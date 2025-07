Top 14. L'UBB officialise ses recrues : de quoi éviter les doublons la saison prochaine ?

Avec l'officialisation de ses prochaines recrues, l'UBB s'arme pour être performant sur tous les tableaux. Cet objectif est-il vraiment réalisable ?

Pour sûr, l'UBB sort de la meilleure saison de son histoire. Champion d'Europe incontesté, avec des records à tout-va, et finaliste du Top 14, Bordeaux a joué sur tous les tableaux cette saison, et compte bien continuer l'an prochain.

C'est en ce sens que l'UBB officialise au compte-goutte ses 8 futures recrues de l'effectif professionnel. Des arrivées qui se conjuguent également avec des départs, certains importants. XV DE FRANCE. Segonds, Spring, Duguid : ces Bleus qui ont tout à gagner samedi face aux All Blacks

Barlot et Woki à Bordeaux, Samu et Tatafu s'en vont

Bordeaux perd le pilier Toma'Akino Taufa, remplacer par Louis Mary en provenance de Dax, même si les deux n'évoluent pas du même côté de la mêlée. Au talonnage, Romain Latterrade s'en va et Gaëtan Barlot arrive, tout comme Guido Petti en seconde ligne, remplacer par Boris Palu.

Cameron Woki effectue son retour, mais est davantage un deuxième qu'un troisième ligne. Il n'y a donc que Jean-Luc Du Preez qui arrive en Gironde en troisième ligne, tandis que Tatafu, Samu et Diaby s'en vont.

Le demi de mêlée international italien Martin Page-Relo pose ses bagages à Bordeaux, à la place de Yann Lesgourgues partant. Matéo Garcia, Ben Tapuai, Enzo Reybier et Nans Ducuing quittent, eux aussi, Bordeaux. Rayasi et Mousquès arrivent. À noter également le recrutement de Valentin Hutteau, jeune pépite (18 ans) à la mêlée en provenance de Massy.

Départs Bordeaux Toma'Akino Taufa (pilier)

(pilier) Zaccharie Affane (pilier, prêt à Brive)

(pilier, prêt à Brive) Romain Latterrade (talonneur)

(talonneur) Guido Petti (deuxième ligne)

(deuxième ligne) Alexandre Ricard (deuxième ligne)

(deuxième ligne) Mahamadou Diaby (troisième ligne)

(troisième ligne) Pete Samu (troisième ligne)

(troisième ligne) Tevita Tatafu (troisième ligne)

(troisième ligne) Yann Lesgourgues (demi de mêlé)

(demi de mêlé) Matéo Garcia (demi d'ouverture)

(demi d'ouverture) Ben Tapuai (centre)

(centre) Enzo Reybier (ailier, prêt à Oyonnax)

Arrivés Bordeaux Louis Mary (pilier)

(pilier) Gaëtan Barlot (talonneur)

(talonneur) Boris Palu (deuxième ligne)

(deuxième ligne) Cameron Woki (deuxième ligne)

(deuxième ligne) Jean-Luc Du Preez (troisième ligne)

(troisième ligne) Martin Page-Relo (demi de mêlée)

(demi de mêlée) Valentin Hutteau (demi de mêlée, avec les espoirs)

(demi de mêlée, avec les espoirs) Salesi Rayasi (ailier)

(ailier) Xan Mousquès (ailier/arrière)

Un effectif suffisant pour les doublons ?

Comme le Stade Toulousain, ou La Rochelle les années précédentes, l'UBB entre maintenant dans ce cercle fermé des équipes grandes pourvoyeuses de joueurs au XV de France. Si Toulouse a réussi à s'armer pour éviter d'être impacté par les doublons, Bordeaux entame désormais cette phase-là.

Là où Bordeaux avait particulièrement besoin de renfort, c'est devant. Car les matchs se gagnent d'abord avec un pack conquérant, c'est d'ailleurs de cette manière que Toulouse a remporté le Top 14. L'arrivée de Mary est donc très intéressante, tout comme celle de Barlot qui, sans être appelé tout le temps, connaît bien le XV de France, étant à la 4e place dans la hiérarchie des talonneurs (derrière Marchand, Mauvaka et Lamothe). Décryptage. FINALE TOP 14. Comment le pack du Stade Toulousain a réussi à renverser celui de l’UBB ?

En revanche, en troisième ligne, l'UBB semble davantage en manque de joueurs. Temo Matiu devrait obtenir plus de temps de jeu, quand Elyjah Ibsaiene, Romain Gardrat, Tiaan Jacobs et Bobby Bissu devraient gratter des minutes. Mais il reste difficile de remplacer l'impact qu'avaient Samu, Tatafu et Diaby.

Des demi de mêlée... mais internationaux

À la mêlée, l'UBB manque certainement d'un joueur. Lucu et Page-Relo étant internationaux, ils seront absents sur certaines périodes. Bordeaux devrait donc composer avec Retière, et les espoirs Enzo et Corentin Gourg ainsi que Valentin Hutteau, ce qui semble un peu maigre.

L'arrivée de Rayasi est en revanche très intéressante, car s'il est utilisé, ce qui a peu été le cas avec Reybier, il permettra à Pablo Uberti de jouer davantage au centre qu'à l'aile. Sans avoir recruté de centre, cette réorganisation palliera le départ à la retraite de Tapuai.

L'UBB s'est donc armé intelligemment dans le but de poursuivre sa bonne dynamique. Il manque certainement de quelques joueurs à plusieurs postes pour être serein, car en cas de blessures importantes, ce qui n'a pas été le cas cette année, Bordeaux se retrouverait dans l'embarras. AMATEUR. Champion de France à la dernière seconde, Stuart Hogg en supporter : l'incroyable parcours de l'US Valréas !