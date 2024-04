Vos matchs de rugby Toulouse/Exeter et Leinster/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les quarts de finale de la Champions Cup approchent, avec Toulouse, La Rochelle, et l'UBB prêts à briller. Retrouvez le programme TV de la semaine.

Place aux quarts de finale de la Champions Cup ! Trois formations de Top 14 sont encore en lice après les 8es : Toulouse, la Rochelle et l'UBB. Les Bordelais ont infligé une nouvelle correction aux Saracens et peuvent rêver d'une place dans le dernier carré.

Leurs performances jusqu'à présent leur permettent de recevoir à nouveau lors ce match couperet. Lequel promet d'être spectaculaire face à des Harlequins très joueurs. Une rencontre qui sera à suivre sur France 2 samedi.

Le même jour, les Rochelais joueront une partie de leur saison sur la pelouse du Leinster. Les Maritimes ont eu très chaud chez les Stormers. Ils doivent élever leur niveau pour aller s'imposer à Dublin.

Chose qu'ils ont déjà réussie par le passé puisqu'ils restent sur trois succès de rang face aux Irlandais, dont deux fois en finale. Pour ces derniers, c'est un peu la revanche, de la revanche, de la revanche. Qui aura le plus de pression sur les épaules ?

A Toulouse, on aborde ce quart de finale avec confiance, même si on n'a pas oublié la demie perdue en 2020 sur la pelouse des Chiefs. Seulement voilà, ce match aura lieu à domicile pour les Toulousains. Et le dernier match entre ces deux formations s'était terminé par une large victoire 28 à 0 à Toulouse.

En Challenge Cup, une seule formation tricolore peut encore prétendre au titre : Clermont. Les Auvergnats ont fait de cette compétition un objectif cette saison. Attention au relâchement comme en 8e.

Alors qu'ils avaient le match en main face aux Cheetahs, ils ont laissé les Sud-Africains revenir dans la partie. Sans un coup de pied mal ajusté de Piennar, les visiteurs auraient pu tenter de souffler la victoire aux locaux.

CHAMPIONS CUP - Quarts de finale

SAMEDI 13 AVRIL

UBB vs Harlequins à 16h sur France 2

Leinster vs La Rochelle à 18h30 sur Bein Sports

Saints vs Bulls à 21h sur Bein Sports

DIMANCHE 14 AVRIL

Toulouse vs Exeter à 16h sur France 2

CHALLENGE CUP - Quarts de finale

VENDREDI 12 AVRIL

Gloucester vs Ospreys BeinSports 1

SAMEDI 13 AVRIL

Clermont vs Ulster à 13h30 sur France 3

Sharks vs Édimbourg à 13h30 sur BeinSports 1

DIMANCHE 14 AVRIL

Connacht à 13h30

