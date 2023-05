RUGBY. Drop, exploits personnels… Revivez les plus belles actions de Cheslin Kolbe en Top 14

Comme vous le savez certainement, Cheslin Kolbe va quitter Toulon, et certainement le Top 14, la saison prochaine. L'occasion pour nous de se remémorer les meilleurs moments du Sud-Africain en championnat.

TOP 14. Cheslin Kolbe annonce son départ du RCT via la vidéo d’un supporter…Ce n'est désormais plus un secret pour personne, le Sud-Africain Cheslin Kolbe va bien quitter Toulon (et certainement le Top 14), à partir de la saison prochaine. La fin d'une histoire d'amour qui a duré 6 années, entre le natif de Kraaifontein et notre championnat de France. D'abord passé par le Stade Toulousain (avec lequel il a remporté 2 Brennus et une Champions Cup), Kolbe a ensuite posé ses bagages, à la surprise générale, à Toulon en 2021. Une aventure varoise assez décevante (malgré une Challenge Cup remportée), dans laquelle le champion du Monde 2019 n'aura jamais réussi à retrouver son niveau de Toulouse. Visiblement en partance pour le Japon, Kolbe a néanmoins marqué de son empreinte le Top 14, lui qui était arrivé sur la pointe des pieds en 2017. Pour ce faire, on a donc décidé de se remémorer 5 moments marquants du passage de Kolbe dans le championnat de France, que ce soit au RCT ou au Stade Toulousain. Bien sûr, d'autres actions splendides auraient mérité d'être mentionnées, mais au vu des performances du Sud-Africain pendant ces 6 années, il fallait bien que nous fassions une sélection drastique, afin de ne pas y passer la journée.

Au Stade Toulousain depuis un an et demi à ce moment-là, Cheslin Kolbe est déjà l'une des attractions du championnat de France. Désormais international sud-africain (celui-ci ayant connu sa première sélection en septembre 2018), l'ancien joueur des Stormers connaît un début de saison un peu moins prolifique que celui de la saison d'avant, avec seulement un essai en championnat face à l'USAP. Un minuscule coup de moins bien qui prendra fin lors de la 13ème journée du championnat, face à Toulon. En effet, et dans un Stadium de Toulouse en folie, Kolbe et les siens atomiseront des Toulonnais dépassés, sur le score de 39 à 0. L'occasion pour le Sud-Africain d'inscrire son deuxième essai de la saison en Top 14, tout en se payant le luxe d'humilier Tuisova, grâce à un appui dévastateur qui enverra le Fidjien dans les tribunes. Un match référence pour Kolbe et le Stade Toulousain, qui sera d'ailleurs le point de départ d'une seconde partie de saison mémorable.

14 avril 2019 : Kolbe l'insaisissable

Pour celles et ceux qui ont la mémoire courte, remettons un peu de contexte. Nous sommes à la 22ème journée du championnat, lorsque les deux équipes les plus dominantes du Top 14, Toulouse et Clermont, s'affrontent dans ce qui sera certainement la plus belle rencontre de l'année. Un match qui, au-delà d'être remporté par le leader toulousain (47 à 44), sera le théâtre de nombreuses actions d'envergure. Et parmi elles, la deuxième réalisation des Rouges et Noirs, signée Cheslin Kolbe. Un essai mémorable, étant donné que le Sud-Africain perd ses appuis juste devant la défense clermontoise, avant de se relever en un rien de temps et de transpercer le rideau des Jaunards. Une action mythique, qui est restée dans beaucoup de mémoires.

Après une saison régulière presque parfaite, Kolbe et Toulouse affrontent le Stade Rochelais en demi-finale de Top 14. Une rencontre finalement remportée 20 à 6 par le futur champion de France, et dans laquelle Cheslin Kolbe s'est montré de nouveau décisif. Bien décalé sur son aile par ses coéquipiers, celui-ci inscrit en force le troisième essai toulousain, malgré le retour de West et Botia. Une réalisation qui, au-delà d'achever les derniers espoirs maritimes à ce moment-là, restera l'une des actions marquantes de la saison de Cheslin Kolbe.

25 juin 2021 : un drop en guise d'adieu

Faisons un bon de deux ans dans le futur, pour se retrouver une nouvelle fois face à La Rochelle. Sauf que cette fois-ci, Kolbe et les siens affrontent les Maritimes en finale du championnat de France, un mois après les avoir battus en finale de Champions Cup. Un rendez-vous certes un peu gâché par la pluie battante, mais qui restera mémorable pour notamment une action bien précise : le drop d'environ 50 mètres de l'arrière du Stade Toulousain, Cheslin Kolbe. Un geste technique aussi ahurissant que surprenant, pour celui qui n'avait jamais passé un drop en professionnel avant cela. Ce moment de gloire sera également le dernier de Kolbe à Toulouse, puisque ce dernier annoncera quelques semaines plus tard son départ de la Ville Rose, pour rejoindre Toulon.

Décidément, Kolbe a souvent fait mal au Stade Rochelais, que ce soit à Toulouse et à Toulon. En témoigne la rencontre du 19 mars 2022, où le Sud-Africain réalisa l'une (si ce n'est la) de ses meilleures performances sous le maillot du RCT. Auteur d'un doublé, Cheslin Kolbe fut notamment l'auteur d'un magnifique essai, suite à un petit jeu au pied par-dessus parfaitement dosé. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs pensaient à ce moment-là que Kolbe avait (enfin) lancé son aventure avec Toulon. Malheureusement, il n'en fut rien...