TOP 14. 20 millions pour une nouvelle gueule : Pourquoi le projet d’amélioration d’Ernest-Wallon fait jaser ?

La ville et la métropole de Toulouse, ont évoqué 20 millions d’aide pour la rénovation d’Ernest-Wallon. Mais argent public et profits privés ne font que rarement bon ménage…

N’en doutez point, dimanche, en quart de finale de Champions Cup face à Exeter, Ernest-Wallon sera plein comme un œuf. Une constante pour le club rouge et noir ces dernières années, qui se voit chaque week-end refuser des entrées à certains supporters par manque de places.

CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain doit-il (vraiment) craindre les Chiefs d'Exeter ?

C’est ainsi que si vous suivez de près l’actualité de l’entité sportive majeure de la ville rose, vous savez que la ville et la métropole auraient décidé d’offrir leur soutien à hauteur de 20 millions d’euros au projet d’agrandissement d’Ernest-Wallon et de la modernisation de son pourtour.

RUGBY. TOULOUSE. Le stade Ernest-Wallon va faire peau neuve avec plus de 4000 places supplémentaires

"Le Stade est un club emblématique qui incarne notre région et fait rayonner Toulouse dans le monde entier, avec un modèle particulier qui n’est pas dépendant comme d’autres clubs de grands groupes ou de mécènes privés," défend le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, auprès de La Depeche. En rappellant aussi que la ville comme le département et la région ont toujours été des agrandissements du Wallon au 21ème siècle, comme en 2001 et 2007.

Mais forcément, rien ne peut jamais plaire à tout le monde et certains opposants au projet dénonce des subventions publiques pour aider un club privé, qui ne partagera pas ses bénéfices. Du côté du Parti Socialiste de la ville, on comprend donc que les collectivités puissent soutenir le Stade Toulousain, "vitrine très importante pour notre ville", mais on veut que "l’aide soit pondérée et ajustée au plus près des besoins".

Vos matchs de rugby Toulouse/Exeter et Leinster/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le maire de préciser ainsi qu’Ernest Wallon est d’ailleurs propriété d’une association à but non lucratif, et que le chèque n’a pas encore été signé, quoi qu’il en soit. "Aujourd’hui, le dossier n’est pas finalisé et on ne connaît pas le coût des travaux. Mais notre décision va permettre au Stade Toulousain, qui réfléchit depuis des années à son développement, d’avoir un repère pour préciser son projet et discuter avec les autres collectivités."

Sensation de la ProD2, l'AS Béziers aura-t-elle les comptes assez solides pour durer ?De quoi faire naître, dans la ville rose, les premiers soupçons d’un simple effet d’annonce, à 2 ans des élections municipales. Mais à Béziers, le soutien indéfectible de la mairie auprès de l’ASBH, actuel 3ème de ProD2, pose toujours les mêmes problèmes, on vous rassure.