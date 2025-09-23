TOP 14. Stade Toulousain. Mola s’attendait au pire, le verdict est tombé pour Delibes
Stade Toulousain : Dimitri Delibes évite la casse après sa blessure inquiétante à Montpellier Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
La défaite à Montpellier aurait pu laisser des traces encore plus lourdes pour Toulouse. Touché à la main, Delibes a dû sortir. Mais plus de peur de que mal.

Samedi dernier, le Stade Toulousain a vécu une sale soirée à Montpellier avec une lourde défaite 44 à 14. Comme si cela ne suffisait pas, Dimitri Delibes a dû quitter la pelouse prématurément après s’être fait marcher sur la main.

Un moment de frayeur pour Delibes

La scène avait de quoi inquiéter dans les rangs toulousains : main écrasée par adversaire, grimace de douleur et mine fermée en rejoignant les vestiaires. Ugo Mola, interrogé à chaud, ne cachait pas son inquiétude devant l’état de son joueur.

Au regard de l’état où est sa main à l’instant où je vous parle, il y a plus de chances qu’elle soit cassée que rien.

Finalement, les examens ont rassuré tout le monde : pas de fracture pour le trois-quarts toulousain, seulement un gros hématome (La Dépêche). Le joueur n’a pas repris l’entraînement collectif pour l’instant, mais la suite de sa saison n’est pas compromise.

Delibes, un maillon précieux

Delibes s’était imposé comme une option précieuse derrière dans la ligne de 3/4. Sa perte longue durée aurait été un coup dur pour le champion de France, déjà privé de plusieurs cadres en ce début d’exercice.

S’il était très en colère après la lourde défaite à Montpellier, Ugo Mola a pu souffler à l’annonce du diagnostic. Son joueur évite le pire et devrait rapidement revenir dans le groupe. A l'instar d'Ange Capuozzo.Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre après la fessée de MontpellierTop 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre après la fessée de Montpellier

Retour de poids

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : Pita Ahki et Théo Ntamack sont de retour à l’entraînement collectif cette semaine. Julien Marchand, François Cros, Emmanuel Meafou et Anthony Jelonc ont été ménagés selon La Dépêche.

"Le renforcement de l'effectif arrive à point nommé pour le Stade."

Le Stade pourra donc compter sur un effectif renforcé pour préparer le derby de la Garonne face au Castres Olympique. Quant à Delibes, il devra patienter quelques jours de plus… mais cette fois, la tuile est évitée.VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de BordeauxVIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de Bordeaux

