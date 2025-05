RUGBY. Bordeaux-Bègles titré, Soyaux élimine Provence Rugby, les pronos du week-end

Aix-en-Provence est invaincu à domicile cette saison. Mais voilà : Soyaux-Angoulême voyage mieux que quiconque. Les Charentais, qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les phases finales de Pro D2, n’ont rien à perdre et tout à gagner. Leur fraîcheur mentale contraste avec la fin de saison plus poussive des Provençaux (trois défaites sur les cinq dernières journées).

Les hommes d’Alexandre Ruiz n’ont aucune pression, là où Provence joue pour effacer la frustration de l’an dernier. Si les Aixois partent logiquement favoris sur le papier, les dynamiques des deux équipes laissent place à une possible surprise. Victoire de Soyaux-Angoulême, à l’audace.

Colomiers a retrouvé de l’allant au meilleur moment. Troisième de la phase régulière, meilleure équipe sur la deuxième partie de saison, la Colombe a retrouvé un Stade Bendichou imprenable. En face, Montauban a su arracher son billet dans le money-time, mais reste irrégulier. Leur victoire de l’avant-dernière journée face à Béziers a été décisive, mais les déplacements restent leur faiblesse.

Colomiers s’est déjà imposé face à Montauban récemment, lors d’un match à Ernest-Wallon. Tout laisse penser que les hommes de Julien Sarraute ne laisseront pas passer leur chance à la maison. Victoire de Colomiers, tout en contrôle.

Les Lyonnais espèrent sauver leur saison en ramenant un trophée de Cardiff vendredi soir. Malheureusement, les hommes de Karim Ghezal n’arrivent pas en pleine confiance, loin de là. Depuis la demie gagnée face au Racing 92, les Rhodaniens ont enchainé deux défaites face au Stade Français et à la Section Paloise. Deux équipes hors du top 6 en championnat.

23 Lyonnais, un objectif : ramener le titre en Challenge Cup, la composition avec Couiloud et Niniashvili

