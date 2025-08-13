TOP14/PRO D2. Carton orange : la nouvelle arme anti-polémique ? ''Résoudre les cas où on est partagés''

Top 14 et Pro D2 inaugurent cette saison un carton rouge… de 20 minutes. Romain Poite et Mathieu Raynal expliquent son but et ses règles.

Il va falloir se faire à cette nouveauté. Cette saison, en Top 14 et Pro D2, un joueur pourra être exclu… mais pourra être remplacé après 20 minutes. Bienvenue au carton rouge de 20 minutes, version française, couleur orange. Un changement qui veut clarifier les sanctions “entre-deux” tout en gardant la fluidité du jeu.

Pourquoi un carton orange ?

Romain Poite, patron de la cellule haute performance de l’arbitrage avec Mathieu Raynal, l’explique via Sud Ouest :

Le carton rouge de 20 minutes a été introduit pour retrouver un équilibre dans les décisions dans tous les cas qui étaient dans un entre-deux, entre le jaune et le rouge permanent. L’idée est de résoudre les cas où on est partagés.

Pas de “bunker” à la française :

On n’a pas la volonté de mettre en place un système tel que celui-là, qui a un coût important pour seulement quelques appels dans la saison (…) Mais attention, le carton orange n’est pas un palliatif au bunker. C’est une solution lorsqu’il s’agit d’arbitrer du jeu déloyal et que les tendances du jaune et du rouge s’appliquent.

Un outil pour les situations limites

Mathieu Raynal, dans Midi Olympique, précise que rouge et jaune ne changent pas :

La seule nouveauté, c’est qu’on introduit le carton orange, pour trancher les situations ‘limites’ (…) Par exemple, un plaquage haut avec contact à la tête, mais une circonstance atténuante qui baisse légèrement le porteur de balle. Pas assez pour passer au jaune, trop pour laisser le rouge permanent.

Et côté vidéo ?

Pas de rallonge sur les temps morts selon Raynal :

Dire que le carton orange augmentera le temps passé à la vidéo est faux (…) On aura toujours environ 2,2 appels vidéo par match, pour 4 minutes en moyenne. Pour comparer : 18 minutes pour les mêlées, 12 pour les remplacements, 10 pour les touches…

Un impact concret dès cette saison

En clair, ce carton orange va permettre de sanctionner avec plus de nuance, éviter les débats interminables sur un “jaune sévère” ou un “rouge trop dur”, et maintenir l’équilibre des matchs. Après 20 minutes d’infériorité numérique, l’équipe pourra retrouver sa pleine force, mais le joueur, lui, restera exclu.

Pas de copier-coller de World Rugby ici. Ce rouge de 20 minutes à la française reflète la volonté des instances françaises d’adapter la règle au contexte et aux moyens hexagonaux, tout en restant alignés sur la philosophie du jeu.