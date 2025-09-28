RUGBY. En pleine renaissance, les Wallabies peuvent-ils battre les All Blacks ?

Alors qu’ils étaient proches d’un exploit, au match aller, les Wallabies peuvent compter sur des retours de taille pour défier les All Blacks.

Nous sommes le samedi 27 septembre. À dix minutes de la fin, James O'Connor transforme l'essai de Carlo Tizzano et les Wallabies recollent à deux points des All Blacks. Dans leur temple de l’Eden Park, les locaux se sont fait peur, mais prennent le large grâce à un essai de Cameron Roigard (75ᵉ). La Nouvelle-Zélande a gagné, mais elle a eu chaud. Ce scénario, l’Australie aimerait ne pas le revivre, la semaine prochaine, et espère une issue plus heureuse.

En effet, les Wallabies commencent à regagner une belle confiance dans leur jeu, depuis le début de l’été. Après une tournée des Lions perdue, mais avec les honneurs, les Gold & Green sont en quête d’un succès de rang, devant leur public si possible. Ainsi, devant les 65 000 spectateurs du Peth stadium, ils espèrent offrir ce moment d’histoire à leurs fans, ce samedi 4 octobre (11h45), pour l’ultime journée du Rugby Championship.

VIDEO. Les All Blacks s’en sortent… mais ont frôlé la catastrophe face aux Wallabies dans le Rugby Championship

Skelton & co. are back !

Pour concrétiser ce rêve, les Australiens misent sur quelques précieux retours. Parmi eux, le colossal Will Skelton va venir prendre sa place dans la cage, pour tenter de faire reculer la défense néo-zélandaise. À 33 ans, le colosse était revenu, fin août, dans l’Hexagone pour participer au début de saison du Stade Rochelais. Pour le week-end prochain, il a été libéré par le staff des Maritimes et devrait postuler pour une place de titulaire en 5.

Ensuite, l’iconique Rob Valetini pourrait aussi faire son grand retour face aux All Blacks. Embêté par des soucis récurrents à l’un de ses mollets, le puissant troisième ligne serait apte à jouer, samedi prochain. Sauf forfait de dernière minute, il complèterait la troisième ligne, aux côtés du remuant Harry Wilson et du talentueux Fraser McReight.

🗞️ Squad update ahead of our final home Test of 2025. #Wallabies pic.twitter.com/x3Fx3RTV8Z September 28, 2025

Enfin, un autre retour a été annoncé par le staff des Wallabies, mais il était particulièrement inattendu. Pour cause, le demi de mêlée Nic White sort une deuxième fois de sa retraite, en l’espace de quelques semaines, pour aider sa sélection. Ce sacré personnage au 77 sélections vient en renfort pour remplacer Tate McDermott, blessé. Ainsi, il postule pour une (peut-être) ultime cap, à moins qu’il ne s’envole pour l’Europe, cet automne, pour la dernière fois.

Rugby. ''vraie-fausse'' retraite : Nic White sort (déjà) de sa retraite pour sauver les Wallabies

Les Wallabies veulent briller

Avec ces trois retours de taille, l’Australie espère réussir un exploit sur son sol, à deux ans de sa Coupe du monde. Pour rappel, les Wallabies n’ont plus gagné contre les All Blacks depuis le 7 novembre 2020, lors d’un court succès (24-22) à Brisbane, lors d’un Tri-nations ressuscité à l’occasion de la pandémie de Covid_19. Depuis, ils ont concédé neuf défaites consécutives pour 37 points encaissés par match, en moyenne.

Depuis la finale de Coupe du monde 2015, où David Pocock et les siens ont subi la loi de Dan Carter et Beauden Barrett, le niveau de la sélection australienne semblait baisser, sans espoir de retour en force. En 2023, les Wallabies ont même été sortis dès la phase de groupe du dernier mondial. Cependant, Joe Schmidt a visiblement réussi à redonner de l’entrain à ces joueurs, récemment. Après une victoire contre les Lions britanniques et irlandais (22-14), ils se sont imposés largement contre les Springboks en Afrique du Sud (22-38), puis ont renversé l’Argentine (28-24) quelques semaines plus tard.

RUGBY. L'Australie ou la triste mort d'un géant qui ne veut pas changer - Loin des Bleus, près du cœur #11