Vers une révolution du Rugby Championship, et si 2025 était la dernière édition avant longtemps ?

Compétition de référence de l'hémisphère sud, le Rugby Championship pourrait se raréfier et laisser place à des tournées, notamment entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Alors que l'édition 2025 vient de débuter, les dernières nouvelles évoquent une révolution du Rugby Championship. Organisée tous les ans, la compétition pourrait se raréfier à l'avenir, d'après des médias argentins et australiens, relayés par Rugbyrama.

Des changements motivés par la volonté de retrouver des tournées plus classiques, lucratives financièrement. Avec une compétition qui se déroule actuellement sur plusieurs mois, ces changements ne devraient pas déplaire à certains clubs européens.

Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !

TOP 14. En attendant Dupont, Romain Ntamack de retour avec le groupe du Stade Toulousain !

Une future tournée Afrique du Sud vs Nouvelle-Zélande tous les 2 ans

Le projet serait donc de disputer le Rugby Championship tous les 2 ans, et donc laisser place à des tournées plus classiques les années où la compétition n'a pas lieu. Ce sont principalement les fédérations néo-zélandaises et sud-africaines qui militent pour cela.

Ces dernières souhaiteraient mutuellement s'affronter sous forme de tournées qui se dérouleraient tous les 2 ans. Elles sont très intéressantes pour ces fédérations car très lucratives financièrement. Ce serait, pour le moment, le cas en 2026, 2028 et 2030. De leurs côtés, Australiens et Argentins refléchissent à une solution qui leur serait profitable. Un affrontement mutuel serait l'option la plus probable.

TOP 14. TRANSFERT. Enfant du Racing 92, ce pilier pourrait rebondir en terres parisiennes

Quelle suite pour le Rugby Championship ?

Ainsi, le Rugby Championship ne se déroulerait pas chaque année comme c'est le cas actuellement. L'affrontement entre les 2 premières nations mondiales au classement World Rugby pourrait avoir lieu dès 2026. Cela signifie que la compétition, anciennement "Tri-nations", se tiendrait chaque année impaire.

Le classement World Rugby est chamboulé, qui est le nouveau n°1 mondial ?

Cependant, il s'agit aussi des années Coupe du monde, ce qui donnerait lieu, 1 fois sur 2, à un Rugby Championship condensé. Pour rappel, en 2023, la compétition avait été écourtée en 3 journées sur 3 semaines, avec seulement des matchs aller. À contrario, actuellement, il s'agit de matchs aller-retour, donc 6 journées de compétition étalées sur 3 mois pour l'édition 2025.

Avec la possible alternance avec les tournées, cela signifierait que le Rugby Championship tel qu'on le connaît dans son format actuel aurait lieu tous les 4 ans. Les autres éditions étant condensées car se déroulant en année de Mondial. La prochaine fois que l'on pourrait voir le Rugby Championship, tel qu'il est, ce serait donc en 2029.

TOP 14. Ce grand espoir du rugby français vers un club rouge et noir ?