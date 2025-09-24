TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

Plusieurs minots tirent leur épingle du jeu à chaque fois qu’ils en ont l’occasion, en ce début de saison.

C’est un choix cornélien auquel va finalement se confronter Ugo Mola cette semaine, dans la préparation du match face à Castres. Remonté après la déculottée subie face à Montpellier, samedi dernier en Top 14, le manager du stade toulousain va devoir faire des choix en vue de la composition de son équipe dans le derby. Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?Au vu de son effectif XXL, il aura l’embarras du choix. Mais que faire ? Maintenir les cadres du groupe en espérant une réaction d’orgueil des Baille, Marchand, Roumat, Thomas, Ramos et consorts ?

Ou bien (re)lancer des jeunes aux dents qui rayent le parquet ? Habituellement, le staff stadiste procède plutôt à ces ajustements durant les périodes de doublons ou lors des matchs à l’extérieur. Mais la situation pourrait le nécessiter.

Pouzelgues et Gourgues en pole

D’autant que plusieurs minots tirent leur épingle du jeu à chaque fois qu’ils en ont l’occasion, en ce début de saison. À l’image du jeune pilier gauche Benjamin Bertrand, dynamique et désireux de bien faire a un poste ou Toulouse n’est pas des plus fournis…

Mais c’est surtout derrière, ces dernières semaines, que des jeunes vingtenaires ont tiré leur épingle du jeu. Et alors que la paire de centres du Stade Toulousain va de toute façon devoir être injectée de sang neuf entre la blessure à la main de Dimitri Delibes et l’enchaînement de Pierre-Louis Barassi, n’est-ce pas le moment de titulariser Célian Pouzelgues, par exemple ?

Auteur d’une belle entrée ponctuée d’un essai, le septiste fut très certainement le meilleur toulousain la semaine passée sur la pelouse de Montpellier. Alors que sur la même lignée, le gamin Kalvin Gourgues (20 ans) fut tout bonnement excellent face à l’USAP lors de la 2ème journée, au sein d’un groupe qui, là encore, n’avait déjà pas réussi une prestation aboutie.

Le truc, c’est qu’à Toulouse plus qu’ailleurs, la concurrence est folle et qu’il parait peu probable qu’Ugo Mola ne réintègre pas l’expérience de Pita Ahki et Paul Costes - de retour de blessure - dans un match de l’importance que revêt ce derby.

Remarquez, il a beau déjà compter 49 matchs professionnels avec le Stade, on en oublierait presque parfois que "Costiche" n’a que 22 piges…