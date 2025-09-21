Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre

Alors que le Stade Toulousain connait un début de saison en demi-teinte, les Rouge et Noir pourront miser sur le retour de l’un de leur meilleur élément.

La rencontre de ce samedi 20 septembre sert de piqûre de rappel. À Montpellier, le Stade Toulousain s’est lourdement incliné contre le MHR (44-14), concédant leur plus importante défaite depuis 2021. De plus, cette correction infligée dans l’Hérault fait suite à un match compliqué contre l’USAP, le 13 septembre dernier. En manque de repère dans le jeu, Toulouse peut néanmoins compter sur le retour d’un homme fort : l’Italien Ange Capuozzo.

Capuozzo dans les starting-blocks

À l’infirmerie depuis plusieurs mois, Ange Capuozzo a rejoint l’entraînement mené par Ugo Mola et son staff dans le courant de la semaine qui vient de se terminer. La Dépêche du Midi confiait, le 15 septembre, que le joueur de 26 ans était proche d’un retour. Il a préparé la rencontre contre le MHR avec le reste du groupe et pourrait donc être aligné samedi prochain, pour la réception de Castres.

Ces derniers temps, l’ancien Grenoblois souffrait d’une fracture tibia péroné de la jambe gauche. Blessé au début du mois de juin, il n’avait pas pu prendre part à la phase finale de Top 14, où le Stade Toulousain a été couronné. Pourtant, Ange Capuozzo a eu une importance considérable dans la quête de ce troisième Bouclier de Brennus consécutif.

En championnat, l’Italien est le meilleur marqueur d’essai en faveur de la formation des Sept Deniers, lors de la saison 2024/2025. En 18 apparitions en Top 14, dont 13 titularisations, il a planté pas moins de neuf essais. Lors des rencontres de Champion Cup, il a aussi été précieux en arrivant en Terre promise à 5 reprises, sur autant de matchs joués.

Bobos en série au Stade Toulousain

En parallèle, un important contingent de joueurs est tout de même présent à l’infirmerie, du côté du Stade Toulousain. Contre le MHR, Dimitri Delibes s’est visiblement sérieusement blessé à la main droite. Une fracture est redoutée. Récemment, Anthony Jelonch, Emmanuel Meafou, Pita Ahki, et Théo Ntamack ont intégré le groupe des blessés haut-garonnais, mais pourraient être disponibles pour les prochaines rencontres.

Des blessés de longues durées sont aussi à noter. Peato Mauvaka et Antoine Dupont font évidemment partie des premiers noms à venir en tête, mais leurs retours ne sont pas attendus dans l’immédiat. Georges-Henri Colombe, Matthis Castro-Ferreira, Paul Mallez et David Ainu’u sont aussi indisponibles pour des durées encore incertaines. À l’inverse, Paul Costes, qui traînait un problème musculaire depuis quelque temps, pourrait se trouver disponible pour lancer sa saison.

Cependant, rien n’assure que les problèmes de mise en route du moteur toulousain viennent d’une profondeur d’effectif mise à mal. Contre le MHR, l’écrasante majorité des joueurs alignés comme titulaires étaient des internationaux confirmés. La semaine passée, contre l’USAP, Ugo Mola avait alerté ses joueurs sur des problèmes dans le jeu toulousain. “Ils ne m’ont pas entendu, pas cru non plus”, se désolait-il, en conférence de presse, après la défaite à Montpellier.

