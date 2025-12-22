TOP 14. ''Les sensations n'étaient pas bonne'' : un crac et une fin de saison pour ce tricolore du RCT ?

Ses sensations n'étaient déjà pas bonnes durant la semaine et à l'échauffement, confiait-il au bord du terrain au consultant Canal Plus Sacha Valleau. Malheureusement, son ressenti était le bon puisque le 2ème ligne du RCT Swan Rebbadj n'a pas pu terminer la rencontre face à l'UBB.
Pire que ça, l'international s'est blessé seul au genou, sur une touche pourtant anodine. Après un long moment au sol, il a été évacué par le staff médical varois. Et comme souvent sur ce type de situation, le double-mètre a tout de suite supposé une rupture des ligaments croisés, comme l'expliquait Sacha Valleau.
Évidemment, le RCT espère de meilleures nouvelles lors des examens que va passer son 2ème ligne de 30 ans en ce début de semaine. D'autant que Rebbadj avait déjà connu cette grave blessure en 2023.
Une infirmerie qui déborde
Si le diagnostic se confirmait, il s’agirait d’un gros coup dur pour le RCT, déjà lourdement handicapé par les blessures devant. Notamment au talonnage (l'italien Lucchesi et le solide Pierre Damond seront absents pour plusieurs semaines encore) et en 2ème ligne, où le colosse David Ribbans souffre d'un dos douloureux, Matthias Halagahu en a encore pour plusieurs mois et Giorgi Javakhia ne satisfait vraisemblablement pas encore pleinement les attentes du staff varois.
Alors que l'absence d'autres joueurs comme Melvyn Jaminet, Marius Domon, Gabin Villière ou Antoine Frisch derrière, empêchent une rotation suffisante pour garder frais certains cadres. Ce qui explique peut-être en partie le fait que le RCT n'a pas encore les armes, pour l'heure, pour aller batailler à l'extérieur aussi dur qu'il ne le fait à Mayol.
Où il est encore invaincu, alors que le club rouge et noir encaisse près de 40 points en moyenne à l'extérieur cette saison, à l'image des 46 pions pris à Bordeaux ce dimanche soir.
On ne peut pas passer d’une prestation comme celle de Bath (45-34) à une prestation comme celle-là. Je ne sais pas quoi dire, je ne préfère pas parler à chaud. Quand tu as des ambitions et que tu sors un match comme ça… Je suis désolé. Toulon ne mérite pas cette image. Ce n’est pas possible. On va voir ce que je vais décider parce que là, ce n’est pas acceptable - Pierre Mignoni pour Sud-Ouest.
L'un des pires bilans du Top 14, loin d'être raccord avec les ambitions toulonnaises. En espérant que tout rentre dans l'ordre, en 2026...
dusqual
"Une infirmerie qui déborde"
ils ont quelques absents de plus que l'ubb quoi...
on va peut être arrêter de donner des infos dans le sens qui va bien théo?
on est la 12e journée et il me semble que c'est le 1er match de top 14 cet année où la ligne arrière est au complet pour l'ubb.
le rct a du mal cette année à l'extérieur, mais par contre, faut arrêter de mettre ça sur le dos des absents. l'équipe alignée était très compétitive. ils se sont tout simplement fait marcher dessus, ça arrive.
c'est juste que la prestation de l'ubb était très sérieuse, la défense a clairement donné le ton ce qui a permis de museler l'attaque varoise.
pascalbulroland
Cher Théo, serait il possible d'avoir un article sur la très belle victoire de l'UBB d'hier soir ?? Merci !
Pil2Dax
J'avoue avoir du mal à comprendre la ligne éditoriale...on n'a aucun article sur le match d'hier soir, mais un sur la blessure d'un joueur..au cours de ce même match....l'UBB a eu une infirmerie pleine pendant 4 mois, l'Aviron y est en plein, l'USAP a morflé, bref, si on devait faire un article a chaque blessure.. Curieux quand même surtout après la démonstration bordelaise d'hier soir face au 3ieme qul venait avec une grosse équipe.
dusqual
tu voudrais quand même pas les obliger à donner du crédit à l'ubb quand même...
non, on va plutôt dévaloriser la perf en parlant des absents du rct.
pour moi, elle est claire la ligne éditoriale.
Jak3192
Tout a fait
C'est plutôt baroque comme choix d'articles 😅
En tout cas, quelle cartouche 😳
NMa
Gros match des avants qui ont mis sur le recule les attaques et la mêlée de Toulon, de là les 3/4 pouvait exprimer tout leurs talents.
Que dire de Jalibert qui fait un sacré début de saison.
Jak3192
Dans 2 mois, MJ fera t'il son retour en ... ?
Ce qui semblerait normal
Curieux de voir ça 🤔