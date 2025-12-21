Top 14. Du jamais vu en 11 ans, le Stade Toulousain scotche le LOU

Contre le LOU Rugby, le Stade Toulousain s’est largement imposé à Lyon (19-41) et a réussi à venir à bout de sa bête noire en Top 14.

Depuis plusieurs saisons, le LOU Rugby est l’équipe qui réussit le mieux à contrecarrer les ambitions du Stade Toulousain en Top 14. Pourtant, ce samedi 20 décembre, les Rouge et Noir ont obtenu une victoire bonifiée (19-41) à un moment important de leur saison, alors que des sérieux doutes germaient. Après l’incident de Glasgow (28-21), ils ont repris le fil de leur saison par le bon bout et ce résultat dans le Rhône vaut bien plus que quelques points en Top 14. Avant les fêtes, la Ville rose peut souffler en attendant ses prochains rendez-vous dans l'élite.

Frustration, orgueil, terrain maudit : pourquoi ce Lyon/Stade Toulousain en TOP 14 est un vrai test de caractère ?

Onze ans sans bonus au LOU

Pour cause, le Stade Toulousain ne s’était plus imposé à Lyon contre le LOU Rugby depuis le 26 novembre 2017, avec un résultat de 9 à 17. En huit ans, le champion de France de Top 14 a connu six revers et deux nuls, toutes compétitions confondues. Sur les quinze dernières années, le club de la Ville rose ne compte ‘que’ quatre victoires dans le Rhône. À Gerland, c'est seulement la deuxième fois que les Haut-Garonnais ressortent avec au moins quatre points.

Si l’on cherche une éventuelle trace du dernier succès bonifié à Lyon, il est nécessaire de remonter au 1ᵉʳ novembre 2014, il y a onze ans. Ce jour-là, les joueurs de Guy Novès avaient obtenu un résultat à cinq points, en signant la rencontre d’un cinglant 17 à 41. Cependant, à cette période, le LOU Rugby avait des ambitions différentes de celles connues aujourd’hui. Le club présidé par Yann Roubert était un habitué de l'ascenseur entre la Pro D2 et le Top 14. Tout juste promu en 2014/2015, il était d’ailleurs relégué sur le même exercice.

Ainsi ce succès de fin d’automne 2025 a tout d’une prestation historique des Toulousains, face à leur bête noire. Depuis leur montée affirmée dans l’élite à l’été 2016, le LOU Rugby a gagné ou obtenu un match nul sur 11 des 20 confrontations, peu importe le terrain. Avant la rencontre de ce samedi, Paul Graou confiait au Midi Olympique ses observations autour de l’attention que leur portaient les Lyonnais : “On sait que Lyon, tous les ans, nous reçoit de la meilleure des manières. Ce sera à nous de répondre présent.”

Le ruck, juge de paix ? Le triptyque qui peut sauver Toulouse à Lyon en TOP 14

Le Stade Toulousain reprend confiance

Ce week-end, Toulouse a accompli sa mission d’une bien belle manière. Dominant sur le premier acte, les Rouge et Noir ne se sont pas éparpillés, comme ils ont pu le faire ces dernières semaines. Dès le début de rencontre, la botte de Thomas Ramos et la vivacité de Clément Vergé (10ᵉ) ont aidé à prendre les devants au tableau des scores.

Ensuite Camille Chat a aidé les siens à recoller (20ᵉ), mais les visiteurs n’ont pas paniqué. Benjamin Bertrand pensait inscrire le second essai des siens, mais l’action a été invalidée par Kevin Bralley, arbitre du match. Dans cette tâche, c’est Paul Graou qui amenait à un écart plus important (38ᵉ) et permettait aux siens de retourner aux vestiaires avec l'avantage au score (07-17).

Jack Willis alerte sur le ''gros problème'' du Stade Toulousain après la défaite amère à Glasgow

Pour le deuxième acte, les démons toulousains semblaient revenir, mais la réaction a eu lieu dans la foulée. Côté lyonnais, Thomas Moukoro usait de sa puissance (46ᵉ), puis Jiuta Wainiqolo et Baptiste Couilloud réalisaient un splendide numéro en duo, avec le Fidjien à la conclusion (48ᵉ). Contrairement à l’épisode écossais, les joueurs venus d’Occitanie ne se sont pas laissés submerger.

Les hommes du Stade toulousain faisaient preuve d’autorité et Joshua Brennan s’offrait un essai (54ᵉ) pour remettre les siens devant. Le LOU Rugby n’a été devant que durant six petites minutes et le champion de France ne s’est pas arrêté là. Bien aidés par l’entrée d’un banc convaincant, Alexandre Roumat (63ᵉ), Paul Costes (74ᵉ) et Lucas Vignères (80ᵉ+2) ont permis aux visiteurs d’obtenir le bonus offensif.

Après la rencontre, Clément Vergé a mentionné le manque de réussite passée de son club dans la Ville des Lumières. Pour le Midi Olympique, il traduit son sentiment par rapport à la dynamique toulousaine : “Il y a Baptiste Couilloud qui nous l’a rappelé dans une interview avant-match. Ça nous a donné une motivation supplémentaire de faire un bon match ici. Moi, c’est mon troisième match ici. Le premier, on avait ramassé. L’an dernier, on avait fait match nul. On était quand même assez frustrés de ça. Alors, gagner cette année et qui plus est avec le bonus, c’est chouette. D’autant que Pau a bien carburé à Montauban (NDLR : 17-53 en faveur de la Section).”

