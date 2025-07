TOP 14. Mercer, Carbonel, Jaminet… Quel XV pour l’ambitieux RCT en 2025/2026 ?

A quoi ressemblera l’équipe type du RCT dès septembre prochain ? Focus sur le club varois.

Le président du RCT Bernard Lemaitre s’est donc présenté face à la presse en ce milieu de semaine pour faire le bilan de la saison 2024/2025, et évoquer la prochaine.

L’occasion de se tourner vers 2025/2026 qui, on l’espère en Provence, sera un grand cru pour Toulon. En tous cas, l’entité rouge et noir bosse dur en coulisses pour ça. Si la formation rayonne de nouveau avec une finale de championnat de France disputée par les Espoirs, que des travaux ont été entamés pour une meilleure expérience à Mayol, tout n’est (évidement) pas encore parfait.

Notamment au niveau du recrutement, alors que le détonateur de la ligne de 3/4 du RCT, Leicester Fainga’anuku, n’aura probablement pas de remplaçant à proprement dit. L’international italien Juan Brex a bien été recruté, mais le casqué - bien que vaillant et proche du quintal - évolue dans un tout autre registre et n’est pas son compère Tommaso Menoncello, que Toulon espère convaincre pour l’été 2026.

Une belle colonie anglaise

Alors, à quoi ressemblera l’équipe type du RCT dès septembre prochain ? Avant de s’en faire une idée plus précise, le peuple varois attend la confirmation du retour de celui qui est resté son chouchou malgré son départ en 2022 : Louis Carbonel.

L’ancien numéro 10 des U20 était d’ailleurs récemment dans le bureau de Bernard Lemaître mais sa signature, évoquée depuis des semaines, ne serait toujours pas effective, à en croire le président du club, à l’origine de son départ il y a 3 ans.

Malgré tout, selon nos informations, cela devrait bien se ficeler dans la première quinzaine de juillet. Auquel cas, « Carbo » serait probablement le titulaire du poste à Toulon, même si Garbisi va se battre et que Matéo Garcia est un garçon très talentueux.

Ailleurs, le puissant "Facu" Isa devrait logiquement être remplacé par l’Anglais Zach Mercer. En tous cas, le meilleur joueur du Top 14 en 2022 a été recruté pour ça. Il viendra se greffer à la colonie british déjà bien implantée dans le XV type de Toulon, entre les Sinckler, Ribbans et Ludlam.

L'inépuisable Ma'a Nonu n'en a pas fini avec le Top 14 ! Sinzelle et Ivaldi non plus

Pendant que Charles Ollivon devrait retrouver sa place en septembre, à son retour de blessure, les ailiers Villière et Dréan devront se battre pour garder la leur. Car si le RCT n’a pas recruté de puriste malgré le départ de Wainiqolo, la récente forme de Tuicuvu, l’arrivée de l’ultra-polyvalent Mathis Ferté ainsi que la montée probablement définitive chez les professionnels d’Oliver Cowie vont rebattre un peu les cartes. Même si le dernier cité devrait davantage postuler pour jouer en 13, du fait de son gabarit (1m92 pour 99kg) et de profil qui plait à Pierre Mignoni au milieu du terrain notamment.

L’international Antoine Frisch voudra également se rattraper d’une première compliquée saison pour lui entre méformes et blessures, et pourrait venir titiller Sinzelle en numéro 12. Enfin, Melvyn Jaminet devrait à nouveau garder le fond du terrain, grâce à sa fin de saison remarquable sous les couleurs rouge et noire.