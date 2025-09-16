TOP 14. Un Ernest-Wallon bientôt XXL : la grande mutation commence bientôt, et ça promet !

Le Stade Toulousain s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Trois pistes d’agrandissement d’Ernest-Wallon sont prêtes, avec des ambitions allant jusqu’à 25 000 places.

Le Stade Toulousain va présenter prochainement aux collectivités et partenaires privés son projet d'agrandissement du Stade Ernest-Wallon, selon France Bleu. L'annonce a été faite par le président Didier Lacroix, qui confirme que trois pistes sont actuellement à l'étude. "À ce jour, nous avons trois pistes de développement et de rénovation du stade Ernest-Wallon qui sont avancées et chiffrées, permettant une rénovation complète mais aussi un agrandissement plus ou moins important selon le projet final retenu", explique Didier Lacroix via La Dépêche. Chaque scénario mêle rénovation et extension, mais avec des degrés différents d'ambition et d'investissement.

Trois scénarios, trois tailles, trois ambitions

Capacité envisagée : actuellement, Ernest-Wallon compte environ 19 000 places. Selon les options, la jauge pourrait monter à 22 000 ou 25 000 places.

Budget estimé : entre 45 et 70 millions d’euros, selon l’ampleur des travaux retenus.

Nature des travaux : la première piste consiste à surélever la tribune Est (la tribune côté rocade) pour y ajouter un second étage d’environ 3 000 sièges. Les autres scénarios sont plus lourds : reconstruire ou moderniser la tribune d’honneur, créer davantage d’espaces hospitalités, loges, etc.

Infrastructures & calendrier : accessibilité, partenaires, timing

L’un des éléments clés : l’arrivée de la ligne de métro à proximité du stade, prévue pour 2028. Cela jouera un rôle déterminant pour améliorer l’accès, fluidifier les déplacements et gérer les flux les jours de match.

Les collectivités sont déjà partiellement engagées, avec notamment une promesse de 20 millions d'euros de Toulouse Métropole. D'autres soutiens publics et privés sont en discussion. Si tout se déroule comme prévu, le club envisage un lancement des travaux en 2026.

Enjeux sportifs, économiques & culturels

Le besoin est clair : Ernest-Wallon est régulièrement à guichets fermés et ne suit plus totalement la dimension nationale et européenne que prend le Stade Toulousain.

Augmenter la capacité, moderniser les espaces hospitalités, améliorer le confort des supporters, renforcer les recettes billetterie et attirer davantage de grands rendez-vous figurent au cœur des objectifs.

Ce que l’on attend maintenant

Présentation officielle du projet aux partenaires dans les prochaines semaines.

Choix du scénario final : capacité, confort, coût.

Validation des financements publics et privés.

Lancement potentiel des travaux en 2026, sous réserve des autorisations et arbitrages institutionnels.

Le Stade Toulousain s’engage, avec ce projet, non seulement à répondre à l’engouement de ses supporters, mais aussi à marquer une nouvelle étape dans sa stratégie de consolidation au plus haut niveau. Pour les fidèles Rouge et Noir, cela pourrait bien être le début d’une « grande mutation » annoncée, non plus seulement sur le terrain mais dans les gradins.