Stade Toulousain. Peato Mauvaka au centre ? Le défi (pas si absurde) que Mola ne balaie pas d’un revers

Peato Mauvaka veut sortir des clous : après la 3e ligne, le voilà qui rêve du centre. Et il ne plaisante pas. Ugo Mola et Élissalde le confirment : ce n’est pas si absurde.

Un talonneur qui veut jouer centre ? À première vue, l’idée prête à sourire. Et pourtant, Peato Mauvaka y pense très sérieusement. L’international tricolore, fer de lance du Stade Toulousain, a déjà goûté au poste de troisième-ligne, mais il rêve désormais d’un tout autre défi : gratter une place au centre de l’attaque rouge et noire. Rien que ça. ''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''"C’est un défi personnel", glisse Mauvaka dans L’Équipe, non sans malice. "Ce serait énorme. Au moins un match... ou plus…" Ce fantasme, qui trotte dans sa tête depuis un moment, a failli devenir réalité lors de la finale 2024 contre l’UBB (59-3) : "J'ai failli entrer au centre." À court de trois-quarts, Toulouse aurait pu tenter un coup de poker. Mais l’histoire en décidera peut-être autrement.

Ugo Mola n’est pas fermé à l’idée

Mieux : il y voit une opportunité. "Peato fait partie de ces joueurs hybrides, capables de jouer à plusieurs postes où le numéro dans le dos n'est pas si important", confie le manager toulousain. Il tempère tout de même : "Il devra déjà retrouver toutes ses capacités... afin d'être de nouveau concurrentiel." Mais à terme ? "Il a le profil, les capacités et le potentiel pour jouer au centre." "Il adore les défis", confirme Jean-Baptiste Élissalde, qui n'écarte pas complètement le projet. "Sur quelques matches, il ne serait pas emmerdé. Avec ses qualités de duelliste, ça peut le faire, surtout dans cette équipe du Stade Toulousain." Même si l'ancien Bleu note un "manque de vitesse sur la longueur", il rappelle que sur l'essai de Capuozzo en finale, "Mauvaka joue comme un centre".

Un poste pas si nouveau que ça

"Le poste de centre, c'est celui de mes débuts", se remémore-t-il. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'imagine ailleurs : avant de se blesser en fin de saison dernière, il confie même avoir bossé ses coups de pied, au cas où il aurait dû dépanner en… demi de mêlée. A l'époque, Toulouse faisait face à une pénurie de numéro 9. Un délire ? Pas tant que ça. Dans une époque où les profils hybrides explosent, Mauvaka veut franchir un cap encore jamais atteint. "Un talonneur qui devient centre ? Ce n'est jamais arrivé !", s'enthousiasme-t-il.

Et si Toulouse osait ? Un Peato en 12 ou 13, ça ferait jaser, c’est sûr. Mais connaissant le bonhomme, et son goût pour l’inattendu, on préfère ne rien exclure.