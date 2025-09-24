TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

C’est un choix cornélien auquel va finalement se confronter Ugo Mola cette semaine, dans la préparation du match face à Castres. Remonté après la déculottée subie face à Montpellier, samedi dernier en Top 14, le manager du stade toulousain va devoir faire des choix en vue de la composition de son équipe dans le derby.Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?Au vu de son effectif XXL, il aura l’embarras du choix. Mais que faire ? Maintenir les cadres du groupe en espérant une réaction d’orgueil des Baille, Marchand, Roumat, Thomas, Ramos et consorts ?
''NTK en 10'' et Capuozzo de retour : la compo probable pour la révolte attendue du Stade Toulousain dans le derby
Ou bien (re)lancer des jeunes aux dents qui rayent le parquet ? Habituellement, le staff stadiste procède plutôt à ces ajustements durant les périodes de doublons ou lors des matchs à l’extérieur. Mais la situation pourrait le nécessiter.
Pouzelgues et Gourgues en pole
D’autant que plusieurs minots tirent leur épingle du jeu à chaque fois qu’ils en ont l’occasion, en ce début de saison. À l’image du jeune pilier gauche Benjamin Bertrand, dynamique et désireux de bien faire a un poste ou Toulouse n’est pas des plus fournis…
Mais c’est surtout derrière, ces dernières semaines, que des jeunes vingtenaires ont tiré leur épingle du jeu. Et alors que la paire de centres du Stade Toulousain va de toute façon devoir être injectée de sang neuf entre la blessure à la main de Dimitri Delibes et l’enchaînement de Pierre-Louis Barassi, n’est-ce pas le moment de titulariser Célian Pouzelgues, par exemple ?
Auteur d’une belle entrée ponctuée d’un essai, le septiste fut très certainement le meilleur toulousain la semaine passée sur la pelouse de Montpellier. Alors que sur la même lignée, le gamin Kalvin Gourgues (20 ans) fut tout bonnement excellent face à l’USAP lors de la 2ème journée, au sein d’un groupe qui, là encore, n’avait déjà pas réussi une prestation aboutie.
Le truc, c’est qu’à Toulouse plus qu’ailleurs, la concurrence est folle et qu’il parait peu probable qu’Ugo Mola ne réintègre pas l’expérience de Pita Ahki et Paul Costes - de retour de blessure - dans un match de l’importance que revêt ce derby.
Remarquez, il a beau déjà compter 49 matchs professionnels avec le Stade, on en oublierait presque parfois que "Costiche" n’a que 22 piges…
p.coutin
C'est amusant ça, Comme si Toulouse ne pouvait pas perdre un match, comme si les autres n'avaient pas le droit de gagner. Sur ce match Montpellier a fait tout ce qu'il fallait faire pour que ça tourne dans leur sens. Sur certains point (La mêlée) sans discussion possible. Sur d'autres, un peu de manière magique (Les rebonds, l'arbitrage qui a inventé l'absolution pour "jeu non déloyal" et qui n'a pas beaucoup regarder les hors jeu), une fébrilité Toulousaine un peu surprenante. Si Montpellier est capable de refaire ce match jusqu'en juillet, il seront champion de France. Et si Toulouse continue comme ça, ils seront en D2 en septembre. Mais même si ce match est une sorte de coup de tonnerre, je ne crois ni en l'un ni en l'autre.
Jacques-Tati-en-EDF
Face à Goodhuie et Botitu etc ... Faut pas non plus délirer !
Castres est la meilleure des équipes pour repartir, ou la pire ... 😊
math1907
Même si c'est toujours bien de pouvoir anticiper et lisser le renouvellement de génération, est-ce réellement nécessaire de tomber dans l'excès pour une branlée tous les 2 ou 3 ans?
Thorvic
Bon après "lexcès " est a relativiser... l'article fait mention de 3 joueurs ( Bertrand, Pouzelgue, Gourgues ).
Quand on sait que Baille est dans le dur sur le debut de championnat, et que Ahki va vraisemblablement quitter toulouse en fin de saison, ca donne une autre eclairage sur ce casting.
L'excès, perso, je le mettrais plus sur le choix des mots et la ligne editoriale "sensationnaliste" adoptée
Mickey duc
Si des jeunes sont méritants et que des cadres ne le sont pas ne pas faire de rotation laisse penser aux uns Qu’ils sont intouchables et aux autres que les efforts ne paient pas ! Meilleur moyen pour avoir des talents qui partent et des cadres qui se reposent sur leurs lauriers...
La petite Huguette
"A l’image du jeune pilier gauche Benjamin Bertrand, dynamique et désireux de bien faire a un poste ou Toulouse n’est pas des plus fournis…"
Il y a trop de vent à Toulouse : du coup, plus d'accents dans les phrases...
Yonolan
Autant en emporte le vent comme disait un toulousain après avoir mangé un cassoulet ...
lebonbernieCGunther
Salut,
La date du procès en appel Laporte-Altrad-Simon vient de tomber: septembre ... 2026. Retard du PNF dû aux affaires MLP et Sarko.
Yonolan
Merci j'avais pas l'info
Bon ils auront une saison montpelliéraine de plus tranquille donc
C'est vrai qu'à coté de ceux que tu cites c'est du menu fretin...
Tiens ça va t'intéresser https://www.dailymotion.com/video/x9phmrs
Toujours dans les bons coups Bernie
lebonbernieCGunther
Fichtre! Mais c'est qu'il serait capable de couler un sous-marin rien qu'en regardant par le périscope!
Yonolan
L'épanouissement dans la diversité..
Ca commence a faire lourd ses ardoises dis-moi...
lebonbernieCGunther
C'est surtout que, dans la plupart de ses business, il s'arrange pour n'être jamais l'actionnaire majoritaire, donc jamais le premier responsable (selon lui). Son argument, souvent entendu et en substance: "J'ai mis des billes dans le projet pour faire profiter de ma notoriété afin de mieux lancer l'affaire. Je n'ai fait ça que pour rendre service à quelques amis."
Amis à Laporte
C'est bien que tu le mettes pour nous alerter.
jujudethil
C’est écrit partout 🤭🤭🤭