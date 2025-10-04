RESUME VIDEO. Les All Blacks renversent une fois de plus les Wallabies et gâchent la sortie de Slipper
Victoire des All Blacks face à l'Australie : une performance résiliente sous la pluie de Perth, Rugby Championship en suspens.
Quinn Tupaea a illuminé le terrain dès la première mi-temps. Mais un bonus offensif inattendu a redessiné la bataille du Rugby Championship.

Perth, conditions humides, et une ambiance électrique au Optus Stadium : les All Blacks ont livré une solide copie, non sans quelques fautes et de l'indiscipline, pour battre l’Australie 28‑14 et mettre une sacrée pression sur l’Afrique du Sud.

Les All Blacks dominent (encore) l'Australie

Le centre Quinn Tupaea, titularisé par Scott Robertson, a fait parler la poudre avec deux essais dans le premier acte. Le bonus offensif arrivera en fin de match grâce à un essai de George Bower. Leroy Carter avait pourtant ouvert le score dès la 7e minute.

Les Wallabies ont tenté d’emballer le jeu, mais les excès d’irrégularité défensive, les pertes de balle et une touche capricieuse les ont trahis. Le jeune Tane Edmed, à l’ouverture, n'a démérité mais a aussi connu quelques errements (relance manquée, maladresse sur les renvois).

C’est aussi la fin d’une ère pour James Slipper, en 151ᵉ et dernier match en Test pour le pilier vétéran australien.

Quel scénario pour le titre ?

Avant ce choc, l’Afrique du Sud menait le classement du Rugby Championship avec 15 points, devançant les All Blacks (14 pts) et l’Australie (11 pts). Avec ce succès bonifié, la Nouvelle‑Zélande atteint les 19 points.

"Le Rugby Championship se transforme en un thriller inattendu."

Les Springboks garderaient l’avantage à condition de l’emporter contre l’Argentine — avec ou sans bonus, selon la différence de points.

Mais leur +55 dans la différence de points semble leur offrir une marge de sécurité importante. Le sort du titre se jouera bien à Londres, lors du duel Argentine vs Springboks.

