Springboks, All Blacks, Australie… qui remportera ce Rugby Championship complètement fou ?

Tutoriel : Si l’Afrique du Sud gagne ou obtient un point de bonus, elle sécurise le titre. Mais les autres équipes se tiennent aux aguets.

Le Rugby Championship 2025 entre dans sa dernière ligne droite avec trois prétendants encore en lice pour le titre : l’Afrique du Sud (légèrement favorite), les All Blacks, et une Australie en quête de miracle. Une bataille au sommet qui va se jouer à un souffle, et à coups de points d’écart.

Depuis la dernière journée, les Sud-Africains occupent une position de force. Grâce à leur démonstration contre l’Argentine (67-30) et à la performance monumentale de Sacha Feinberg-Mngomezulu (37 points !) les Springboks ont renforcé leur “goal-average”, désormais très favorable (+55 contre – 6 face aux All Blacks).

VIDEO. Avant Cheslin Kolbe, Gio Aplon faisait déjà du Kolbe et traversait les pelouses du Top 14Ils possèdent un point d’avance au classement, et sauront ce qu'il leur reste à faire face aux Pumas ce samedi à Twickenham en fonction du résultat de Australie/Nouvelle-Zélande, qui se jouera le matin.

Les Blacks sont encore dans le coup

Quid des All Blacks ? Si les coéquipiers de Will Jordan restent redoutables, leur “goal-average” défavorable les place sous pression. Dans ce contexte, ils devront viser la victoire avec bonus offensif et espérer un faux pas des Boks. Mais il y a peu de chance, compte-tenu de la forme des uns et des autres et sans Beauden Barrett, qu'ils puissent remonter 61 points de retard au goal-average...

Quant à l'Australie, elle est mathématiquement encore dans la course, même si les Wallabies doivent non seulement gagner, mais espérer un scénario catastrophique pour leurs rivaux.

Au final, ce Rugby Championship fou semble pencher pour l’Afrique du Sud. Mais restez connectés : la dernière journée promet d’être aussi animée que le reste de la compétition.