᵉ au classement World Rugby, est aussi habitué aux désillusions.

Si elle est saluée pour son jeu, la sélection basée à Murrayfield est aussi connue pour ses rendez-vous manqués et son incapacité chronique à transformer favorablement les bons coups qui s’offrent à elle. Un abonnement aussi pénible que frustrant aux fameuses ‘défaites encourageantes’. Désormais, il reste deux Tournois des VI Nations et une Coupe du monde à Gregor Townsend pour tenter de briser le plafond de verre, avant de rejoindre le Tyne and Wear.

Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée

Newcastle construit son projet

Si Newcastle Red Bulls a attiré son futur entraîneur, le club a reçu des bonnes et des mauvaises nouvelles au niveau des joueurs. Ainsi, le Gallois Liam Williams a signé pour un contrat de courte durée au club. Actuellement, la nouvelle structure essaye d’attirer le prodige Henry Pollock dans ses filets, mais rien n’est fait. Par ailleurs, une autre star des Northampton Saints intéressait l’écurie, mais l’ouvreur Fin Smith a décidé de prolonger. Ensuite, l’ailier gallois Louis Rees-Zammit était annoncé, mais ce dernier a préféré rejoindre les Bristol Bears et pourrait se tourner vers le R360 prochainement.

VIDEO. 37,94km/h ! Louis Rees-Zammit signe son retour en Premiership à la vitesse de l’éclair