TOP 14. Sur le déclin depuis 3 ans, pourquoi le p’tit Louis Carbonel va-t-il réussir à Toulon ?

Avec 99 matchs à son actif sous les couleurs du RCT en pro, avant son départ forcé en 2022, il était évident que Carbo reviendrait pour devenir centurion. Et retrouver du plaisir sur (et en dehors) le terrain.

C’est probablement l’histoire la plus "Roméo et Juliettesque" du Top 14. Persona non grata de la direction du RCT en 2022 suite à une "fronde" menée contre Patrice Collazo, Louis Carbonel avait alors dû quitter son club de toujours, lui, l’enfant de Mayol.

Une issue qui avait fortement dégradé les relations entre le président Bernard Lemaitre et les groupes de supporters du club frappé du muguet, ces derniers ne digérant pas le départ du petit prince de la Rade, chouchou de Mayol et plus iconique des enfants du club, à l’époque.

TOP 14. ''Je jouerai un jour'' à Toulon, Carbonel évoque son retour au RCT

Mais depuis, avec la prise de fonction de Pierre Mignoni notamment, de l’eau a coulé sous les ponts. À tel point que le sujet dont l’évocation a toujours embrasé le pied du Faron ces dernières années va trouver un dénouement heureux, puisque le p’tit Louis va revenir à Toulon, d’après les informations évoquées par le Midi Olympique, que nous sommes en mesure de confirmer. Paris l’échangeant ainsi avec Enzo Hervé pour récupérer un peu de marge financièrement, histoire que tout le monde soit content.

Une confiance à retrouver

Ainsi, puisque Dan Biggar va lui prendre sa retraite, le RCT pourra compter sur Carbonel, Garbisi et le prometteur Matéo Garcia, à la rentrée prochaine. Un bouleversement dans les plans varois puisque Garcia, souvent brillant lorsqu’il était encore utilisé par l’UBB et membre occasionnel de France 7, avait signé à Toulon pour s’éloigner de la concurrence de Matthieu Jalibert et potentiellement briguer une place de numéro 1.

Chose que le retour de "Carbo" sur la Rade pourrait naturellement contrarier. Oui, mais celui qui débuta en Top 14 à 18 ans et devint dès l’année suivante l’ouvreur attitré du RCT est-il toujours le joueur qu’il était durant son début de carrière professionnelle à Toulon ?

À 20 ans, Louis Carbonel n’aura bientôt plus de place pour les trophées !

Car s’il mangeait à la même table que Matthieu Jalibert et Romain Ntamack (voire plus) à leurs debuts, celui qui guida le RCT - à 2 titres de champions de France Crabos, celui en Espoirs et l’équipe de France U20 à 2 titres de champion du monde - n’a jamais vraiment décollé ensuite.

Pire, après deux saisons irrégulières avec Montpellier, le minot de la Rade vient même de vivre un exercice vraiment difficile avec le Stade Français. Lui que Paul Gustard n’alignait même plus sur les feuilles de match sur les dernières journées de la saison, pourtant capitales pour sauver le club.

Melvyn Jaminet n'attend que lui

Pourtant, quelque chose nous dit qu’une fois l’été passé, la donne sera différente dans sa Provence natale. Entre les cigales et l’aïoli, auprès des siens, on ne serait pas étonné le moins du monde de voir Carbonel retrouver la flamme. Car ce dont a toujours eu besoin l’ouvreur de 26 ans aujourd’hui, malgré son mental d'acier, c’est bien de la confiance de son entourage.

TOP 14. Auteur d’une entrée tonitruante, le p’tit Louis Carbonel va-t-il (enfin) dicter le jeu parisien ?

À Toulon, il n’en manquera pas. Poussé par un public varois (qui alla jusqu’à même jusqu’à faire des pétitions pour le faire revenir) acquis à sa cause, dans un stade qui fut son jardin depuis minot et auprès d’un entraîneur qu’il côtoie depuis son enfance, nul doute que la magie de Carbo frappera à nouveau.

Elle qui ne s’est d’ailleurs pas éteinte ces dernières saisons, mais qui se fit, qu’on se le dise, beaucoup plus rare, à mesure que l’international aux 4 sélections faisait face à des contextes difficiles et était jeté au pilori à Paris, la faute à son poste et son statut. Dans un contexte beaucoup plus familial et face à une gestion parfois presque "à la papa", on prend donc le pari que celui qui prit sa première licence au club en 2005 (!) va retrouver son sourire espiègle dans le centre-ville toulonnais.

Aux côtés de son ami de toujours, Melvyn Jaminet, avec qui l’association 10/15 pourrait faire de sacrés ravages sur les pelouses de Top 14. Et combler à souhait le cœur des supporters du RCT, qui en rêvaient depuis tant années…