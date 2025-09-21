RUGBY. Inquiétude et mauvaise nouvelle pour Delibes et le Stade Toulousain ?

Il était l’un des hommes forts du Stade Toulousain sur ce début de saison. Auteur de trois essais en trois matchs, Dimitri Delibes était titulaire avec le numéro 13 dans le dos, face au Montpellier HR, dans l’Hérault. Ce samedi 20 septembre, il a néanmoins dû constater la lourde défaite des siens (44-14) depuis le banc, sur une bonne partie du match. Pour cause, le joueur de 26 ans est sorti blessé.
À la 30ᵉ minute de la rencontre, Dimitri Delibes essaye de remettre les siens dans l’avancée. À ce moment-là, les Montpelliérains dominent déjà la rencontre, grâce à trois essais inscrits en environ 10 minutes. En début de match, le trois-quart toulousain plongeait dans l’en-but pour sceller l’unique arrivée en Terre promise des Rouge et Noir en première période.
Alors qu’il attaque la ligne de défense adverse avec le ballon, le Toulousain est plaqué, tombe au sol et se fait malheureusement marcher dessus. Sur un geste involontaire, le deuxième ligne Bastien Chalureau pose ses crampons et ses 117 kg sur la main droite du Toulousain. Revue par l’arbitre du match, l’action est jugée “complètement accidentelle” et ne s’est suivie d’aucune sanction.
Immédiatement, le joueur fait savoir qu’il a un souci à l’une de ses mains. Le staff haut-garonnais le remplace, de suite, par le jeune Célian Pouzelgues. Par ailleurs, l’international de France 7 en profite pour inscrire son premier essai en Top 14 et avec les professionnels du Stade Toulousain. Dimitri Delibes, lui, est ensuite aperçu sur le banc, avec une poche de glace sur la main.
Fracture possible pour Delibes
Après la rencontre, le manager du Stade Toulousain a donné quelques informations sur l’état de santé de Dimitri Delibes. “Je n'ai pas les éléments radiologiques, mais au regard de l'état de sa main, il y a plus de chances qu'elle soit cassée que rien. On va attendre les examens”, confie ainsi Ugo Mola auprès de la presse, selon L’Équipe.
Les examens devraient avoir lieu dans les prochains jours. Malheureusement, si la fracture se confirme, une absence de longue durée, plusieurs semaines ou mois, pourrait se présenter pour le joueur. Une actualité plus que pénible pour Dimitri Delibes, qui avait été l’un des meilleurs éléments d’Ugo Mola dans sa ligne de trois-quart, depuis le début de saison.
Arrivé au Stade Toulousain en 2028, mais formé à Blagnac, le trois-quart a souvent été un élément important de la rotation du Stade Toulousain. Face à l’impressionnante concurrence qui anime le vestiaire rouge et noir, il n’a pas toujours joué les premiers rôles, mais profite de la confiance du staff. Souvent embêté par quelques pépins physiques, Dimitri Delibes ne semble toujours pas épargné par les blessures.
Action accidentelle mais en suivant un choc à la tête. C'est considéré comme un jeu dangereux et il n'y a aucune sanction ? Ça méritait une pénalité.
J'espère que c'est moins grave que prévu car il est l'un des joueurs en forme de l'effectif et a déjà subi de trop nombreuses blessures qui l'ont freiné dans son évolution. Bon rétablissement à lui.
Y'a rien!
Franchement essayer de trouver une réelle intention c'est peu honnête.
Les ralentis montrent bien qu'il est focalisé sur le fait d'enserrer Delibes et que son pieds sur sa main puissant sa chute son bien involontaires.
Par contre, effectivement, à partir du moment où l'on blessé un adversaire c'est toujours surprenant de ne pas prendre à Minima un jaune !
Je suppose que si l'arbitre vidéo se garde d'appeler L'arbitre central sur le grand coup d'épaule du 5 toulousain en pleine Tronche de Vunipola (qui
D'ailleurs doit sortir sur protocole commotion), c'est un peu pour rattrapper le coup.
Chalureau poète il ne faut pas abuser...
chalureau et accidentel??? j'ai du mal à associer les deux...
bon en vrai je suis parti pris parce que j'adore delibes et alors que chalureau vraiment pas.
on va surtout souhaiter à dimitri que ce soit pas trop grave et qu'il puisse revenir rapidement.
Les deux arbitres, central et vidéo sont à blâmer. Pour qui a joué au rugby l'action est limpide.
On voyait ça de mon temps, plus maintenant. Le laxisme arbitral fait peur.
Oui c’est antonyme!
Faut pas exagérer : on voit très clairement Delibes glisser sa main subrepticement sous les crampons de Chalureau, puis ajuster sa tête pour se la faire écraser délibérer par le genou du même artiste. C'est lamentable ensuite de simuler la douleur. Une honte.
C'est la plus mauvaise nouvelle de la soirée, lui qui enchainait les essais et qui espérait s'installer dans la durée, c'est malheureux...
Ya TT qui pourra le remplacer... 🤗
Chalureau n'a pas que marché sur la main de Delibes, on parle du genou "posé" sur la tête de Delibes, tête qui est au sol, tout cela dans la même action.
Pour moi minimum c'est pénalité voir jaune surtout pour le genou sur la tête, car Chalureau ne se contrôle pas du tout, pour rappel il a pris plusieurs rouge dans sa carrière !
Je suis assez d'accord Chalureau de fait pas vraiment d'efforts dans sa chute pour éviter Delibes. Le spécialiste en la matière de chute malencontreuse sur des joueurs adverses reste quand même Skelton et ses 140 kg
Effectivement, Chalureau n’est pas très clair sur cette affaire , aucun contrôle de sa part, Delibes était un élément dangereux…
La circonstance atténuante qu'ont peut être retenu les arbitres pour Chalureau, c'est que Delibes est un peu basané, du coup on peut parler de réflexe conditionné involontaire...
Et oui il y a des "affaires" qui ressurgissent !
Sinon j'ai un autre commentaire a faire...
Sinon en dehors du fait que le ST n'y était pas du tout, et que leur défaite est logique !
L'arbitre a été aux fraises sur pas mal de phases de jeu, l'arbitrage des mêlées a été une mascarade !
Erdocio poussait jamais dans l'axe, quand il a poussé dans l'axe il c'est fait prendre !
Et c'est Aldegheri qui prend un jaune ?
J'ai également quelques souvenirs sur certaines actions de jeux ou je ne comprends pas du tout son arbitrage !
Apres les 3 joueurs de la 1ere ligne du ST ne sont quand même pas des perdreaux de l'année. J'ai du mal a comprendre comment ils n'ont pas ete capables de trouver des solutions.
A ce niveau là on ne peut plus parler de malchance....