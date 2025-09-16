RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneur

Antoine Dupont n’est plus uniquement le joueur qui fait basculer un match. Le Toulousain s’impose aussi comme acteur du marketing sportif et investisseur avisé.

Antoine Dupont est partout. Sur le terrain bien sûr, où il continue sa rééducation avant de pouvoir reprendre la compétition avec le Stade Toulousain et les Bleus, mais aussi en dehors, où il a franchi un cap rarement atteint par un rugbyman français.

Le demi de mêlée, élu meilleur joueur du monde en 2021, n’est plus seulement un phénomène sportif : il est devenu une véritable marque.

Son association avec des champions du monde 2018

Depuis plusieurs années, le rugby français observe une mutation. Les agents d’image, habitués à gérer la communication des footballeurs ou des stars de la NBA, ont fait leur apparition dans l’ovalie. Dupont n’a pas tardé à saisir l’opportunité. En s’associant avec l’agence Bros, créée par Christophe Quiquandon et portée par des champions du monde 2018 comme Blaise Matuidi et Presnel Kimpembe, il a pris une longueur d’avance. Objectif : déléguer une partie de la gestion médiatique pour mieux contrôler son image et sa notoriété, tout en se libérant du temps pour le terrain.

Mais Dupont ne s’est pas contenté de se placer en client. Il est devenu acteur à part entière du projet Bros, en tant qu’investisseur et partenaire. La structure, qui fait à la fois du marketing sportif et du storytelling, est devenue la porte d’entrée incontournable pour les marques qui veulent travailler avec lui.

"On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées". À l'occasion de son voyage au Japon, à mi-parcours de son chemin vers les terrains, le meilleur joueur du monde @Dupont9A se confie en exclusivité sur gestion de ce long parcours.





Dupont ne se contente plus de répondre aux sollicitations : il choisit ses collaborations, soigne son image et s’assure que sa carrière hors terrain soit aussi maîtrisée que son jeu sur le pré.

Un investissement local dans le basket-ball

Sa vision dépasse le cadre du rugby. Cet été, il a officialisé son engagement dans un autre projet d’envergure : la relance du Toulouse Basket Club. Aux côtés de Bigflo et Oli, figures du rap toulousain, et de Léon Marchand, prodige de la natation, il a racheté des parts significatives du club avec l’ambition de le faire grimper jusqu’en Betclic Élite. Une aventure qui illustre la volonté de Dupont de peser sur le sport toulousain au sens large, et de s’impliquer dans des projets à long terme.



Antoine Dupont ne délaisse pas pour autant son premier amour : le rugby. Mais il prouve que le joueur de haut niveau du XXIe siècle ne se contente pas du sportif. Il construit un écosystème, développe une image et s’assure une place durable dans le paysage sportif français. Pour le rugby tricolore, longtemps en retard sur ce terrain, c’est une petite révolution. Dupont pourrait devenir un modèle de professionnalisation pour les futures stars de notre sport. Qui sait, peut-être que parmi des noms comme Le Garrec, Jauneau ou encore Carbonneau se cache le prochain visage du sport français ?