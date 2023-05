VIDEO. CHALLENGE CUP. Cheslin Kolbe colle deux cartouches à Cancelliere, ça chambre, et ça s'agace

S'il n'a pas marqué en finale de la Challenge Cup face à Glasgow, Cheslin Kolble a été en vue sur la pelouse de Dublin avec notamment deux beaux plaquages.

S'il n'a pas marqué en finale de la Challenge Cup face à Glasgow, Cheslin Kolble a été en vue sur la pelouse de Dublin. Le Sud-Africain a été décisif sur l'essai de Jiuta Wainiqolo à la 57e avec une accélération dévastatrice. En position d'arrière, on l'a aussi vu user de son pied avec réussite mais aussi se donner en défense. S'il n'a globalement pas eu grand-chose à faire dans cette rencontre face à des Ecossais dominés, il a mis du coeur à l'ouvrage. Après une saison compliquée pour lui comme pour le club, le champion du monde 2019 voulait aider le RCT à remporter son premier trophée depuis 2015. Et même si le score était déjà acquis en faveur des Varois, il a montré beaucoup d'engagement en fin de partie alors que les Warriors étaient à l'attaque dans les 22 mètres du RCT. On l'a notamment vu coller deux beaux plaquages coup sur coup à l'Argentin Sebastián Cancelliere à la faveur de deux bonnes anticipations. Ce dernier n'a visiblement pas apprécié. Et particulièrement la main posée du Sud-Africain sur sa tête au moment de se relever. Un chambrage bon enfant qui a eu pour effet d'échauffer un peu les esprits en fin de partie.