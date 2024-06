TOP 14. Gio Aplon, visio… Voici comment le frêle inconnu Cheslin Kolbe a débarqué à Toulouse en 2017

Totalement inconnu du grand public à son arrivée, Cheslin Kolbe a marqué l’histoire du Stade Toulousain. L’un des plus gros coups de maître du recrutement de l’histoire du Top 14.

Vendredi soir, le Stade Toulousain va jouer sa 11ème demi-finale consécutive depuis 2019. Pour potentiellement aller chercher un 6ème titre sur la période une semaine plus tard, à Marseille.



La genèse de tout ça ? On en parlait il y a quelques semaines, c’est la saison 2017/2018, qui marque un vrai tournant dans le début de reconstruction du club. De nombreux joueurs qui collent avec le jeu que veut mettre en place Ugo Mola débarquent à Toulouse, dont un certain Cheslin Kolbe.

Mais comment cet ailier/arrière, dont on parle finalement peu au sein même de son propre pays, l'Afrique du Sud, se retrouve à être pisté par le Stade Toulousain ? "Il y a Gio Aplon qui est à Grenoble, et qui à 35 ans, est toujours incroyable. Et moi, comme lui, je cherche cet arrière qui peut nous décanter les situations," explique en préambule Ugo Mola, pour l'émission 1, 2 Trillo.



"Et Fabien Pelous me dit qu'il y avait un arrière sud-africain incroyable avec les moins de 20 ans, et on se met à sa recherche." L’ancien 2ème ligne stadiste, dans le staff des U20 tricolores en 2013, avait en effet vu de très près les qualités exceptionnelles de Kolbe, qui avait alors martyrisé les Bleuets, à grands coups d’appuis qui donnent le tournis, de vitesse et de flair. "A l’époque, il est aux Stormers, joue un coup à l’aile, un coup à l’arrière, un coup 10 et n’est pas international. On regarde les images avec Pierre-Henri (Broncan) et je me dis mais comment ils peuvent ne pas faire plus jouer ce mec ?"

RUGBY. Drop, exploits personnels… Revivez les plus belles actions de Cheslin Kolbe en Top 14Après une visio très positive où le petit dragster sud-africain, toujours souriant, montre son envie de tenter l’aventure en France malgré un petit contrat proposé, un accord est trouvé rapidement. Mais Mola, tout sourire, se souvient des réticences de René Bouscatel : "René me disait : 1m72 pour 76kg ? Il n’est vraiment pas costaud. Et moi je lui répondais "oui mais il va quand même très très vite, il va nous amener un truc." Et finalement, ça a matché très rapidement."

Un talent unique au service du Top 14

Cheslin Kolbe, 24 ans à l’époque, cartonne dès sa première saison dans l’Hexagone en inscrivant 10 essais au total, et en étant appelé par les Springboks l’été suivant (2018) son arrivée. Avant la définitive explosion la saison suivante, à l'issue de laquelle le lutin de Kraaifontein sera élu meilleur joueur du Top 14, après avoir remporté le championnat.

FLASHBACK. Pour les fêtes de 2018, le lutin Cheslin Kolbe et Toulouse ne faisaient pas de cadeaux au RCT (39 à 0)Depuis et après 82 matchs (pour 31 essais) Kolbe a quitté Toulouse pour Toulon sur un coup de tête chiffré en million d’euros, et n’a jamais retrouvé la constance qui était la sienne durant ses premières années dans l’Hexagone, la faute aux blessures notamment. A 30 ans aujourd’hui, le double champion du monde prend du bon temps au Japon, où les saisons bien plus courtes et moins énergivores lui permettent de prendre du plaisir et de l’argent, tout en ménageant son corps (même s'il est actuellement blessé).

Une sorte de pré-retraite, pour l’ancien meilleur ailier du monde, qui fut un membre important de la renaissance du Stade Toulousain, voilà 6 ans maintenant…