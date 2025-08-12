TOP 14. Un effectif bouleversé (14 départs, 12 arrivées) : le XV type probable du MHR en 2025-2026

Avec beaucoup de changements dans l'effectif, le MHR aborde tout même la saison 2025-2026 plein d'ambition. Voici à quoi pourrait ressembler son XV type.

Après une première année compliquée, où il a pris ses marques, le nouveau staff de Montpellier entame une nouvelle aventure. Mené par Joan Caudullo, et après quelques belles promesses par intermittence la saison dernière, Montpellier pourrait avoir sa carte à jouer.

Quoique, avec un gros turnover dans l'effectif, rien ne prédit que le MHR puisse jouer les premiers rôles dès cette année. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type de Montpellier pour la saison 2025-2026.

TOP 14. Isa/Montoya, la doublette argentine qui doit faire passer l’hiver au chaud à la Section Paloise

Laporte fait le ménage

Supervisés par Bernard Laporte, Caudullo et son staff ont fait le ménage dans leur effectif. Montpellier enregistre pas moins de 14 départs. Preuve que le groupe se reconstruit. Le MHR dit notamment adieu à une colonie qu'il affectionnait tant, celle des Sud-Africains. Plus de Serfontein, Janse van Rensburg ou Reinach. Fin de carrière pour Willemse aussi, tandis que Sam Simmonds, pas convaincant cette année, a opté pour une nouvelle aventure dans le but de se relancer. Voici les départs à Montpellier :

TOP 14. Vers un contrat béton pour Yannick Bru à l'UBB, loin du XV de France ?

Et sur le plan des arrivées, le MHR s'est montré très actif, avec 12 nouveaux joueurs au sein de l'effectif professionnel. Avec notamment des gros noms comme Price, Beard ou Banks. Le jeune anglais, très actif, Anyanwu arrive et est également à suivre. Il y a aussi des retours de prêt intéressants comme Martin, en provenance d'Aurillac, ou Masibaka, en provenance de Soyaux-Angoulême. Voici les arrivées au MHR :

L'expérience prime devant !

Malgré un remue-ménage dans son effectif, le MHR est parvenu à maintenir une certaine base, surtout devant. Et c'est l'expérience qui risque d'être le mot d'ordre du pack montpelliérain. Seuls Erdocio, Duguid et Nouchi, qui devraient être titulaires, n'ont pas plus de 25 ans. Car en première ligne, avec le nouveau capé du XV de France, on devrait retrouver Hounkpatin (33 ans) à droite et Uelese (28 ans) au talon.

Même son de cloche dans la rotation, avec Haouas (31), Forletta (31), Abuladze (29) et Japaridze (26). Uelese est associé à Riccitelli (30) et Tolofua (31) dans la rotation. Seul le jeune Lyam Akrab (18) au talon devrait gratter du temps de jeu. Quant à Duguid en deuxième ligne, il devrait être associé à l'expérimenté Adam Beard.

La troisième ligne devrait être formée de Lenni Nouchi, Alexandre Bécognée et Billy Vunipola. Le jeune Langi Gleeson, déjà 17 sélections à 23 ans avec l'Australie, devrait avoir son mot à dire au centre de la troisième ligne. Tout comme Masibaka, de retour d'un prêt concluant au SA XV. Tauleigne et Camara clôturent la rotation à ces postes.

TOP 14. ''Ce n'était plus possible'' : Gaëtan Germain retrace son long combat contre la douleur

Plus de jeunesse et de fougue derrière

Avec un pack solide et expérimenté, le MHR devrait laisser place aux jeunes chez les trois-quarts. Price, certes trentenaire, devrait être chargé de diriger l'attaque montpelliéraine, avec Hugo Reus.

En revanche, la concurrence devrait faire rage au centre. Seul Arthur Vincent, rarement décevant et enfant du club, devrait partir avec une longueur d'avance. Car sinon, entre Darmon, Anyanwu, Cadot, Martin et Piccardo, difficile de faire un choix. Étincelant en Pro D2 avec Aurillac, Karl Martin pourrait tout de même être l'attraction à ce poste dans l'Hérault.

Difficile également de départager les ailiers, même si Maël Moustin semble bien installé à son poste. Les cannes de Tambwe devraient lui permettre, de son côté, de partir avec une longueur d'avance sur N'Gandebe et Taofifenua. À l'arrière, avec Stuart Hogg blessé, Tom Banks devrait logiquement occuper le poste.

RUGBY. Coupe du monde féminine : un nouveau protège-dents connecté à LED pour mieux détecter les chocs