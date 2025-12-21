Top 14. Du jamais vu en 11 ans, le Stade Toulousain scotche le LOU

Depuis plusieurs saisons, le LOU Rugby est l’équipe qui réussit le mieux à contrecarrer les ambitions du Stade Toulousain en Top 14. Pourtant, ce samedi 20 décembre, les Rouge et Noir ont obtenu une victoire bonifiée (19-41) à un moment important de leur saison, alors que des sérieux doutes germaient. Après l’incident de Glasgow (28-21), ils ont repris le fil de leur saison par le bon bout et ce résultat dans le Rhône vaut bien plus que quelques points en Top 14. Avant les fêtes, la Ville rose peut souffler en attendant ses prochains rendez-vous dans l'élite.
Frustration, orgueil, terrain maudit : pourquoi ce Lyon/Stade Toulousain en TOP 14 est un vrai test de caractère ?
Onze ans sans bonus au LOU
Pour cause, le Stade Toulousain ne s’était plus imposé à Lyon contre le LOU Rugby depuis le 26 novembre 2017, avec un résultat de 9 à 17. En huit ans, le champion de France de Top 14 a connu six revers et deux nuls, toutes compétitions confondues. Sur les quinze dernières années, le club de la Ville rose ne compte ‘que’ quatre victoires dans le Rhône. À Gerland, c'est seulement la deuxième fois que les Haut-Garonnais ressortent avec au moins quatre points.
Si l’on cherche une éventuelle trace du dernier succès bonifié à Lyon, il est nécessaire de remonter au 1ᵉʳ novembre 2014, il y a onze ans. Ce jour-là, les joueurs de Guy Novès avaient obtenu un résultat à cinq points, en signant la rencontre d’un cinglant 17 à 41. Cependant, à cette période, le LOU Rugby avait des ambitions différentes de celles connues aujourd’hui. Le club présidé par Yann Roubert était un habitué de l'ascenseur entre la Pro D2 et le Top 14. Tout juste promu en 2014/2015, il était d’ailleurs relégué sur le même exercice.
Ainsi ce succès de fin d’automne 2025 a tout d’une prestation historique des Toulousains, face à leur bête noire. Depuis leur montée affirmée dans l’élite à l’été 2016, le LOU Rugby a gagné ou obtenu un match nul sur 11 des 20 confrontations, peu importe le terrain. Avant la rencontre de ce samedi, Paul Graou confiait au Midi Olympique ses observations autour de l’attention que leur portaient les Lyonnais : “On sait que Lyon, tous les ans, nous reçoit de la meilleure des manières. Ce sera à nous de répondre présent.”
Le ruck, juge de paix ? Le triptyque qui peut sauver Toulouse à Lyon en TOP 14
Le Stade Toulousain reprend confiance
Ce week-end, Toulouse a accompli sa mission d’une bien belle manière. Dominant sur le premier acte, les Rouge et Noir ne se sont pas éparpillés, comme ils ont pu le faire ces dernières semaines. Dès le début de rencontre, la botte de Thomas Ramos et la vivacité de Clément Vergé (10ᵉ) ont aidé à prendre les devants au tableau des scores.
Ensuite Camille Chat a aidé les siens à recoller (20ᵉ), mais les visiteurs n’ont pas paniqué. Benjamin Bertrand pensait inscrire le second essai des siens, mais l’action a été invalidée par Kevin Bralley, arbitre du match. Dans cette tâche, c’est Paul Graou qui amenait à un écart plus important (38ᵉ) et permettait aux siens de retourner aux vestiaires avec l'avantage au score (07-17).
Jack Willis alerte sur le ''gros problème'' du Stade Toulousain après la défaite amère à Glasgow
Pour le deuxième acte, les démons toulousains semblaient revenir, mais la réaction a eu lieu dans la foulée. Côté lyonnais, Thomas Moukoro usait de sa puissance (46ᵉ), puis Jiuta Wainiqolo et Baptiste Couilloud réalisaient un splendide numéro en duo, avec le Fidjien à la conclusion (48ᵉ). Contrairement à l’épisode écossais, les joueurs venus d’Occitanie ne se sont pas laissés submerger.
Les hommes du Stade toulousain faisaient preuve d’autorité et Joshua Brennan s’offrait un essai (54ᵉ) pour remettre les siens devant. Le LOU Rugby n’a été devant que durant six petites minutes et le champion de France ne s’est pas arrêté là. Bien aidés par l’entrée d’un banc convaincant, Alexandre Roumat (63ᵉ), Paul Costes (74ᵉ) et Lucas Vignères (80ᵉ+2) ont permis aux visiteurs d’obtenir le bonus offensif.
Après la rencontre, Clément Vergé a mentionné le manque de réussite passée de son club dans la Ville des Lumières. Pour le Midi Olympique, il traduit son sentiment par rapport à la dynamique toulousaine : “Il y a Baptiste Couilloud qui nous l’a rappelé dans une interview avant-match. Ça nous a donné une motivation supplémentaire de faire un bon match ici. Moi, c’est mon troisième match ici. Le premier, on avait ramassé. L’an dernier, on avait fait match nul. On était quand même assez frustrés de ça. Alors, gagner cette année et qui plus est avec le bonus, c’est chouette. D’autant que Pau a bien carburé à Montauban (NDLR : 17-53 en faveur de la Section).”
- 2 millions : Pourquoi la réforme du Salary Cap pourrait bouleverser l’équilibre du Stade Toulousain en TOP 14 ?
Jacques-Tati-en-EDF
Enfin un gros match abouti pratiquement de bout en bout collectivement. Comme quoi les défaites et les ratés peuvent avoir du bon. Bravo aussi au lyonnais qui ont fait leur match et ont proposé une opposition acharnée. Douzième mais le top 14 est tellement dur cette saison et la différence entre le 12ème et le 6 ème pas très grande.
Beaucoup parlent de Graou et Toto, bien sûr, mais j'ai été particulièrement impressionné par Merkler et Bertrand en mêlée, en défense et dans le jeu courant ! Quelle activité ! Kinghorn en 10 montre qu'il est une sacrée option aussi même s'il a joué simple pour se lâcher un peu vers la fin malgré la soupe à la grimace ... Choco apporte aussi son impact physique en 1er centre.
Le jeu de Toulouse est avant tout un jeu qui démarre par les avants et le jeu debout ou avec des rucks rapides dans l'axe. Et là Graou a été fort dans son animation, chose qu'il hésitait à faire avant.
Pianto
vers la 50ème, il y a 3 essais à 2 pour les lyonnais. Je n'étais pas confiant pour le bonus offensif des toulousains mais ils ont bien renversé le match avec l'aide des lyonnais qui jouent après la 80ème alors qu'ils n'ont même pas le bonus défensif accessible et qui se prennent un contre pour le 6ème essai toulousain.
Ils n'aurait plus manqué qu'un joueur lyonnais se blesse sur cette séquence et les joueurs auraient bien senti le souffle de ghezzal
Manu
Quand Mola se disait inquiet après le départ de Ahki et les blessures cumulées de Mallia, Lebel et Remue, celà m'a fait doucement rire
L'équipe qui s'est déplacée à Lyon était composée de 15 joueurs formés au club, excusez du peu sachant que d'autres produits du cru étaient au repos (Neti Gourgues Cramont NTK... ) ou sont blessés de longue date (Mauvaka, Cros)
Toulouse perd Ahki ? Mais Gourgues est déjà là pour montrer depuis quelques semaines qu'il assure sa relève
Mallia est blessé? Richardis ou Remue sont prêts. Remue est à l'arrêt ? Epée s'affûte. Lebel est sur le carreau ? Pouzelgues rapplique. Thomas prend une commotion à l'entrainement juste avant Lyon? Vignères pointe à l'appel
Toulouse a de jeunes joueurs de bon ou très bon niveau dans tous les tiroirs.
Mola arrête de pleurer, STP. Tu as sûrement donné la poisse à l'équipe partie en Ecosse
Puis, pourquoi avoir mis Toto titu à Glasgow ? C'était encore trop tôt pour Toto qui revient à peine de blessure. Je n'avais pas compris ce choix. L'avoir mis sur le banc à Gerland confirme mon sentiment. Il a permis de dynamiter la défense Lyonnaise. Et Mola a eu la trique à la capitale des Gaules
potemkine09
12-24 à la mi-temps ?? Pour moi il y a 7-17 plutôt.
Vieille Gloire
Comme je l’avais annoncé, avec toutes les frasques qu’ils manigancent autour de ce club ,entre les –2pts de pénalité mdr🤣😂, les internationaux privés de subventions, la LNR qui tente tant bien que mal de rééquilibrer le Top14, et "le Mola" Ugo, prêtre intégriste du Stade, forcé de s’engouffrer dans la faille façon "on nous dégueule dessus", ils leur ont rempli le réservoir de kérosène jusqu’au 5ᵉ titre d’affilée !
jujudethil
Perso, tous ces jeunes du stade toulousain ‘m’espantent’ à chaque match. Quel talent quand on est supporter de cette équipe, on ne peut être que fier de son centre de formation quant aux détracteurs ,autrement dit ceux qui ne gagnent pas, ils feraient mieux de prendre pour exemple la politique de formation de cette équipe toulousaine qui est vraiment le moteur du top 14. .
dan0x
Faut pas trop s'enflammer sur cette victoire à l'extérieur, les Lyonnais sont 12eme au classement et n'ont gagné qu'un seul match sur les 8 derniers (toutes compétitions confondues). Cela n'enlève en rien au fait que le stade a su rebondir de la défaite à Glasgow mais faut relativiser un minimum.
Ce que je remarque c'est que Kinghorn en 10 c'est loin d'être juste un intérim. Cela fait déjà un petit moment que lorsque on met un Mallia, Ramos ou Blair à l'ouverture c'est souvent mieux que RTNK. D'ailleurs j'aimerai bien revoir Romain évoluer au centre.
NeST
Il faut dire que les toulousains ont bien conservé le ballon et les avants ont avancé en permanence quand ils avaient le ballon.
Les conditions étaient idéales pour un 10, contrairement à la 2e mi-temps en Écosse où Toulouse n'a vu le ballon que lorsque Glasgow l'a posé par terre à la fin du match.
Mais N'tamack en 12 ne serait pas pour me déplaire non plus...
lebonbernieCGunther
Le Stade Toulousain "scotche"?????? C'est quoi cette expression? C'est pour rapeller que Kinghorn était à l'ouverture?
Yonolan
Je te le concède la formulation est étrange
Si ça avait été le ST scotche le LOU j'en aurait compris au moins le sens ; mais là ce scotche chez le LOU est bizarre et a un accent du contre-sens à mon avis ...
lebonbernieCGunther
Moi j'aurais mis "face à Kinghorn, les lyonnais finissent en kilt"
Manu
Fickou a,aimé ton commentaire
Gaël like ! 👍
jujudethil
Kilt ou double…
pascalbulroland
Franchement, après l'essai refusé à la 78 ème, je ne les voyais prendre le B.O...
potemkine09
Et c'est bien pour ça que le Stade est une équipe incroyable 😊
lebonbernieCGunther
Je n'ai vu que le dernier essai. Il assez phénoménal!