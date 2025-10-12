VIDÉO. RUGBY. Belleau, le ‘‘héros’’ de Northampton, fait chavirer l’Angleterre

Exilé en Angleterre, Anthony Belleau fait le bonheur des fans de Northampton avec des excellents débuts sous les couleurs des Saints.

Dans les championnats étrangers, les Français sont de plus en plus rares. Il faut dire que la qualité du Top 14 et des divisions inférieures suffisent à une écrasante majorité des rugbymen de l’Hexagone. Pourtant, le demi d’ouverture Anthony Belleau (29 ans) a tenté l’expérience en Angleterre, à partir de cette saison 2025/2026 de Premiership, et il ne semble pas déçu du voyage, tout du moins sur le plan sportif.

Belleau héroïque chez les Saints

L’ancien Toulonnais a déjà disputé quatre rencontres depuis le début de saison, pour trois titularisations, avec les Northampton Saints. Aligné sur le banc contre les Leicester, Anthony Belleau est rentré en début de seconde période et le Franklin's Gardens gardera sûrement un superbe souvenir de cette arrivée sur le pré. Pour cause, il a offert l’East Midlands Derby sur un plateau (32-26) à ses coéquipiers et son public, ce samedi 11 octobre.

Arrivé en jeu à la 43ᵉ minute, Anthony Belleau rentre dans un contexte tendu. Pour cause, George Hendy et Tommy Freeman sortent blessés. Ainsi, l’ex-Clermontois doit prendre ses responsabilités et, donc, jouer à l’arrière. Pourtant, le numéro 15 n’est pas une grande habitude pour lui, puisqu’il y a été titularisé à seulement trois reprises dans sa carrière. Néanmoins, le Français s’y plait visiblement beaucoup, car il a signé un doublé impressionnant.

À la 50ᵉ minute, il est au soutien d’une magnifique percée de Rory Hutchinson. Quelques secondes plus tard, le demi de mêlée Alex Mitchell lui sert une passe à quelques mètres de l’en-but. Cette dernière est loin d’être un cadeau. Anthony Belleau voit trois défenseurs des Leicester Tigers lui tomber dessus immédiatement, mais il résiste et plante son premier essai de la saison.

Quel essai inscrit par Anthony Belleau avec Northampton. pic.twitter.com/KGItQFRYLm — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) October 11, 2025

À l’heure de jeu, Anthony Belleau réalise un bijou. Attentif, il profite d’un coup de pied de dégagement raté de ses adversaires pour tenter une relance. Il court vers la ligne, tente un par-dessus et le rebond lui est bienheureux. Le ballon prend à contrepied les défenseurs des Leicester Tigers et fuse dans les bras du Français de Northampton, qui s’en va tranquillement en Terre promise.

ANTHONY BELLEAU TAKES IT ALONE FROM THE HALF WAY LINE 💥 pic.twitter.com/uZin6N6X3i — PREM Rugby (@premrugby) October 11, 2025

L’Angleterre applaudit

Avec cette prestation, le Lot-et-Garonnais a eu les félicitations de la presse anglaise. “L'expérience et la polyvalence du banc ont été cruciales, lorsque Freeman s'est blessé, en particulier avec Belleau, qui jouait à l'arrière”, notait ainsi Rugby Pass. “Belleau a marqué un deuxième essai spectaculaire,[...] sous les yeux désespérés des défenseurs des Tigers”, relate la BBC. En parallèle, les Northampton Saints ont désigné, dans leur compte rendu du match, le Français comme “le héros du match grâce à deux superbes finitions.”

Invaincus depuis le début de saison, les Northampton Saints ne manquent pas d’éloges envers leur Frenchie. Pour cause, ils n’ont perdu aucune rencontre depuis le lancement de la saison et l’ancien du RCT a été un artisan majeur de cette réussite. Initialement, rien n’indiquait que le chemin allait être aussi facile pour le demi d’ouverture, en concurrence avec l’une des idoles du Franklin's Gardens et du rugby anglais : Fin Smith. Pour l’instant, la cohabitation entre le 10 du XV de la Rose et celui aux 12 sélections avec les Bleus se passe au mieux.

