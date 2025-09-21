Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre

La rencontre de ce samedi 20 septembre sert de piqûre de rappel. À Montpellier, le Stade Toulousain s’est lourdement incliné contre le MHR (44-14), concédant leur plus importante défaite depuis 2021. De plus, cette correction infligée dans l’Hérault fait suite à un match compliqué contre l’USAP, le 13 septembre dernier. En manque de repère dans le jeu, Toulouse peut néanmoins compter sur le retour d’un homme fort : l’Italien Ange Capuozzo.
Capuozzo dans les starting-blocks
À l’infirmerie depuis plusieurs mois, Ange Capuozzo a rejoint l’entraînement mené par Ugo Mola et son staff dans le courant de la semaine qui vient de se terminer. La Dépêche du Midi confiait, le 15 septembre, que le joueur de 26 ans était proche d’un retour. Il a préparé la rencontre contre le MHR avec le reste du groupe et pourrait donc être aligné samedi prochain, pour la réception de Castres.
Ces derniers temps, l’ancien Grenoblois souffrait d’une fracture tibia péroné de la jambe gauche. Blessé au début du mois de juin, il n’avait pas pu prendre part à la phase finale de Top 14, où le Stade Toulousain a été couronné. Pourtant, Ange Capuozzo a eu une importance considérable dans la quête de ce troisième Bouclier de Brennus consécutif.
En championnat, l’Italien est le meilleur marqueur d’essai en faveur de la formation des Sept Deniers, lors de la saison 2024/2025. En 18 apparitions en Top 14, dont 13 titularisations, il a planté pas moins de neuf essais. Lors des rencontres de Champion Cup, il a aussi été précieux en arrivant en Terre promise à 5 reprises, sur autant de matchs joués.
Bobos en série au Stade Toulousain
En parallèle, un important contingent de joueurs est tout de même présent à l’infirmerie, du côté du Stade Toulousain. Contre le MHR, Dimitri Delibes s’est visiblement sérieusement blessé à la main droite. Une fracture est redoutée. Récemment, Anthony Jelonch, Emmanuel Meafou, Pita Ahki, et Théo Ntamack ont intégré le groupe des blessés haut-garonnais, mais pourraient être disponibles pour les prochaines rencontres.
Des blessés de longues durées sont aussi à noter. Peato Mauvaka et Antoine Dupont font évidemment partie des premiers noms à venir en tête, mais leurs retours ne sont pas attendus dans l’immédiat. Georges-Henri Colombe, Matthis Castro-Ferreira, Paul Mallez et David Ainu’u sont aussi indisponibles pour des durées encore incertaines. À l’inverse, Paul Costes, qui traînait un problème musculaire depuis quelque temps, pourrait se trouver disponible pour lancer sa saison.
Cependant, rien n’assure que les problèmes de mise en route du moteur toulousain viennent d’une profondeur d’effectif mise à mal. Contre le MHR, l’écrasante majorité des joueurs alignés comme titulaires étaient des internationaux confirmés. La semaine passée, contre l’USAP, Ugo Mola avait alerté ses joueurs sur des problèmes dans le jeu toulousain. “Ils ne m’ont pas entendu, pas cru non plus”, se désolait-il, en conférence de presse, après la défaite à Montpellier.
Les mots d'Ugo Mola après la lourde défaite de son équipe à Montpellier 🎙️#MHRST pic.twitter.com/nsweJGMgXQ— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 20, 2025
AKA
Ce dimanche va être (j'espère) maussade pour les Stadistes, mais ce n'est rien comparé à ce qui les attends lundi; la séance vidéo risque de leur être fortement pénible!!!
RNP
Le retour en bus a du aussi être sympa ...
louloubb
Est ce que 50% des articles parlent du Stade Toulousain?
J'étais étonné que sur le résumé du match il n'y ait quasiment rien à propos du MHR qui a pourtant gagné le match, mais je crois que je commence à comprendre pourquoi.
Au fait comment on fait pour mettre un blason de club?
HookAHooker
Oui redaction clairement pro ST, j’attends le même article. Parce que clairement Mola avait averti y’a pas eut de reaction. Parce contre en face l’équipe avait l’air de vouloir en découdre et mériterait d’être mise en avant. Le Mhr fait un bon début de saison alors qu’il était pas bien en fin de saison quels sont les changements qui ont amené cette bonne dynamique ? Nous voulons savoir!
Papatch
Le score est lourd, la fessée méritée. Montpellier était galvanisé et avait les rebonds pour eux, soit, mais l' apathie des avants du Stade m'a beaucoup surpris. Certes le MHR était remonté comme une pendule mais c'était la première ligne de l'EDF en face. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé ...Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne? Je préfère Ramos en 15 plutôt qu'en 10, il est meilleur pour remonter des ballons et Romain est de retour. Dimitri Delibes n'a vraiment pas de chance mais Bastien Chalureau en a eu beaucoup. J'espère que ce match va servir d'électrochoc et qu'on ne verra plus le Stade Toulousain passer à coté d'une rencontre. Perdre ç'est aussi la loi du sport mais pas comme çà SVP;
HookAHooker
Elles sont où les pépites d’un match ce joueur incroyable (mais ce n’est pas Dupont)? Qui a été l’homme du match coté mhr qui a fait tomber l’institution, trop de suspense! La rédaction va-t-elle répondre à cette question ?
Jak3192
Ah oui d'ailleurs !
C'est qui ze match man ?
Semblerait que ce soit pas Ramos (qui paraît il n'en a pas touché une 😳) ni Teddy qui a été semble t'il anti royal en défense...
C'est qui donc ?
dusqual
à priori ramos se fait contrer un jeu au pied qui aboutit à un essai du mhr.
au delà de ça, ok il a pas été transcendant mais il jouait à l'ouverture derrière un pack qui prenait l'eau, donc...
Pianto
il y a beaucoup d'autres situations où il s'est trompé ou a mal exécuté. En fin de match, par exemple, il donne une balle derrière Teddy Thomas qui ne peut l'attraper, un montpellierain ramasse et ça fait essai.
pascalbulroland
Essai refusé après vidéo, mais pénalité pour le MHR...
Pianto
en bref, il m'a semblé aussi perdu sur le terrain que je l'avais trouvé éblouissant de facilité en ouverture du championnat. Avec en cerise sur le pastis, sa tentative d'embrouille avec un montpelliérain.
pascalbulroland
Ce n'est pas d'un cadre dont j'attends le retour, mais plutôt d'une mentalité de champion, avec des joueurs qui ont faim...
potemkine09
La condescendance ne paie pas au rugby. J'espère que les joueurs vont le comprendre et se reprendre car sinon ils n'ont pas fini de prendre des baffes de la part des autres équipes