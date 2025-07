Top 14. Le RCT annonce ses recrues pour la saison prochaine, de quoi jouer les premiers rôles ?

Des recrues et des prolongations inattendues il y a à peine quelques semaines : le RCT dévoile son effectif de la saison prochaine, et se laisse le droit de recruter davantage.

Dans le style du film Suicide Squad, le RCT annonce son "Recruit Squad" comme il le titre. 7 joueurs posent leurs bagages à Toulon et 3 autres prolongent l'aventure.

L'annonce la plus importante de toutes est certainement l'arrivée du troisième ligne centre Zach Mercer. Élu meilleur joueur du Top 14 dès sa première saison, en 2021-2022 avec Montpellier, l'Anglais aura la lourde tâche de remplacer le précieux et tant aimé Facundo Isa, parti à Pau. TRANSFERT. Un dossier qui s’éternise : après 126 matchs avec Toulouse, où jouera ce soldat la saison prochaine ?

Du calibre international et du grand espoir

Le RCT se renforce également au centre de son attaque avec un joueur de calibre international, à savoir l'Italien Juan Ignacio Brex. Le centre aura pour mission d'apporter sa solidité au centre, poste orphelin de Leicester Fainga'anuku retourné en Nouvelle-Zélande.

L'ouvreur Matéo Garcia arrive en lieu et place de Dan Biggar qui prend sa retraite, tandis qu'Henzo Hervé restera à Toulon malgré les rumeurs d'échange avec Louis Carbonel. Clovis Le Bail signe à Toulon, tout comme le pilier Nikoloz Narmania, en provenance de Biarritz. Top 14. Le retour de Carbonel avorté ? Le RCT met les choses au clair

Le RCT officialise aussi l'arrivée de deux grandes pépites. Le premier, Mathis Ferté, champion du monde U20 en 2023 et vice-champion en 2024, peut jouer à l'arrière, à l'aile, et même à la mêlée. Il arrive en provenance de Brive. Le second, Patrick Tuifa, jouait en Nouvelle-Zélande jusque-là, malgré des matchs avec le XV de France U20, et hésitait encore entre les All Blacks et les Bleus. Troisième ligne puissant, rapide et agile, il est un grand espoir de son poste et était courtisé pas de nombreux clubs.

Par la même occasion, Toulon annonce les prolongations de Ma'a Nonu, Jérémy Sinzelle et Mickaël Ivaldi. Les centres prolongent pour 1 saison et combleront au centre, en attendant qu'Antoine Frisch s'affirme et qu'Oliver Cowie explose.

Mickaël Ivaldi poursuit également l'aventure sur la rade, contre toute attente. Il pallie la blessure longue durée de Gianmarco Lucchesi et signe donc en tant que joker médical. XV DE FRANCE. Les Kiwis perdent des plumes avant d'affronter les Bleus à Wellington

Un recrutement pas encore terminé ?

La plupart des clubs annoncent au fur et à mesure leur futur recrutement et le RCT ne déroge pas à la règle, mais visiblement ce recrutement n'est pas encore fini. Dans Var Matin, il y a quelques jours, le président Bernard Lemaître indiquait les arrivées supplémentaires d'un pilier droit, d'un ouvreur et d'un centre.

Si à ce moment, on pensait à Mallez, Carbonel et Menoncello ou Taccola, ça n'en n'est pas. Le pilier droit est Nikoloz Narmania, le centre est, certainement, la double prolongation de Nonu et Sinzelle, tandis que l'ouvreur ne sera pas Carbonel.

Cependant, à la suite de l'officialisation de ses recrues, le directeur sportif du club, Laurent Emmanuelli, a déclaré que le club travaille encore "sur le recrutement éventuel d'un ou de deux joueurs supplémentaires à des postes ciblés, en fonction des opportunités". Le RCT se laisse probablement une certaine marge pour négocier avec Menoncello ou Taccola. Aucune autre rumeur n'est sortie pour l'heure.