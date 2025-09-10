VIDEO. Avant Cheslin Kolbe, Gio Aplon faisait déjà du Kolbe et traversait les pelouses du Top 14

D’ailleurs, Kolbe a débarqué en France en 2017, au moment où Aplon s’en allait du FC Grenoble… Alors, faut-il y voir un signe ?

Ce n’est pas sur notre site et en quelques lignes qu’on refera la légende de Cheslin Kolbe en Top 14. Si le lutin Sud-Africain n’a pas terminé de la meilleure des manières son aventure en France au moment de son départ pour Toulon entre blessures, manque de réalisme et sélections internationales répétées, il brilla tout de même comme 99,9% des joueurs passés par le meilleur championnat du monde ne l’ont jamais fait.

En 2018/2019, le casqué aux crampons Nike réalise d’ailleurs probablement la saison la plus exceptionnelle jamais effectuée par un joueur depuis la création de la poule unique, même si la concurrence des Caucaunibuca, Nalaga, Wilkinson, Ashton ou Dupont est tout de même sévère.

Pourtant, avant "Ches", il y eut celui qui fut à quelque chose près son alter-ego, en Top 14. Durant 3 saisons, Gio Aplon a illuminé les pelouses du championnat de France grâce à ses appuis fous, mais aussi sa créativité sur les relances, sa vitesse supersonique et son énergie en défense. Le tout lui aussi avec un casque sur la tête, la même nationalité et peu ou prou le même physique (1m75 pour 78kg) que le génie de Kraiifontein…

D’ailleurs, Kolbe a débarqué en France en 2017, au moment où Aplon s’en allait du FC Grenoble… Alors, faut-il y voir un signe ?

À franches paroles, Ugo Mola avouait l’an passé que l’idée de faire signer Cheslin Kolbe était en partie dû au fait que le Stade Toulousain rêvait alors de posséder un tel facteur X dans son effectif, et que Kolbe - encore méconnu du grand public - était ce qui s’en rapprochait le plus…

En forçant un peu notre mémoire (ou en fouillant sur le net, c’est selon), on revoit donc Aplon traverser le terrain face à Oyonnax, La Rochelle, Toulon ou Toulouse, pour des essais de légende. Certains l’ont oublié mais ce que réalisait celui qui s'était d’ailleurs révélé sur la scène internationale face au XV de France en 2010, c’était fou.

Et cela ne confortait à chaque fois qu’une chose : que l’homme aux 17 sélections avec les Springboks en aurait mérité tellement plus…