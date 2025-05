Champions Cup. Une configuration rare et piégeuse : l'UBB face au poids de l’histoire contre les clubs anglais

Finales européennes : Bordeaux et Lyon face à deux clubs anglais. Un doublé franco-anglais rare… et souvent cruel pour les équipes françaises.

Deux finales, deux chances pour le rugby français

L'heure non pas de la finale, mais des finales est arrivée. Ce week-end, Lyon et Bordeaux vont tenter d'aller chercher un titre en Challenge Cup pour l'un, et en Champions Cup pour l'autre. Deux clubs français face à deux clubs anglais : Bath et Northampton.

Depuis 2020, et le titre d'Exeter, aucune formation de Premiership n'avait réussi à se hisser en finale de la coupe des champions. Contrairement à sa petite soeur, où les équipes anglaises jouent régulièrement pour le titre. Et très souvent, contre un club de Top 14. CHAMPIONS CUP. Tu crois connaître la compo de l’UBB pour la finale ? Attends de voir ces 3 surprises possiblesLa particularité du week-end à venir se trouve dans le fait que les deux finales vont opposer une formation tricolore à une anglaise. Un double affiche assez rare dans l'histoire des compétitions européennes.

Franco- anglais en finale : une configuration rare et piégeuse

On ne compte en effet que six doubles finale franco-anglaise. Et ce n'est pas porter l'oeil aux Bordelais, mais le trophée en Champions Cup n'est revenu en France dans cette configuration. D'ailleurs, seuls Montpellier et Paris ont décroché la victoire en Challenge Cup lors de ces fameux week-ends franco-anglais.

C'était en 2016 pour le MHR face aux Quins (27-16) et en 2017 pour le Stade Français eux dépens de Gloucester (25-17). Ces mêmes Parisiens qui avaient cédé face à Leicester en 2001 lors d'une finale de H-Cup à 64 points. Tandis que Narbonne s'inclinait contre les Harlequins dans le cadre du Challenge Européen. Vos matchs de rugby UBB/Northampton et LOU/Bath à quelle heure et sur quelle chaîne ?Idem en 2004 avec le double revers de Toulouse (vs Wasps) et de Montferrand (vs Quins) ainsi qu'en 2020, avec les défaites combinées du Racing 92 contre les Chiefs et de Toulon devant Bristol. En 2016 puis en 2017, ce sont les Saracens qui ont privé le Racing 92 puis Clermont du titre en Champions Cup.

Il faut dire que les victoires françaises sur les clubs anglais en finale de cette compétition se comptent sur les doigts d'une main : Brive en 1997 face à Leicester, puis Toulon en 2014 contre les Saracens. Ce samedi, l'UBB pourrait rentrer dans l'histoire à plus d'un titre en dominant les Saints. La pression ne va-t-elle pas être trop lourde pour les Bordelais ?