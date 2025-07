AMATEUR. Champion de France à la dernière seconde, Stuart Hogg en supporter : l'incroyable parcours de l'US Valréas ! 

Champion de France surprise de Régionale 1, l'US Valréas a connu une aventure rocambolesque : entre un titre acquis à la dernière seconde et des supporters spéciaux.

Il y a des aventures que l'on n'oublie pas, et celle qu'a vécue l'US Valréas risque d'être gravée à jamais dans les mémoires. Déjà parce que le club s'est offert un titre de champion de France de Régionale 1, mais aussi par les scénarios et rencontres improbables qui ont jalonné leur parcours.

Et pourtant, Valréas a acquis ce titre sans être champion régional. En division Régionale 1, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y a qu'une seule poule, et Valréas a terminé la phase régulière à la première place. Mais à l'issue des phases finales, les rouges et noirs se sont inclinés face à Digne, en finale. XV DE FRANCE. Segonds, Spring, Duguid : ces Bleus qui ont tout à gagner samedi face aux All Blacks

Stuart Hogg : l'invité surprise

La saison ne se termine pas là-dessus pour autant. Viennent ensuite les phases finales du championnat de France. Les 3 premiers matchs sont remportés face à des équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'US Valréas écarte les parisiens du RCP XV en quart de finale, avant de voir leur destin basculer en demi. De non-conservé en ProD2 au toit du Top 14 sur conseil de Dupont : l'ascension non-programmée de Paul Graou

D'abord, car le club affronte l'US Millas, parmi les favoris au titre final. Et ensuite car les supporters font la rencontre de deux personnes fantasques dans les rues de Poussan, ville où avait lieu la demi-finale. Il s'agit des Montpelliérains Marco Tauleigne et Stuart Hogg, venus visiter la ville.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @rugbyamateur.fr

Ils ont donc assisté à la rencontre avec les supporters de Valréas, et Stuart Hogg, aussi fantasque qu'il soit, est allé jusqu'à faire la 3e mi-temps avec l'US Valréas, victorieux de cette demi-finale. Il a signé des autographes sur les corps de certains joueurs et a fait une partie du retour en bus avec eux.

Champion de France à l'ultime seconde

En finale, Valréas retrouve une équipe du sud-ouest, Saint-Céré rugby. Au terme d'une belle remontée, puisque étant menés 22 à 7 à la mi-temps, ils obtiennent une pénalité à la dernière minute. Ils sont alors menés de 2 points.

Sans trembler, sur les 22 mètres, excentré à droite des poteaux, le buteur valréassiens passe la pénalité et libère tout un peuple. L'US Valréas, contre toute attente, retrouve la Fédérale 3, deux ans après l'avoir quittée.

Sur le chemin du retour, ils ont pu faire la fête au bord de l'autoroute dans les bouchons, admirer les félicitations de Stuart Hogg sur Instagram et même le voir débarquer à Valréas. L'Écossais les attendait à 1h30 du matin dans leur club house à leur retour de Limoux, lieu de la finale, pour les féliciter lui-même. Une fête composée de chants, de bière, de partage, et même d'un hymne écossais.

Voici le lien de la vidéo.

Voici le lien de la vidéo.