COMPOSITION. Dos au mur, les All Blacks sortent leur arme secrète tout droit venue du Top 14 face à l’Australie

''DMac'' est titulaire. A ses côtés, l’ouvreur des Chiefs pourra compter sur un retour précieux, celui de l'ancien toulonnais Leicester Fainga'anuku.

Victorieux 33 à 24, la semaine passée face à l’Australie, les blacks ont fait le boulot sans complètement se rassurer non plus.

En effet, dans ce Rugby Championship 2025, les hommes en noir, comptent actuellement 61 points au goal-average de retard sur les Springboks.

Autrement dit, faudrait un improbable concours de circonstances lors de la sixième et dernière journée ce week-end pour que les coéquipiers d’Ardie Savea remportent la compétition.

Mais les Néo-Zélandais vont évidemment tenter le tout pour le tout et Scott Roberson a dévoilé la composition son équipe pour ce dernier match celui qu’on appelait autrefois Four-Nations.

2 facteurs X entrent en piste

Et quelques changements majeurs sont à noter pour tenter d’aller l’emporter en Australie, à Perth, ce samedi. En premier lieu, la blessure à l’épaule de Beauden Barrett entraîne la titularisation de Damian McKenzie. La première dans ce Rugby Championship.

Your team for the final round of the Rugby Championship 😤



Will Jordan to bring up 50 Tests 🙌🏾 pic.twitter.com/yIOyBQRxK9 October 2, 2025

"The DMac" est le genre de joueur frisson qui peut emmener de la folie et des essais et permettre aux All Blacks de tout tenter pour inverser le différentiel de points. A ses côtés, l’ouvreur des Chiefs pourra compter sur un retour précieux, celui de Leicester Fainga'anuku.

3 mois après son départ de Toulon, celui qui était exclusivement utilisé au centre en Top 14 va retrouver son poste de formation sur une aile. 2 après sa dernière cape et son départ en France, celui qui fêtera prochainement ses 26 ans va honorer sa 9ème cape en remplaçant Caleb Clarke. Il en est pour l’heure à 5 essais inscrits.

Enfin, notez que l’habituel flanker Peter Lakai sera titulaire en numéro 8, faisant glisser Wallace Sititi sur le banc. Et que le brillant (et élégant) Will Jordan fêtera sa 50ème cape.