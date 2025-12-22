TOP 14. ''Les sensations n'étaient pas bonne'' : un crac et une fin de saison pour ce tricolore du RCT ?

Si le diagnostic se confirmait, il s’agirait d’un gros coup dur pour le RCT, déjà lourdement handicapé par les blessures devant.

Ses sensations n'étaient déjà pas bonnes durant la semaine et à l'échauffement, confiait-il au bord du terrain au consultant Canal Plus Sacha Valleau. Malheureusement, son ressenti était le bon puisque le 2ème ligne du RCT Swan Rebbadj n'a pas pu terminer la rencontre face à l'UBB.

Pire que ça, l'international s'est blessé seul au genou, sur une touche pourtant anodine. Après un long moment au sol, il a été évacué par le staff médical varois. Et comme souvent sur ce type de situation, le double-mètre a tout de suite supposé une rupture des ligaments croisés, comme l'expliquait Sacha Valleau.

Évidemment, le RCT espère de meilleures nouvelles lors des examens que va passer son 2ème ligne de 30 ans en ce début de semaine. D'autant que Rebbadj avait déjà connu cette grave blessure en 2023.

Une infirmerie qui déborde

Si le diagnostic se confirmait, il s’agirait d’un gros coup dur pour le RCT, déjà lourdement handicapé par les blessures devant. Notamment au talonnage (l'italien Lucchesi et le solide Pierre Damond seront absents pour plusieurs semaines encore) et en 2ème ligne, où le colosse David Ribbans souffre d'un dos douloureux, Matthias Halagahu en a encore pour plusieurs mois et Giorgi Javakhia ne satisfait vraisemblablement pas encore pleinement les attentes du staff varois.

Alors que l'absence d'autres joueurs comme Melvyn Jaminet, Marius Domon, Gabin Villière ou Antoine Frisch derrière, empêchent une rotation suffisante pour garder frais certains cadres. Ce qui explique peut-être en partie le fait que le RCT n'a pas encore les armes, pour l'heure, pour aller batailler à l'extérieur aussi dur qu'il ne le fait à Mayol.

Où il est encore invaincu, alors que le club rouge et noir encaisse près de 40 points en moyenne à l'extérieur cette saison, à l'image des 46 pions pris à Bordeaux ce dimanche soir.

On ne peut pas passer d’une prestation comme celle de Bath (45-34) à une prestation comme celle-là. Je ne sais pas quoi dire, je ne préfère pas parler à chaud. Quand tu as des ambitions et que tu sors un match comme ça… Je suis désolé. Toulon ne mérite pas cette image. Ce n’est pas possible. On va voir ce que je vais décider parce que là, ce n’est pas acceptable - Pierre Mignoni pour Sud-Ouest.

L'un des pires bilans du Top 14, loin d'être raccord avec les ambitions toulonnaises. En espérant que tout rentre dans l'ordre, en 2026...