Racing face à Exeter, l'Europe à Sapiac : les poules de la Challenge Cup

La saison vient à peine de se conclure que la prochaine débute. Du moins la saison européenne, puisque la Challenge Cup vient de déterminer les poules de son édition 2026-2026.

Pour rappel, en Challenge Cup il y a 3 poules de 6 équipes. Chaque équipe joue 4 rencontres, 2 à domicile et 2 à l'extérieur, soit contre toutes les équipes de sa poule sauf celle de son pays ou de son championnat. XV de France. Déjà un forfait, le casse-tête des Bleus à l'arrière face aux All Blacks

Fraîchement champion de Pro D2, Montauban jouera en Top 14 l'année prochaine, et par la même occasion disputera la Challenge Cup. Les Montalbanais se trouvent dans la poule 1.

Montauban est dans la même poule que le MHR, même s'ils ne s'affronteront pas. Ils joueront cependant contre les Ospreys, les Zèbres de Parme, le Connacht et contre les Géorgiens des Black Lion. TRANSFERT. PROD2. Relégué mais prêt à remonter, Vannes recrute un client européen (170 matchs) pour caler sa mêlée

Dans la poule 2, on retrouve le LOU et l'USAP comme clubs français. Ils seront opposés aux Newcastle Flacons, aux Dragons RFC et aux Lions de Johannesburg. Ils affronteront également les redoutables italiens du Bennetton Trevise, où l'on retrouve notamment un certain Tommaso Menoncello.

La poule 3 est composée des Cheetahs, de Cardif, de l'Ulster et d'Exeter. Ils affronteront les Français du Racing et du Stade Français.

Le Racing 92 et les Exeter Chiefs se retrouveront donc pour un remake de la finale de Champions Cup de 2020, remportée cette année par les Anglais.

🚨Your 2025/26 #ChallengeCupRugby Pools 🚨



Some HUGE games to look forward to next season, which match will provide the most drama? 👀 pic.twitter.com/0XuZtFoCOw