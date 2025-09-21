RUGBY. Inquiétude et mauvaise nouvelle pour Delibes et le Stade Toulousain ?

Très en forme avec le Stade Toulousain lors des premières journées de Top 14, le trois-quart polyvalent Dimitri Delibes voit une absence importante s’annoncer…

Il était l’un des hommes forts du Stade Toulousain sur ce début de saison. Auteur de trois essais en trois matchs, Dimitri Delibes était titulaire avec le numéro 13 dans le dos, face au Montpellier HR, dans l’Hérault. Ce samedi 20 septembre, il a néanmoins dû constater la lourde défaite des siens (44-14) depuis le banc, sur une bonne partie du match. Pour cause, le joueur de 26 ans est sorti blessé.

À la 30ᵉ minute de la rencontre, Dimitri Delibes essaye de remettre les siens dans l’avancée. À ce moment-là, les Montpelliérains dominent déjà la rencontre, grâce à trois essais inscrits en environ 10 minutes. En début de match, le trois-quart toulousain plongeait dans l’en-but pour sceller l’unique arrivée en Terre promise des Rouge et Noir en première période.

Alors qu’il attaque la ligne de défense adverse avec le ballon, le Toulousain est plaqué, tombe au sol et se fait malheureusement marcher dessus. Sur un geste involontaire, le deuxième ligne Bastien Chalureau pose ses crampons et ses 117 kg sur la main droite du Toulousain. Revue par l’arbitre du match, l’action est jugée “complètement accidentelle” et ne s’est suivie d’aucune sanction.

Immédiatement, le joueur fait savoir qu’il a un souci à l’une de ses mains. Le staff haut-garonnais le remplace, de suite, par le jeune Célian Pouzelgues. Par ailleurs, l’international de France 7 en profite pour inscrire son premier essai en Top 14 et avec les professionnels du Stade Toulousain. Dimitri Delibes, lui, est ensuite aperçu sur le banc, avec une poche de glace sur la main.

Fracture possible pour Delibes

Après la rencontre, le manager du Stade Toulousain a donné quelques informations sur l’état de santé de Dimitri Delibes. “Je n'ai pas les éléments radiologiques, mais au regard de l'état de sa main, il y a plus de chances qu'elle soit cassée que rien. On va attendre les examens”, confie ainsi Ugo Mola auprès de la presse, selon L’Équipe.

Les examens devraient avoir lieu dans les prochains jours. Malheureusement, si la fracture se confirme, une absence de longue durée, plusieurs semaines ou mois, pourrait se présenter pour le joueur. Une actualité plus que pénible pour Dimitri Delibes, qui avait été l’un des meilleurs éléments d’Ugo Mola dans sa ligne de trois-quart, depuis le début de saison.

Arrivé au Stade Toulousain en 2028, mais formé à Blagnac, le trois-quart a souvent été un élément important de la rotation du Stade Toulousain. Face à l’impressionnante concurrence qui anime le vestiaire rouge et noir, il n’a pas toujours joué les premiers rôles, mais profite de la confiance du staff. Souvent embêté par quelques pépins physiques, Dimitri Delibes ne semble toujours pas épargné par les blessures.

