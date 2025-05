CHAMPIONS CUP. Tu crois connaître la compo de l’UBB pour la finale ? Attends de voir ces 3 surprises possibles

À quelques jours de la finale de Champions Cup à Cardiff, le staff de Yannick Bru hésite encore sur certains postes clés.

Il n’y aura pas de coup de théâtre. Pour sa première finale de Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles misera sur la continuité, celle d’un groupe rodé par les joutes européennes et porté par ses leaders.

🤩 C'EST PARTI !! 🤩



C'est la semaine de la Finale de l'#InvestecChampionsCup ! Qui soulèvera le trophée en 2025 selon vous ? 🏆



Ne manquez pas l’événement – réservez vos places pour la Finale au Principality Stadium maintenant ⬇️ — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) May 19, 2025

Si l’officialisation du XV de départ ne tombera que vendredi, Yannick Bru et son staff ont déjà les grandes lignes en tête. "Ce serait chaud d’arriver en finale sans savoir qui joue", glissait le manager girondin à Rugbyrama après le succès face à Castres, confirmant que la réflexion porte désormais sur des ajustements, notamment devant.

Une colonne vertébrale claire

Et pour cause : depuis les huitièmes de finale, l’ossature de cette équipe n’a quasiment pas bougé. Jalibert mènera la danse derrière un pack puissant, Bielle-Biarrey et Penaud tiendront les couloirs, tandis que l’expérience de joueurs comme Lucu, Coleman ou Poirot sera importante. La vraie subtilité se jouera dans la gestion du banc, car en Champions Cup, une sortie est définitive. Le staff devra donc trancher.

Avec en face une équipe de Northampton diminuée par les blessures et notamment privée de son bulldozer Juarno Augustus, Bordeaux-Bègles pourrait profiter de cette stabilité pour faire la différence.

Quels postes en balance ?

Le premier poste est celui de pilier droit. La concurrence fait rage entre Sipili Falatea et Ben Tameifuna. Le pilier tongien a apporté toute sa hargne en entrant 27 minutes en demi-finale face à Toulouse. Avec un essai et deux ballons grattés, il a permis à l’UBB de mieux respirer en fin de match. S’il aurait évidemment le niveau pour débuter cette finale, en a-t-il la capacité physique ?

Avec ses 148 kilos sur la balance, difficile de tenir le rythme pendant 50 minutes… Sur ce poste, avantage Falatea qui apporte plus de garanties physiquement et est bien plus mobile grâce à ses 32kg de moins.

La troisième ligne

Les deux autres questionnements se trouvent en troisième ligne, aux postes de 6 et 8. Diaby et Bochaton sont en concurrence pour occuper l’aile. Deux profils bien différents. Diaby c’est le joueur de l’ombre par excellence, toujours prêt à faire le boulot dans les rucks. Un soldat comme l’UBB en a bien besoin. Attention : il est (trop) souvent à la limite et aurait pu se faire sanctionner à plusieurs reprises face au Stade Toulousain. Pierre Bochaton présente lui un profil plus aérien, qui apportera de la stabilité dans l’alignement.

Tatafu revient en pleine forme ca fait tellement plaisir, il a eu une grosse activité, dans un match avec beaucoup de course ! Franchement ca fait plaisir il revient au meilleur moment ❤️❤️

Stats :

- 56 m parcourus

- 3 defs battus

- 1 franchissement

- 4/5 au placages

Stats :

- 56 m parcourus

- 3 defs battus

- 1 franchissement

- 4/5 au placages pic.twitter.com/SITo7kOjj9 — Yann UBB LG - Podcast UBBistes 🍇 (@tuisovaubb) May 18, 2025

Enfin, le dernier débat se trouve entre Pete Samu et Tevita Tatafu. L’international japonais est de retour de blessure depuis deux matchs et il est en pleine bourre. Il a démontré toute sa puissance face au MHR et au CO. Face à lui, Pete Samu est l’un des meilleurs joueurs de cette campagne de Champions Cup. Percutant et rapide, il est constamment au soutien des trois-quarts après un franchissement. Sa performance XXL en demi-finale en est la preuve.

Yannick Bru : "Ce n'est pas un coup du destin, c'est le talent de Matthieu Jalibert, Pete Samu et Louis Bielle-Biarrey. C'est aussi le fruit d'un travail de fond pour optimiser le potentiel exceptionnel de ses attaquants."

Magique 🤩#UBBST #ChampionsCuppic.twitter.com/j0povFInRJ — catourneovale (@catourneovale) May 5, 2025

L’avis du Rugbynistère : quoi qu’il arrive, le staff de l’UBB ne pourra pas faire de mauvais choix pour sa composition d’équipe tant ces joueurs ont un niveau très proche. La réflexion se portera plutôt sur les profils attendus en sortie de banc. En ce sens, Tatafu, Tameifuna et Bochaton seraient les entrants parfaits pour faire la différence en fin de match. Ajoutez à cela les impacts players Retière et Van Rensburg et le banc de touche commence à faire très peur.