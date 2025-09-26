RUGBY. ''Je me régale'' : À 29 ans, Anthony Belleau veut se réinventer à Northampton
Anthony Belleau en Angleterre : nouvelle vie, nouveau défi avec Northampton. crédit photo : screenshot Lucas Moro
Après Toulon et Clermont, Anthony Belleau a choisi de franchir la Manche pour se lancer en Premiership avec Northampton. À 29 ans, l’international français découvre une nouvelle culture rugbystique.

Il n’est pas le premier, mais il reste une exception. Alors que la plupart des internationaux français préfèrent la stabilité du Top 14, Anthony Belleau a fait le choix de l’aventure anglaise.

Non conservé par Clermont à l’intersaison, l’ancien ouvreur du RCT a rebondi à Northampton, champion d’Angleterre 2024 et finaliste de la Champions Cup en 2025. Un cadre prestigieux pour relancer une carrière déjà riche de plus de 200 matchs professionnels.

Un défi nouveau

À 29 ans, Belleau ne cache pas son excitation. « Je me régale, tout est un peu nouveau, c’est excitant », confit-il à Rugbyrama avant ses grands débuts face à Exeter. Après Toulon et Clermont, il découvre un rugby différent, où la pré-saison est plus longue, plus axée sur la musculation, et où la pression économique semble moins pesante qu’en France. « Ici, il n’y a pas de relégation, on prend le temps. En France, la pression arrive vite », explique-t-il.

S’il arrive avec un contrat d’un an seulement, l’ouvreur sait qu’il aura des responsabilités. Derrière Fin Smith, appelé régulièrement avec l’Angleterre, Belleau devrait profiter de nombreuses fenêtres pour s’exprimer. Sa prestation réussie contre les Saracens en Cup (victoire 49-34, 7 transformations réussies sur 7) a déjà rassuré son staff et séduit ses nouveaux supporters.

Un poste particulier pour s'intégrer

Mais ce n’est pas qu’un pari sportif : c’est aussi un choix de vie. Curieux de nature, Belleau voulait vivre une expérience à l’étranger. « J’ai toujours eu cette envie depuis mes débuts à Toulon. J’ai grandi aux côtés de stars étrangères, j’ai beaucoup appris d’elles. Aujourd’hui, c’est à mon tour de franchir ce pas », confie-t-il.

TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

Le poste d’ouvreur en Angleterre lui demandera aussi une adaptation. « Ici, le numéro 10 est un vrai leader, il doit driver l’équipe. Le jeu est plus structuré. Mais je dois garder ma façon de jouer », analyse-t-il. L'ancien varois devra réussir à s'intégrer sans pour autant perdre son identité de jeu.

En rejoignant un club au jeu rapide et spectaculaire, Belleau espère franchir un cap et retrouver du plaisir. Northampton a bâti sa réputation sur un rugby offensif et collectif, parfaitement taillé pour son profil. Reste à savoir si cette aventure d’un an suffira à relancer sa carrière, voire à lui rouvrir la porte des Bleus.

