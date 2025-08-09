TRANSFERT. Courtisé, ce Tricolore prolonge malgré l'intérêt grandissant de la concurrence

Baptiste Erdocio, pilier gauche de Montpellier et du XV de France, a trouvé un accord pour prolonger. L’ASM et l’Aviron bayonnais étaient pourtant venus aux renseignements.

Un gaucher bien ancré dans l’Hérault

Ces dernières semaines, le CV de Baptiste Erdocio a circulé sur les bureaux de plusieurs clubs de Top 14. L’Aviron bayonnais s’était renseigné, Clermont avait creusé la piste… Mais selon le Midi Olympique, c’est finalement Montpellier qui a verrouillé le dossier.

Formé à Bidart avant d’exploser au Biarritz Olympique, Erdocio avait rejoint le MHR en 2023. Pilier gauche puissant, solide en mêlée fermée et mobile dans le jeu, il s’est imposé comme un élément fiable de la première ligne héraultaise.

En fin de contrat en juin 2026, il aurait trouvé un accord pour prolonger et s’inscrire dans la durée.

L’expérience internationale en bonus

À 25 ans, Erdocio compte désormais 2 sélections (2 titularisations) avec le XV de France, dont une première cape face aux All Blacks cet été. Pas mal pour un joueur qui, comme il l’a confié avec humour, aurait “aimé jouer 10” mais que “la gamelle a fait passer pilier” (source).

Montpellier, qui a connu quelques turbulences ces dernières saisons, s’assure ainsi la continuité sur un poste clé. Dans un championnat où les bons piliers gauches se comptent sur les doigts d’une main, verrouiller un international est un vrai coup stratégique.

Au MHR pour continuer de grandir

Pour Erdocio, cette prolongation est aussi un gage de confiance. Lui qui a découvert le haut niveau un peu plus tard que d’autres semble déterminé à s’imposer encore davantage, que ce soit en club ou avec le maillot bleu.

Pas sûr que Clermont ou Bayonne aient dit leur dernier mot pour les saisons futures, mais pour l’instant, le gaucher basque restera bien dans l’Hérault. Et connaissant le bonhomme, nul doute qu’il continuera à poser des problèmes aux meilleurs piliers du monde… avec le sourire.